Imágenes de cámaras de seguridad en Bogotá registraron el momento en que un ciclista fue interceptado en la vía pública. Tras quedar la víctima sobre la acera, un individuo tomó la bicicleta y abordó una motocicleta conducida por otro sujeto. Los implicados huyeron de la zona transportando el vehículo de dos ruedas por la calle (Pasa en Bogotá/X)

Guardar

Cuatro hombres robaron la bicicleta a un ciclista en Bogotá tras interceptarlo cerca de la calle 72 y la carrera Séptima. El hecho ocurrió en la mañana del domingo 22 de noviembre y quedó registrado en videos que muestran la secuencia del asalto.

El robo ocurrió cuando los sujetos que se movilizaban en motocicletas se aproximaron a una persona que circulaba en bicicleta por ese corredor del nororiente de la ciudad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las imágenes divulgadas por la cuenta Pasa en Bogotá, el inicidente sucedió a las 6:07 a, m., cuando los atacantes transitaban en Barrios Unidos, intimidaron y empujaron a la víctima para que perdiera el equilibrio y llevarse el vehículo en cuestión de segundos antes de huir.

El registro audivisual permite observar el momento en que los delincunetes rodearon a la víctima y concretan el hurto. La persona no logró reaccionar y evitar que se llevaran la bicicleta.

Los atacantes empujaron a la víctima hasta desestabilizarla y huyeron con la bicicleta (Mariano Vimos/Colprensa/Captura de video)

El sector de Patios es uno de los recorridos habituales para ciclistas que entrenan en las vías orientales de Bogotá, por lo que el caso generó alerta entre quienes usan esa ruta.

PUBLICIDAD

Uno de los residentes señaló en CityTV sobre la inseguridad en el sector: “por acá roban mucho y yo vivo acá a la vuelta. Hace más o menos mes y medio a un familiar mío le robaron una bicicleta aquí sobre, sobre la ciclorruta llegando al Simón Bolívar. Y por acá hay mucho atracador, hay mucho delincuente y uno... yo también monto bicicleta y uno sale con miedo a montar bicicleta”.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de la víctima ni hay información sobre capturas de los responsables.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Limpieza social urgente”; “Y Galán durmiendo, bienvenidos a la patria miseria”; “Sacan de circulación a esas ratas y salen las mamitas de Soacha y los petristas a llorar a los delincuentes”; “Se necesita limpieza social urgente, nada de capturas, se necesitan medidas extremas…“; ”Las motos deberían ser prohibidas en la Bogotá“; ”El ciclista con un arma no lo roban"; “Yo pensé que con los videos del presidente regañando ladrones iba a mejorar la seguridad”; “Uno para salvarse de eso le toca montar cicla en el cielo jajajajs, Dios...”; “Con algo de voluntad les pueden hacer seguimiento a punta de cámaras de vigilancia”; “Carlos Fenernado Galán no le interesa militarizar Bogotá sabrá Dios porque. Necesitamos que el presidente Abelardo de la Espriella tome cartas en el asunto ya que Galan no siente la inseguridad porque tiene guardaespaldas pagados con recursos de nuestros impuestos”; “Asi está ese platanal”: fueron algunos de los mensajes.

PUBLICIDAD

Las imágenes del caso registraron la aproximación de los sujetos hacia el ciclista (Captura de video)

Robo de bicicletas en Bogotá

Las autoridades de Bogotá recuperaron 301 bicicletas durante los primeros meses de 2026, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. La entidad destacó el resultado al informar sobre la evolución de los robos de estos vehículos en la capital colombiana.

Entre el 1 de enero y el 4 de abril se registraron 1.393 hurtos de bicicletas en la ciudad, de acuerdo con las cifras de la Policía de Bogotá divulgadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

El dato supone una reducción del 37,8% frente a los 2.241 casos informados en el mismo período de 2025. La disminución se produjo mientras las autoridades avanzaban con la recuperación de vehículos denunciados como robados.

PUBLICIDAD

La baja en los hurtos de bicicletas en Bogotá refleja que los casos reportados entre enero y comienzos de abril de 2026 fueron menores que los del mismo lapso del año anterior. Las autoridades señalaron que la denuncia y el registro del vehículo aportan información para las investigaciones y para identificar bicicletas recuperadas.

La SDSCJ recomendó a los ciclistas inscribir sus vehículos en el Registro Bici Bogotá, una herramienta que vincula la información de cada bicicleta con los datos de su dueño.

El mecanismo permite facilitar la identificación del vehículo en caso de robo y puede aportar elementos para su eventual devolución. La Secretaría sostuvo que este registro fortalece las posibilidades de recuperación cuando las autoridades localizan una bicicleta.

PUBLICIDAD

La Alcaldía Mayor de Bogotá indicó que las personas que sufran un robo o presencien un delito pueden comunicarse con la línea de emergencias 123.

La administración distrital también pidió presentar la denuncia correspondiente. Según las autoridades, esos reportes permiten impulsar las investigaciones e identificar a los responsables de los hechos.