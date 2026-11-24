El Gobierno abrió la discusión de la ley de rescate económico con una meta de ahorro operativo de ocho billones de pesos anuales. (@CamaraColombia/X)

Guardar

Casi 100 voceros de gremios, sindicatos y organizaciones sociales expusieron este lunes 23 de noviembre sus reparos a la Ley de Rescate Económico, el proyecto fiscal del Gobierno que busca aumentar los ingresos y reducir el gasto público.

Las intervenciones coincidieron en que varios artículos podrían trasladar costos a los trabajadores, los hogares, las pequeñas empresas y sectores como el transporte, la cultura, el turismo y el comercio.

PUBLICIDAD

La primera audiencia pública se realizó durante siete horas en el Salón Elíptico del Congreso. El debate ocurrió mientras el Ejecutivo y los ponentes preparan el texto para el primer debate en las comisiones económicas, antes de que terminen las sesiones ordinarias el 16 de diciembre.

El proyecto plantea cambios en aportes a la nómina, cotizaciones a salud, impuestos al carbono, combustibles, bebidas alcohólicas, bienes culturales y servicios digitales. También contempla recortes en el gasto estatal, una reducción de contratistas y posibles fusiones o eliminaciones de entidades.

Las comisiones económicas del Congreso se reunieron con los diferentes gremios, asociaciones y organizaciones para dialogar sobre la ley de rescate económico y las implicaciones para el país. (@CamaraColombia/X)

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) señaló que, aunque el Gobierno retiró el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica y los insumos agropecuarios, mantiene cambios que elevarían las cargas de las empresas sobre la nómina.

PUBLICIDAD

El proyecto reduciría los beneficios que hoy tienen las compañías declarantes de renta frente a aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a salud. Para los trabajadores con ingresos superiores a tres salarios mínimos, los empleadores volverían a asumir los aportes completos: 8,5% para salud, 3% para el Icbf y 2% para el Sena.

Mónica Rodríguez, vicepresidenta de la SAC, sostuvo que el cambio encarecería la contratación formal en actividades agroexportadoras y restaría margen de competencia frente a otros mercados.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) pidió una evaluación integral sobre los efectos que los nuevos aportes tendrían en la formalización. Su representante, Santiago Marroquín, afirmó que las medidas tributarias deben analizarse junto con las obligaciones que ya enfrentan las empresas.

PUBLICIDAD

Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en Bogotá y Cundinamarca, María Alejandra Osorio calculó que siete de cada 10 pesos que recaudaría la iniciativa recaerían sobre el empleo formal. La Federación Nacional de Empresas de Aseo (Fenaseo) alertó que las actividades intensivas en mano de obra enfrentarían aumentos de hasta 13,5% en los costos asociados a la nómina.

El proyecto eleva la cotización a salud de los asalariados que reciben más de dos salarios mínimos. La tarifa partiría de 5,5% y podría llegar a 8% para quienes tienen ingresos de hasta 25 salarios mínimos. Para los trabajadores independientes, la cotización pasaría del actual 12,5% a un rango de hasta 15,5%.

PUBLICIDAD

Carmen Fonseca, docente universitaria, expuso que un profesor con un salario mensual de $10 millones tendría que destinar $250.000 adicionales al mes si su cotización aumenta 2,5 puntos porcentuales. La docente también cuestionó la eliminación de la exención de renta sobre gastos de representación de profesores y rectores de universidades públicas.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó el proyecto por el efecto sobre el ingreso de los asalariados y por los recortes previstos en el Estado. Su presidente, Fabio Arias, advirtió que la reducción del gasto podría afectar empleos públicos.

El Ministerio de Hacienda ha planteado una reducción anual cercana a $8 billones en gasto operativo hasta 2030. La propuesta incluye bajar en 50% el número de contratistas, con un ahorro estimado en $4 billones, y reducir 20% el gasto de personal, por cerca de $11 billones. La Fuerza Pública quedaría por fuera de ese ajuste.

PUBLICIDAD

El impuesto al carbono abrió alertas por energía, transporte y precios de combustibles

El gremio de estaciones de servicio calculó que el galón de gasolina corriente podría encarecerse hasta 4.906 pesos hacia 2029. (Colprensa)

El incremento del impuesto nacional al carbono concentró buena parte de las intervenciones. Carlos Cante, presidente de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), dijo que la tarifa podría llegar a cerca de $119.000 por tonelada de carbón en 2027 y superar $212.000 en 2029, con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT) de 2026.

Según el gremio, ese valor equivaldría a cerca de 70% del precio del carbón en boca de mina y elevaría los costos de la generación eléctrica, la siderurgia, el cemento y la industria coquizadora. Fenalcarbón propuso una transición de al menos 20 años para el aumento del gravamen.

PUBLICIDAD

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) en Colombia alertó que las tarifas vinculadas al impuesto al carbono podrían subir más de 200% hacia 2029. Marcelo Restrepo, representante de la organización, recordó que el combustible representa entre 35% y 40% de los costos fijos de una aerolínea.

Para el transporte de carga, la preocupación se concentra en el diésel. Johan Montealegre, de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), señaló que el combustible representa cerca de 40% de los costos operativos del sector, por lo que un aumento podría trasladarse a los precios de los productos transportados.

PUBLICIDAD

El gremio de estaciones de servicio Somos Uno estimó que el precio de la gasolina corriente podría aumentar entre $3.178 y $4.906 por galón hacia 2029, si se suman los cambios tributarios y la inflación. El cálculo contempla el alza del IVA sobre el ingreso al productor, que pasaría de 5% a 19%, el gravamen al alcohol carburante y la responsabilidad de IVA para las estaciones de servicio.

