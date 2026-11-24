La detonación dejó 19 personas heridas y daños materiales en varias edificaciones aledañas. (Suministrado fuerzas militares)

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El atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta dejó 23 heridos en la noche del lunes 23 de noviembre de 2026 en Villavicencio, mientras el presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Estado empleará las capacidades de la fuerza pública para identificar y perseguir a los responsables. La explosión afectó la sede departamental y edificios cercanos en el centro de la ciudad.

En sus declaraciones, descartó cualquier negociación con las organizaciones a las que atribuyó el hecho. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, escribió en X tras conocer lo ocurrido.

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El presidente rechazó el atentado contra la Gobernación del Meta y aseguró que su Gobierno enfrentará a los responsables sin recurrir al diálogo. (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella confirmó inicialmente que aguardaba reportes oficiales y expresó preocupación ante la posibilidad de víctimas fatales: “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”.

Luego atribuyó la acción al narcoterrorismo y planteó que el objetivo era presionar a su administración para abrir una nueva negociación. “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, afirmó.

Fuentes de la Policia Nacional confirmaron el vínculo de Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, con el carro bomba frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, lo que volvió a situar en primer plano el prontuario que las autoridades le atribuyen como cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Su nombre aparece en las pesquisas iniciales, aunque la investigación aún busca establecer quiénes ejecutaron y ordenaron el ataque.

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Este es el prontuario criminal de alias Antonio Medina, el cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que sería el responsable del atentado contra la Gobernación del Meta (Ejército Nacional)

Pardo Galeano, de 53 años, es señalado de dirigir los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas, estructura de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. El Gobierno nacional anunció una recompensa de $150.000.000 por información que permita identificar a los responsables.

Secuestros, homicidios y ataques figuran en el expediente atribuido a Antonio Medina

Los antecedentes que los organismos de seguridad asocian con alias Antonio Medina se concentran en Arauca y Casanare, donde su estructura ha sido relacionada con secuestros, homicidios, amenazas, hostigamientos a la fuerza pública y hechos contra la infraestructura vial.

Uno de los casos más relevantes es el secuestro del teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, entonces comandante del Batallón Especial Energético y Vial N.º 18 del Ejército Nacional de Colombia. El oficial fue retenido en abril de 2021, en un hecho que las autoridades incluyeron dentro de las actuaciones atribuidas al cabecilla.

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El registro de hechos se remonta a marzo de 2020, cuando las autoridades relacionaron a la organización bajo su mando con el secuestro del campesino José Desiderio Cruz García en Paz de Ariporo, Casanare. También le atribuyen los homicidios de Darío Sepúlveda Parra, Jhoan Sebastián Tarache y Cristian Ríos Caballero.

Las amenazas y acciones armadas se extendieron por Arauca y Casanare

Las autoridades lo vincularon además con un ataque contra una instalación militar en Tame, Arauca, ocurrido en 2023 (Ejército Nacional)

En septiembre de 2020, el nombre de Pardo Galeano fue vinculado a amenazas contra el director ejecutivo de Fedearroz en Saravena, Arauca. Al año siguiente, los reportes oficiales lo relacionaron con ataques contra la Policía en Sácama y otras acciones armadas en Paz de Ariporo.

Las autoridades lo vincularon además con un ataque contra una instalación militar en Tame, Arauca, ocurrido en 2023. Para 2024, los informes de seguridad registraron actividades de proselitismo armado y propaganda de la subestructura 28 José María Córdoba en Sácama, Támara y Paz de Ariporo.

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A esos señalamientos se añaden la quema de un vehículo de carga, acciones contra vías y enfrentamientos con la fuerza pública en municipios de Casanare. El prontuario atribuido a Antonio Medina reúne hechos desde 2020 contra civiles, sectores productivos y unidades estatales.