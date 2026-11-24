En 2026, Colombia cuenta con aproximadamente 2,26 millones de pensionados, según el Minsiterio de Hacienda - (Prosperidad Social)

Guardar

Cerca de 1,4 millones de pensionados en Colombia que reciben una mesada equivalente al salario mínimo podrían ver un aumento cercano al 9% en 2027, lo que elevaría en cerca de $158.000 el pago mensual vigente de $1.750.905 en 2026.

Si se confirma ese incremento, la mesada mínima superaría levemente los $1.900.000 desde enero. La actualización para los que cobran el mínimo se aplicaría en forma automática desde el primer pago del año. Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) harían el ajuste sin que los beneficiarios tengan que presentar solicitudes ni adelantar trámites.

PUBLICIDAD

El alza proyectada depende de la negociación del salario mínimo, que toma como referencia la inflación y la productividad laboral.

La mesa tripartita de la Comisión de Concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores ya está instalada y busca alcanzar un acuerdo antes del 15 de diciembre de 2026, aunque las sesiones pueden extenderse hasta los plazos extraordinarios. Si no se llega a un acuerdo, el Gobierno fijará el incremento por decreto. El resultado también incide en rubros como el transporte, los arriendos, los restaurantes y otros servicios.

En octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,30%, mientras que la variación mensual fue de 0,20% y la variación año corrido fue 5,94% - Dane

Cómo se reajustan las pensiones superiores al salario mínimo

Las mesadas que superan el salario mínimo no dependen del porcentaje que se defina en la negociación salarial. Su actualización se vincula a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) certifica en enero. El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece que “todas las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes deben ajustarse cada 1 de enero de acuerdo con la variación porcentual del IPC”.

PUBLICIDAD

Según entidades como Bancolombia, Corficolombiana y Banco de Bogotá, la inflación en Colombia al cierre de 2026 podría ubicarse entre 6,7% y 7,1%, rango que serviría de referente para esas mesadas.

El pago neto de los pensionados también depende de las deducciones legales vigentes. A todos los jubilados se les descuenta el aporte a salud según la tarifa correspondiente al valor de su mesada, mientras que el Fondo de Solidaridad Pensional aplica únicamente a quienes reciben las pensiones más altas, de acuerdo con los topes previstos. La ley determina, además, que la cotización a salud de quien recibe más de un salario mínimo como mesada “está entre el 10 y el 12% del valor total de su pensión”.

PUBLICIDAD

Si la Comisión de Concertación no logra un acuerdo, agotada esa instancia el Gobierno definirá el aumento del salario mínimo mediante decreto, con efecto directo sobre las mesadas equivalentes al mínimo.

Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados ya acordaron el cronograma para la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 - (Ministerio del Trabajo)

Gobierno plantea cambiar la cobertura para rentas vitalicias ligadas al salario mínimo

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público propuso, el 12 de noviembre de 2026, modificar el mecanismo que cubre el mayor costo de las pensiones de un salario mínimo en las rentas vitalicias. El proyecto busca sustituir reglas adoptadas en 2025, luego de que análisis técnicos alertaran sobre un aumento del capital exigido a las aseguradoras para respaldar esos pagos. La iniciativa, sustentada en una memoria justificativa del 10 de noviembre de 2026, modificaría disposiciones del Decreto 1833 de 2016 que fueron ajustadas por el Decreto 1485 de 2025. El objetivo es revisar la fórmula que determina los recursos necesarios cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación.

PUBLICIDAD

En Colombia, las mesadas equivalentes a un salario mínimo se reajustan cada año en la misma proporción que ese ingreso. Las pensiones que superan ese valor, en cambio, aumentan de acuerdo con la inflación del año anterior. Esa diferencia, conocida como deslizamiento del salario mínimo, incide en las obligaciones de las compañías que ofrecen rentas vitalicias.

Cálculo volvería a tomar como referencia la productividad

La propuesta establece que “las aseguradoras proyecten los aumentos futuros con base en el promedio del crecimiento real anual de la productividad de los diez años previos a la emisión de cada renta vitalicia. El resultado no podría ser inferior a cero”. La Oficina de Bonos Pensionales informaría el porcentaje aplicable durante los primeros 15 días hábiles de cada año. Con ese dato, las entidades calcularían las reservas requeridas para pagar las mesadas futuras de los pensionados y sus beneficiarios.

PUBLICIDAD

Según el Ministerio, “la fórmula vigente desde 2025 incorporó un componente relacionado con la inflación que podría elevar de forma considerable el capital necesario para financiar las pensiones de salario mínimo”. El mayor costo podría restringir la oferta de rentas vitalicias y presionar el seguro previsional, asociado con pensiones de invalidez y sobrevivencia.

El Ministerio de Hacienda propone cambios en el cálculo de coberturas, el reconocimiento de pagos a aseguradoras y el registro de rentas vitalicias dentro del mecanismo de ajuste del salario mínimo en Colombia - (Ministerio de Hacienda)

Dos opciones para reconocer los recursos

Cuando el incremento del salario mínimo, una vez descontada la inflación, supere el porcentaje utilizado en las proyecciones, la Nación podría cubrir la diferencia mediante dos vías:

Transferir a la aseguradora los recursos adicionales necesarios para respaldar todas las obligaciones futuras.

Contemplar el pago de la diferencia anual de las mesadas y la constitución de una reserva a cargo del Ministerio de Hacienda.

La Oficina de Bonos Pensionales definiría la modalidad según la disponibilidad presupuestal y el plan financiero aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal. “Si se adopta el segundo esquema, el pago anual tendría como fecha límite el 30 de junio”, dice la propuesta.

PUBLICIDAD

Cobertura se limitaría a pensiones de un salario mínimo

El mecanismo aplicaría a rentas vitalicias inmediatas y diferidas inscritas ante la Oficina de Bonos Pensionales. “Aunque podrían registrarse pensiones de hasta dos salarios mínimos, el reconocimiento solo operaría cuando la mesada alcance el valor de un salario mínimo legal mensual vigente”, aclara la iniciativa. Las aseguradoras conservarían la responsabilidad total frente a pensionados y beneficiarios. El proyecto también prevé plazos de inscripción, controles sobre la información reportada y procedimientos para recuperar recursos en casos de pensiones extinguidas.

Las nuevas disposiciones entrarían en vigor al día siguiente de la publicación del decreto definitivo, si el Gobierno decide expedirlo.