El expresidente Juan Manuel Santos ofrece un discurso desde el atril de la Universidad del Rosario durante el Congreso Internacional Cátedra Mukwege en Bogotá. En su intervención aborda la situación de seguridad nacional y la implementación del Acuerdo de Paz tras recientes atentados en el país - (Suministrado Infobae)

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El 24 de noviembre de 2026 se cumplen diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón de Bogotá, suscrito durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). El pacto derivó en la desmovilización de la guerrilla y cerró el ciclo de una de las insurgencias más prolongadas de América del Sur.

El conflicto armado dejó más de 450.000 muertos y provocó el desplazamiento de miles de personas. Como parte del acuerdo, cerca de 13.000 integrantes de las Farc entregaron las armas. A cambio, el pacto estableció sanciones reducidas, representación política en el Congreso de la República y garantías para la reincorporación social y económica de los excombatientes.

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Pese al aniversario, la ejecución de lo acordado mantiene retrasos. El Instituto Kroc, responsable de monitorear los compromisos, reportó que, hasta noviembre de 2025, el 36% de las 578 disposiciones había alcanzado una implementación completa. Otro 21% se encontraba en una etapa intermedia, mientras que el 35% registraba avances mínimos y el 8% aún no había comenzado. En consecuencia, el 43% de los compromisos presentaba avances limitados o permanecía sin ejecución.

El expresidente de la República señaló que el Estado colombiano debe reforzar la presencia institucional en los territorios y cumplir los compromisos pendientes con las comunidades afectadas por el conflicto (Carlos Ortega/EFE)

El expresidente Juan Manuel Santos vinculó el atentado con carro bomba ocurrido en Villavicencio, Meta, con el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.

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Durante el séptimo Congreso Internacional de la Cátedra Internacional Denis Mukwege, Santos lamentó que la conmemoración coincidiera con nuevos hechos violentos en el país. “Quiero comenzar lamentando mucho que hoy, que se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, nos hayamos levantado con la noticia de un carro bomba en Villavicencio, entre otros atentados recientes”, afirmó.

El político colombiano condenó las acciones que calificó como terroristas y expresó solidaridad con las víctimas.

Santos atribuye el repunte de la violencia a fallas en la implementación

Santos atribuye el repunte de la violencia a fallas en la implementación (Universidad del Rosario/X)

Para Santos, los recientes atentados no prueban un fracaso del pacto firmado en 2016. Por el contrario, sostuvo que responden a la falta de una aplicación integral de lo acordado y a debilidades en la política de seguridad durante los últimos ocho años.

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“Hechos de esta magnitud no se veían en el país hace más de dos décadas. Muchos atribuyen este tipo de violencia al Acuerdo de Paz; es todo lo contrario”, señaló el expresidente. Según su planteamiento, el Estado debe reforzar la presencia institucional en los territorios y cumplir los compromisos pendientes con las comunidades afectadas por el conflicto.

También pidió una estrategia coordinada para enfrentar a las estructuras armadas y criminales. Santos planteó que se requiere articulación entre instituciones, cooperación internacional, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas e inteligencia efectiva.

“Es imperativo dejar atrás la polarización y unir al país para enfrentar estos desafíos”, agregó el exmandatario.

Abelardo de la Espriella cuestionó el Acuerdo de Paz de La Habana

Abelardo de la Espriella aseguró que la implementación del acuerdo ha representado un alto costo para Colombia. (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó el Acuerdo de Paz de La Habana, firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), al cumplirse diez años de la suscripción del documento definitivo. A través de sus redes sociales, criticó los resultados de su implementación, el presupuesto destinado al proceso y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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“¡La falsa paz le ha salido muy cara a Colombia!”, escribió el mandatario al comienzo de su publicación, en la que también calificó el pacto como un “bodrio” y cuestionó las condiciones de la negociación con la antigua guerrilla.

Uno de los principales argumentos del presidente fue el presupuesto asignado durante la última década para implementar los compromisos de La Habana.

Según las cifras que presentó en su publicación, se han destinado $178,59 billones a este propósito, de los cuales $109,34 billones corresponden al periodo 2023-2026.

En su analisis, agregó: “Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos”.

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