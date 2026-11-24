La exsenadora Paloma Valencia citó a Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella, como el que estaría detrás de las informaciones que buscan relacionarla con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. (Suministradas a Infobae Colombia)

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La controversia por los mensajes que buscaron relacionar a la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia con el atentado contra el excongresista Miguel Uribe Turbay derivó en un nuevo episodio de la confrontación que la política caucana mantiene con Carlos Suárez desde la campaña presidencial.

Valencia, frente a las publicaciones que buscarían instalar la versión de que tuvo conocimiento del atentado contra su colega, negó haber recibido información sobre el ataque al entonces senador del Centro Democrático, anunció demandas y cuestionó el silencio del presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

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En diálogo con La FM, Valencia dijo que ha recibido informes sobre cuentas digitales que, según afirmó, la atacaron durante la contienda electoral y volvieron a activarse pese a que se apartó del debate político. En su respuesta, apuntó al enfrentamiento con el entorno del directivo de Ecopetrol.

“Yo no lo puedo saber, pero he recibido muchas personas señalando al asesor presidencial Carlos Suárez. Yo no entiendo cuál es el interés del señor Suárez en contra mía, que lleva matoneándome toda la campaña y, sin embargo, ahora que estoy apartada del debate público insiste en esto”, afirmó la excongresista.

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Estas afirmaciones reflejaron que el cruce no comenzó con las publicaciones sobre Uribe Turbay, sino que Valencia lo vinculó con anteriores ataques digitales que, según ella, recibió por activistas cercanos al presidente de la junta directiva de la estatal y que pretenderían desacreditarla ante la opinión pública.

¿Por qué Paloma Valencia mencionó a Carlos Suárez?

La nueva escalada tuvo como origen mensajes divulgados en X que afirmaban que Valencia disponía de información anticipada sobre un posible atentado contra Uribe Turbay. La exsenadora rechazó esa versión y sostuvo que el chat que recibió en abril de 2025 contenía una advertencia sobre un riesgo contra ella.

En el citado medio y en sus redes sociales, indicó que entregó aquella información sobre un ataque en su contra en conocimiento de la Fiscalía y sostuvo que nunca recibió una alerta relacionada con Uribe Turbay. También anunció acciones penales y civiles contra quienes difundieron hipótesis erradas.

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“Yo voy a interponer demandas contra todos aquellos que están diciendo que yo tenía información sobre el atentado de Miguel Uribe. Yo lo único que tengo es muy buen nombre y el país me conoce como una mujer seria, responsable, que jamás le ha dicho mentiras a este país”, expresó la exsenadora, de 50 años.

Entre las cuentas que replicaron la versión estuvo @ByViral24, perfil que ha sido replicado por Suárez cuando ha hecho post favorables a De la Espriella. Según la denuncia del senador Duvalier Sánchez, esa cuenta haría parte de una supuesta red de usuarios que divulga ataques contra políticos de oposición.

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En sus redes sociales, Sánchez indicó que usuarios como @vanedecol y @lilianacastanog también habrían amplificado el contenido contra Valencia. Como uno de los elementos de su denuncia, recordó que esas dos cuentas estaban entre los siete perfiles seguidos por Carlos Suárez en X.

No obstante, es válido aclarar que esa relación digital, no acredita por sí sola que el funcionario esté detrás de las publicaciones.

Paloma Valencia pidió investigar quién maneja y financia las cuentas

Consultada de forma directa sobre si atribuía la campaña a Suárez, Valencia matizó que no tenía certeza sobre el origen de los ataques. No obstante, reclamó una investigación para establecer la identidad de los responsables, el eventual financiamiento y las instrucciones que podrían recibir.

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“El señor Carlos Suárez ha estado muy callado. Esto habrá que buscar que determinen de quién es que es la bodega y quién la maneja, y si la bodega es paga, y a qué instrucciones obedece”, señaló la excongresista, que describió esas publicaciones como una estrategia de afectación en el espectro político.

“Porque aquí lo que estamos viendo es lo que se llama ‘character assassination’, que es coger mentiras para volverlas verdades a través del poder de las redes”, agregó durante la entrevista, en la que reiteró que existe una campaña digital en su contra que se remonta a la elección presidencial.

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Abelardo de la Espriella pidió respetar a Paloma Valencia, pero también salió en defensa de Carlos Suárez

Frente a esta creciente controversia, que salpicó a su asesor en campaña y en Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella intervino el 23 de noviembre para desestimar las acusaciones contra Valencia; pero también los rumores que relacionaron a Suárez con una estrategia de ataques contra la exsenadora.

Con este mensaje en X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la polémica de Paloma Valencia y Carlos Suárez, del que salió en su defensa. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“El país no está para discusiones menores y sin sustento. Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”, publicó el mandatario en su perfil de X.

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Con ello, el jefe de Estado centrar la discusión pública en los asuntos que consideró prioritarios para Colombia. Su pronunciamiento buscó bajar la tensión entre la Casa de Nariño y sectores del Centro Democrático, que cerraron filas alrededor de Valencia, frente a los señalamientos que circularon.

En respuesta, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, confirmó que conversó con De la Espriella. “Me ha expresado el Presidente de la República que nada tiene que ver con el infundio contra la dra Paloma. Le agradezco al Presidente, pero sé que él no lo haría. Tiene sincera indignación con el tema”, escribió.

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Pese a ello, Uribe no se refirió a Suárez, al que señaló en la contienda electoral de ser el hombre detrás de los ataques a él y la exaspirante presidencial. “Ruego defender la reputación de Paloma, que no la pongan en el expediente histórico del magnicidio. Ruego no hacer vinculación de funcionarios del Gbno. con esta dolorosa calumnia”, puntualizó.