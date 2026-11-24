Tras el ataque en Villavicencio, Matador lanzó una crítica política en contra del presidente Abelardo de la Espriella (redes sociales)

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El caricaturista Julio Cesar González, más conocido como Matador, cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional frente al atentado en Villavicencio y la escalada de violencia de los últimos meses con una publicación en X.

En el mensaje, sostuvo que “regresamos a la época de Pablo Escobar” y responsabilizó de forma indirecta al presidente Abelardo de la Espriella por la situación de orden público.

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“Volvió la horrible noche”, escribió el dibujante, antes de referirse a quienes apoyaron electoralmente al mandatario. “Por esto votaron 13 millones de subnormales, que gritaban ¡Firme por la Patria! Y bailaban al ritmo de un tigre hecho con inteligencia artificial”, afirmó.

La publicación concluyó con otra frase dirigida a esos votantes: “Ahí tienen, pendejos. Los muertos los pone el pueblo”.

La caricatura sitúa al presidente frente a la figura del terrorismo

La ilustración muestra a De la Espriella con uniforme militar, en un cementerio rodeado de cruces, mientras dialoga por radio con una representación de la Muerte. El personaje lleva una túnica con la palabra “terrorismo”.

En la escena, el presidente anuncia: “¡Bienvenida a la patria, Milagro!”, y luego da la orden: “Proceda, cambio”. La Muerte responde “Erre” y ríe, como si confirmara el mensaje.

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La pieza contrapone la bienvenida a una persona llamada Milagro con la presencia del terrorismo en un camposanto. El recurso gráfico plantea una crítica a las consecuencias que, según el caricaturista, pueden derivarse de las decisiones oficiales en materia de seguridad.

Una caricatura de Matador apuntó contra De la Espriella por la violencia en Colombia (@Matador000)

Atentado a sede de Gobernación en Villavicencio

El ataque ocurrió hacia las 9:30 p. m. del lunes 23 de noviembre frente a la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en el sector del parque Los Libertadores, en el centro de Villavicencio. Las autoridades establecieron que un vehículo cargado con explosivos fue ubicado a unos 10 metros del edificio y detonó en la noche.

El balance preliminar registra entre 21 y 23 personas heridas, incluida una menor de edad. Los lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos y, según los reportes conocidos, estaban fuera de peligro. Hasta el momento no se informaron fallecidos.

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La explosión afectó la sede administrativa departamental, establecimientos comerciales, una iglesia y otros inmuebles del centro de la ciudad. El alto consejero de Seguridad del Meta, Franklin Olivos, indicó que la onda expansiva causó daños en un radio aproximado de 100 metros y que el artefacto habría contenido cerca de 100 kilos de explosivos.

La explosión dejó personas heridas y daños en vehículos, establecimientos comerciales y edificaciones cercanas a la Gobernación del Meta (@nelsoncubides/X)

La investigación apunta al Frente 39 de las disidencias de las Farc

Olivos atribuyó el atentado al Frente 39 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No obstante, otras autoridades aún no anunciaron una atribución definitiva y las pesquisas continúan para identificar a los autores materiales e intelectuales.

Los investigadores revisan cámaras de seguridad para determinar cómo ingresó el vehículo al centro de Villavicencio y establecer si existe relación con el ataque del 15 de noviembre contra el peaje de Pipiral, en la carretera entre Bogotá y la capital del Meta. Ese atentado tampoco dejó víctimas.

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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, encabezó un puesto de mando unificado con autoridades civiles y de la Fuerza Pública. Tras el ataque contra Pipiral, la administración departamental había ofrecido una recompensa de hasta $ 30 millones por datos que permitieran ubicar a los responsables.

El presidente Abelardo de la Espriella calificó el hecho como un acto de narcoterrorismo y afirmó que las autoridades perseguirán a quienes participaron en su planificación y ejecución.