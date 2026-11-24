Las autoridades localizaron el cadáver con impactos de bala en la vereda La Habana, en el Oriente antioqueño (Imagen de referencia/archivo Colprensa)

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Alias Fantasma, uno de los objetivos prioritarios de Antioquia, fue hallado sin vida el lunes 23 de noviembre en una vía rural de San Luis, en el oriente del departamento.

La Gobernación ofrecía hasta 100 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo, capturarlo y judicializarlo.

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El hombre fue identificado como Ramiro de Jesús Henao Aguilar, también conocido como alias ‘Simón’. Las autoridades lo señalaban como cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná, vinculada al Clan del Golfo.

El cuerpo apareció en la vereda La Habana, a unos 25 minutos del área urbana de San Luis, con impactos de bala. La hipótesis inicial apunta a un posible ajuste de cuentas dentro de la organización criminal, aunque los investigadores deberán establecer las circunstancias y responsables del crimen.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo durante la tarde del lunes. El mandatario afirmó que los datos preliminares indican que miembros del mismo grupo ilegal habrían causado la muerte de Henao.

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“El que vive de la maldad, muere por la maldad”, escribió Rendón al referirse al caso.