El vocero nacional del gremio, David Jiménez Mejía, calculó que el efecto tributario directo podría llegar a $2.328 por galón. Para el diésel, la proyección fue menor, con un aumento total de entre $982 y $1.992 por galón en 2029, incluido el efecto de la inflación.

PUBLICIDAD

Las Cajas de Compensación alertaron por menos subsidios, cupos y servicios

La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Fedecajas) rechazó que un punto de los cuatro que hoy aportan los empleadores a esas entidades se destine al aseguramiento obligatorio en salud, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Héctor Orlando Solano, vicepresidente de Fedecajas, afirmó que la reducción representaría una caída de 25% en los ingresos de las cajas. También cuestionó que los saldos no ejecutados del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) puedan usarse durante cinco años para pagar deudas del sistema de salud.

La entidad proyectó que, con el texto actual, 13.000 hogares dejarían de recibir subsidios, habría 50.000 cupos menos en programas de primera infancia y 54.000 personas menos accederían al subsidio al desempleo. También calculó medio millón menos de usos en los servicios de recreación, deporte y turismo administrados por las cajas.

Comercio, bares y restaurantes cuestionaron los impuestos a la cerveza y los licores

Los nuevos gravámenes a la cerveza y licores amenazan la estabilidad comercial y el empleo en 450.000 tiendas de barrio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los cambios tributarios para cervezas, licores, vinos y aperitivos generaron reparos entre comerciantes y empresarios de la gastronomía. La iniciativa prevé para la cerveza una tarifa de 10% sobre el precio de venta al público y un componente fijo de $330 por grado alcoholimétrico en presentaciones de 330 centímetros cúbicos.

Para licores, vinos y aperitivos, el proyecto propone elevar el componente ad valorem a 35% y establecer una tarifa de $ 750 por grado alcoholimétrico en botellas de 750 centímetros cúbicos.

La Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom) afirmó que cerca de 450.000 tiendas de barrio y 1,75 millones de empleos podrían verse expuestos a los efectos de estas medidas. El gremio sostuvo que esos establecimientos comercializan 92% de la cerveza del país y que acumulan una caída de 25,4% en ventas durante los últimos cuatro años.

La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) proyectó una reducción de entre 19,6% y 39,2% en las ventas legales de aguardiente, además de una caída promedio de 35,2% en el volumen real de ventas de bares y restaurantes.

Su presidente, Camilo Ospina Guzmán, alertó que un encarecimiento de las bebidas podría impulsar la informalidad, el contrabando y la adulteración. Fenalco y Acopi también solicitaron que el Estado revise sus gastos antes de trasladar nuevas cargas a consumidores y empresas.

El Ministerio de Hacienda estima que, si los mayores impuestos se trasladan al comprador final, alcohol y tabaco podrían sumar hasta 0,6 puntos porcentuales a la inflación de 2027.

Cine, parques y energías renovables pidieron revisar el IVA de 19%

La Asociación Colombiana de Distribuidores de Cine (Acocine) cuestionó el IVA de 19% que se aplicaría a las boletas de cine desde 2028. Yamile Borja, representante del sector, sostuvo que la actividad todavía no recupera los niveles previos a la pandemia y recordó que la asistencia a salas en 2025 fue 32% inferior a la de 2019.

La Academia Colombiana de Cine calculó que la taquilla podría caer 47% hacia 2028 y que los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico disminuirían 37,5%. El sector advirtió que una menor recaudación afectaría la financiación de películas y otras actividades culturales.

La Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap) pidió revisar el IVA de 19% para parques temáticos, de diversiones y espacios de entretenimiento familiar. Su representante, Ángela Díaz, sostuvo que la medida restringiría el acceso de hogares de ingresos medios y bajos.

La Asociación de Energías Renovables Colombia (Ser Colombia) pidió mantener la exclusión de IVA para paneles solares, inversores y controladores. Alexandra Hernández afirmó que los hogares y pequeños empresarios que compren esos equipos a distribuidores nacionales pagarían 19%, lo que podría desincentivar la instalación de sistemas de autogeneración en un contexto de déficit energético.

Oxfam pidió mayor progresividad y cuestionó beneficios para grandes inversiones

La organización Oxfam Colombia llevó al debate una crítica distinta: cuestionó que la reforma no avance hacia una mayor progresividad tributaria. Juan Sebastián Pardo afirmó que el 50% más pobre paga 21 pesos de impuestos por cada 100 pesos que recibe, una proporción que, según dijo, es igual a la que aporta el 1% más rico.

El representante de Oxfam cuestionó el aumento del umbral del impuesto al patrimonio y su eliminación prevista para 2031. También advirtió sobre el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que reduciría el impuesto de renta para grandes proyectos de inversión que comiencen entre 2027 y 2029.

Pardo sostuvo que Colombia ya cuenta con 294 beneficios tributarios que no han sido evaluados y pidió que cualquier ajuste fiscal considere sus efectos sobre la desigualdad, así como sobre las poblaciones urbanas y rurales.

Las próximas audiencias públicas están previstas para el jueves 26 de noviembre en Cali y el viernes 27 de noviembre en Barranquilla. El Congreso deberá definir si introduce modificaciones al proyecto antes de que las comisiones económicas conjuntas inicien el debate de la ponencia.