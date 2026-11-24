El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación publicó el calendario de las pruebas de Estado para 2027 en su portal web (Icfes)

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicó el calendario de las pruebas de Estado que aplicará durante 2027, con fechas de inscripción, citación, aplicación y resultados para Saber 11, Pre Saber, Validación del Bachillerato Académico y Saber Pro y TyT. Los cronogramas y los procesos de registro están disponibles en www.icfes.gov.co.

La primera jornada será el domingo 18 de abril de 2027, cuando se aplicarán Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. La convocatoria ordinaria para estos tres exámenes comenzará el martes 1 de diciembre de 2026 y cerrará el viernes 29 de enero de 2027.

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Saber 11 calendario B abrirá inscripciones desde el 1 de diciembre

Las instituciones educativas y los inscritos individuales podrán realizar el registro y el pago ordinario hasta el 29 de enero. Quienes no alcancen a completar el proceso en ese periodo tendrán una etapa extraordinaria entre el 1 y el 12 de febrero, con costos adicionales.

La prueba Saber 11 calendario B se aplicará el domingo 18 de abril de 2027 tras la apertura de inscripciones en diciembre de 2026 (Icfes)

Las citaciones para la jornada del 18 de abril estarán disponibles desde el viernes 2 de abril. Los resultados individuales de Saber 11 calendario B se publicarán el 11 de junio, mientras que los de Pre Saber y Validación se conocerán el 18 de junio.

Saber 11 está dirigido a estudiantes que estén próximos a terminar grado 11, así como a personas que quieran presentar el examen por primera vez o mejorar un resultado previo. Pre Saber permite conocer la estructura y las condiciones de aplicación de esa prueba.

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En el caso del examen de Validación del Bachillerato Académico, pueden inscribirse personas mayores de 18 años que no estén matriculadas en una institución educativa y busquen obtener el título de bachiller. Los ciudadanos extranjeros que residan en Colombia también pueden presentar esta evaluación con ese propósito.

Las personas mayores de 18 años y los ciudadanos extranjeros residentes en Colombia pueden obtener el título de bachiller mediante el examen de validación (Icfes)

Saber 11 calendario A se realizará el 22 de agosto

La aplicación con mayor número de participantes, Saber 11 calendario A, se llevará a cabo el domingo 22 de agosto de 2027. Ese mismo día se presentarán Pre Saber y el examen de Validación del Bachillerato Académico.

El proceso ordinario de inscripción irá del lunes 15 de marzo al viernes 30 de abril. El registro y recaudo extraordinario se habilitarán del 3 al 21 de mayo. Las citaciones se publicarán el 6 de agosto.

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Los resultados individuales de Saber 11 calendario A estarán disponibles el viernes 22 de octubre. Para Pre Saber y Validación, la publicación está prevista para el 29 de octubre.

Las IES deberán preinscribir a quienes presenten Saber Pro y TyT

El Icfes realizará dos aplicaciones anuales de Saber Pro y TyT, exámenes requeridos para obtener títulos profesionales, técnicos y tecnológicos. Los estudiantes deben haber aprobado al menos el 75% de los créditos de su programa académico para presentarlos.

La jornada de Saber 11 calendario A se llevará a cabo el 22 de agosto de 2027 y divulgará sus resultados individuales el 22 de octubre (Colprensa)

Para el primer semestre, las Instituciones de Educación Superior (IES) tendrán plazo de preinscripción entre el 7 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027. Los estudiantes preinscritos podrán completar el registro y pago ordinario del 12 de enero al 12 de febrero; la etapa extraordinaria irá del 15 al 26 de febrero.

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La prueba del primer semestre se aplicará el domingo 23 de mayo. Las citaciones estarán disponibles desde el 7 de mayo, los certificados de asistencia podrán consultarse desde el 11 de junio y los resultados individuales se publicarán el 27 de agosto.

Los exámenes evalúan competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Algunos programas incluyen además una sesión específica obligatoria.

Las instituciones de educación superior gestionarán la preinscripción de candidatos para la primera prueba Saber Pro entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 (Icfes)

La segunda aplicación de Saber Pro y TyT será en octubre

Para las pruebas del segundo semestre, las IES podrán preinscribir estudiantes del 11 de mayo al 4 de junio de 2027. El registro y recaudo ordinario para quienes hayan sido preinscritos estará habilitado del 1 de junio al 2 de julio.

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El periodo extraordinario será del 6 al 23 de julio. El Icfes publicará las citaciones el 24 de septiembre y aplicará las evaluaciones el domingo 10 de octubre. Los certificados de asistencia estarán disponibles desde el 29 de octubre y los resultados individuales podrán descargarse a partir del 18 de febrero de 2028.

Fechas claves del calendario del Icfes para 2027

Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación : inscripción ordinaria del 1 de diciembre de 2026 al 29 de enero; aplicación el 18 de abril; resultados de Saber 11 el 11 de junio y de Pre Saber y Validación el 18 de junio.

Saber Pro y TyT, primer semestre : registro ordinario del 12 de enero al 12 de febrero; examen el 23 de mayo; resultados el 27 de agosto.

Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación : inscripción ordinaria del 15 de marzo al 30 de abril; aplicación el 22 de agosto; resultados de Saber 11 el 22 de octubre y de las otras dos pruebas el 29 de octubre.

Saber Pro y TyT, segundo semestre: registro ordinario del 1 de junio al 2 de julio; aplicación el 10 de octubre; resultados individuales desde el 18 de febrero de 2028.

La segunda jornada de Saber Pro y TyT se desarrollará el 10 de octubre de 2027 con opciones de pago en oficinas de Davivienda y la plataforma PSE (Icfes)

El pago de las pruebas podrá hacerse en línea mediante PSE o de forma presencial en oficinas de Davivienda y corresponsales autorizados. Para resolver dudas, el Icfes dispone de la línea en Bogotá (601) 9156101.