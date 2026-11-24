El viaje de la pareja podría ser el espacio para una boda - crédito Al Mar Fest

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Yeferson Cossio y Carolina Gómez confirmaron su separación tras cuatro años de relación y un compromiso de matrimonio que nunca llegó al altar. El influencer colombiano publicó el 24 de noviembre un mensaje en su cuenta de Instagram, donde hizo oficial el fin del vínculo que comenzó en 2022 y que en los últimos meses había estado rodeado de rumores de distanciamiento e infidelidad.

La historia entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez arrancó a mediados de 2022, en el marco de un concurso que el creador de contenido realizó en sus plataformas digitales. Según lo que ambos relataron en entrevistas previas a la revista Vea, el mánager de Gómez fue uno de los ganadores del sorteo y la llevó a grabar contenido con Cossio.

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Los rumores de separación crecieron desde octubre de 2026 tras la ausencia de Gómez en un evento familiar

Las señales de un posible distanciamiento comenzaron a hacerse visibles en octubre de 2026, cuando los seguidores de la pareja notaron que ambos empezaron a asistir por separado a compromisos públicos.

Yeferson Cossio estuvo envuelto en rumores de ruptura desde octubre de 2026 - crédito @yefersoncossio/ Instagram

De acuerdo con los seguidores del paisa, la ausencia de Carolina Gómez en la fiesta de Cintia Cossio, hermana del influencer, encendió las alarmas. Aunque Cintia explicó en una transmisión en vivo que Gómez no asistió por compromisos académicos, los rumores no se apagaron.

Días después, en noviembre, circularon fotografías de Cossio en una fiesta nocturna junto a otra mujer, lo que disparó versiones sobre una supuesta infidelidad. Gómez nunca se pronunció públicamente sobre esas imágenes ni sobre las explicaciones de su pareja.

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El creador de contenido respondió con un video de más de cuatro minutos en el que rechazó las acusaciones, afirmó que la imagen fue tomada fuera de contexto y sostuvo que con esa mujer mantenía únicamente una relación comercial.

Cossio confirmó la ruptura el 24 de noviembre con un mensaje que firmaron los dos

Yeferson Cossio confirmó la ruptura sentimental con Carolina Gómez mediante un mensaje y una fotografía de ambos frente a la torre Eiffel. (@yefersoncossio/IG)

Fue entonces cuando el lunes 24 de noviembre, Yeferson Cossio publicó en su cuenta de Instagram un texto que firmó junto a Carolina Gómez y que cierra oficialmente el capítulo.

“Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi 2 meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación”, escribió el influencer acompañada de una fotografía con la modelo, de espalda mirando a la Torre Eiffel.

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En el comunicado, la expareja describió los años compartidos como un período de sueños, aventuras y experiencias que los marcaron: “Fueron años maravillosos en los que compartimos sueños, aventuras, risas y experiencias que nos marcaron para siempre”.

También destacaron que el vínculo afectivo no desaparece con la ruptura: “Aunque nuestra historia como pareja llega a su fin, el cariño, la gratitud y el respeto que sentimos el uno por el otro permanecerán”. Cossio y Gómez cerraron el mensaje con una reflexión sobre el amor y el cambio: “A veces, amar también significa entender que los caminos pueden cambiar, sin que eso borre todo lo bonito que se vivió”.

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Tras el anuncio del compromiso, los seguidores de la pareja esperan conocer detalles sobre la fecha y el lugar del matrimonio - crédito @yefersoncossio/Instagram

Antes de concluir, agradecieron a sus seguidores el acompañamiento durante los cuatro años. La publicación acumuló más de 50.900 reacciones en menos de una hora.

La relación atravesó rupturas y reconciliaciones antes de consolidarse públicamente

El camino no fue sencillo. Cossio reconoció que los inicios de la relación fueron turbulentos, en parte porque su ruptura anterior —con Jenn Muriel, con quien estuvo más de diez años— no había sido hecha pública, lo que generó una ola de críticas contra Gómez. “Me cogieron mal parado con alguien, pero en realidad no fue así porque yo en ese momento era una persona soltera”, aclaró el paisa.

La pareja llegó a terminar dos veces antes de estabilizarse. Fue luego de retomar la relación cuando decidieron unir también sus proyectos laborales: ella eliminó sus cuentas anteriores, crearon perfiles nuevos y comenzaron a trabajar juntos como creadores de contenido.

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Yeferson Cossio le propuso matrimonio a Carolina Gómez en una sala de cine privada, sorprendiendo a sus seguidores el Día de San Valentín - crédito @yefersoncossio/Instagram

Cossio le había propuesto matrimonio a Gómez el 14 de febrero de 2025 con un anillo y una boda proyectada para enero de 2026. Sin embargo, la boda nunca se concretó. Gómez indicó posteriormente que por el momento estaban concentrados en sus proyectos y esperaban el momento ideal para cerrar los detalles del evento.