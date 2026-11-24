‘Timochenko’, el excomandante de las Farc, se refirió a los Acuerdos de Paz tras explosión de carro bomba en Meta (@JEP_Colombia/X)

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El 24 de noviembre de 2026, diez años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, afirmó que los incumplimientos en la implementación explican parte del actual escenario de violencia en el país.

Londoño señaló que tres componentes no han tenido el desarrollo previsto: la reforma rural integral, el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la reforma política. Según dijo, la falta de avances en esos puntos incidió en la persistencia de la violencia en varios territorios.

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“La situación que estamos viviendo es fruto de no haber implementado el Acuerdo en su letra y espíritu, independientemente de las imperfecciones del acuerdo”, afirmó en entrevista con Caracol Radio al referirse al carro bomba que explotó en la noche del lunes 23 de noviembre de 2026 en Villavicencio, Meta que dejó más de 20 heridos.

Londoño pidió diferenciar a las disidencias de los firmantes del acuerdo

Rodrigo Londoño señaló que la violencia que se vive en Colombia es por la falta de implementación de lo pactado “en su letra y espíritu” (Colprensa-Presidencia de la República)

Frente a los hechos violentos atribuidos a las disidencias de las Farc desde la firma del acuerdo, Londoño pidió no confundir a esos grupos con quienes se acogieron al proceso de paz. Aseguró que las estructuras armadas que operan en varias regiones carecen de una bandera o proyecto político y disputan el control de rentas ilegales.

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“Esto no son grupos con una bandera política ni un proyecto político; son grupos que están encaminados a vivir de la guerra”, sostuvo. También afirmó que esas organizaciones se enfrentan en los territorios por el acceso a recursos de economías ilegales.

El excomandante reconoció, además, que el programa de sustitución de cultivos ilícitos quedó lejos de las metas contempladas en el pacto. “Se quedó ni a mitad de camino”, dijo al cuestionar el grado de ejecución de esa política.

El excomandante atribuyó a las disidencias parte de los asesinatos de excombatientes

El excomandante atribuyó a las disidencias parte de los asesinatos de excombatientes (EFE/Archivo)

Londoño también se refirió a la decisión de alias Iván Márquez y Jesús Santrich de abandonar el proceso. Consideró que esa ruptura afectó la capacidad de mantener cohesionados a los exintegrantes de la guerrilla que habían dejado las armas.

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“Claro que le hicieron daño”, señaló. Según explicó, resultó difícil sostener la confianza de los excombatientes cuando figuras que habían tenido un papel central en la negociación se apartaron del acuerdo.

Finalmente, aseguró que más de 500 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Londoño atribuyó la mayoría de esos crímenes a sectores que se autodenominan disidencias, una afirmación que planteó en el marco de los diez años del pacto.

Abelardo de la Espriella cuestionó el Acuerdo de Paz de La Habana

Abelardo de la Espriella aseguró que la implementación del acuerdo ha representado un alto costo para Colombia. (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó el Acuerdo de Paz de La Habana, firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), al cumplirse diez años de la suscripción del documento definitivo. A través de sus redes sociales, criticó los resultados de su implementación, el presupuesto destinado al proceso y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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“¡La falsa paz le ha salido muy cara a Colombia!”, escribió el mandatario al comienzo de su publicación, en la que también calificó el pacto como un “bodrio” y cuestionó las condiciones de la negociación con la antigua guerrilla.

Uno de los principales argumentos del presidente fue el presupuesto asignado durante la última década para implementar los compromisos de La Habana.

Según las cifras que presentó en su publicación, se han destinado $178,59 billones a este propósito, de los cuales $109,34 billones corresponden al periodo 2023-2026.

En su analisis, agregó: “Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos”.

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