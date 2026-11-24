La exrepresentante a la Cámara por el Meta (Centro Democrático) le hizo la petición al jefe de Estado luego de la detonación de un artefacto explosivo que dejó 23 heridos (@jenniferariasf/IG)

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El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, aseguró que el atentado con carro bomba ocurrido la noche del lunes 23 de noviembre frente a la sede de la Gobernación del Meta dejó afectaciones en cerca de 500 propiedades, según el primer censo de las autoridades.

El mandatario informó que el ataque dejó 23 personas heridas, cifra reportada por la gobernadora Rafaela Cortés la mañana del mismo martes en declaraciones a Bluradio, y anunció restricciones de movilidad y una recompensa de hasta $ 150 millones para ubicar a los responsables, y por el que señalan de autores a hombres del frente 39 de las disidencias de las Farc al mando de Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina.

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Baquero recorrió el centro de la ciudad durante la madrugada del martes 24 de noviembre junto a personal de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Infraestructura, la Policía Nacional, la Fuerza Pública y los organismos de investigación. A las 4:15 de la mañana, dijo, las autoridades todavía evaluaban el alcance de la explosión.

Sumado a lo anterior, una de las primeras habitantes de la capital del Meta en referirse luego de la detonación fue la expresidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias, luego de vivir, en sus palabras “una noche de terror en Villavicencio”, declaró en el mensaje adjunto al video que difundió: “Presidente Abelardo de la Espriella necesitamos su presencia urgente en el Meta, Villavicencio debe ser militarizado!”

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“Es inaceptable un atentado terrorista en pleno centro de la ciudad. Hace menos de diez días fue en el peaje de Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, y hoy atentan no solamente contra la institucionalidad pública, sino también contra la Iglesia católica”, señaló al principio de la grabación que compartió a través de su redes sociales, y en la que le hizo una petición al presidente de la República Abelardo de la Espriella luego de los minutos de zozobra que padecieron allí.

“La catedral se vio afectada, habían feligreses adentro, estaban todavía los sacerdotes ahí y esto es inaceptable. Quiero reiterarle, señor presidente, la solicitud hecha hace menos de diez días. Villavicencio necesita un bloque de seguridad, necesita ser militarizada, necesita su presencia”, reiteró Arias.

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La excongresista le insistió al jefe de Estado que “en el Meta y en Villavicencio votaron por usted, apoyamos su política de seguridad, Sabemos que venimos de un gobierno donde no le prestaron atención a la seguridad, sino que dejaban actuar a los bandidos, sabemos que esto es una presión para evitar la contundencia contra los bandidos. Sin embargo, presidente, necesitamos su presencia en Villavicencio”.

“Es urgente, es urgente que usted y la institucionalidad, la fuerza pública, el ministro de Defensa, hagan un consejo de seguridad para que se tomen medidas urgentes de prevención, de inteligencia, pero sobre todo donde se sienta el apoyo del Estado, el apoyo del Gobierno nacional para el departamento del Meta y para Villavicencio”, expuso la excongresista.

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Arias expresó su solidarias con las familias de los guardas de la Gobernación (que serían cinco de acuerdo con la información preliminar) “que se encontraron ahí, a los feligreses, a los sacerdotes y por supuesto también al comercio de la ciudad, que se va a ver muy afectado”, añadió la exrepresentante a la Cámara del Meta por el Centro Democrático.