Declaraciones ante medios del presidente Abelardo de la Espriella bajo esquema de seguridad con escudos balísticos en Villavicencio (medios de comunicación)

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Un atentado con carro bomba frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad, durante la noche del lunes 23 de noviembre de 2026.

La explosión ocurrió cerca de las 9:30 p. m. en la plaza principal de la capital del Meta y causó daños en la sede gubernamental, inmuebles cercanos y establecimientos comerciales. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas mortales.

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La detonación levantó techos, rompió ventanas, desprendió fachadas y dejó escombros en varias calles del centro de Villavicencio. Los organismos de emergencia trasladaron a los heridos a centros asistenciales, mientras unidades de la Policía Militar y de inteligencia acordonaron el área para realizar la inspección y recoger elementos para la investigación.

Abelardo de la Espriella anunció recursos para la reconstrucción

En la mañana de este martes 24 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la capital del Meta y anunció recursos para reparar los daños causados por el atentado.

El presidente De la Espriella reafirmó que las acciones en contra las disidencias de las Farc continuarán (César Carrión/Presidencia de la República)

“El pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El Gobierno Nacional está aquí, primero para anunciar que vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción”, afirmó ante los periodistas.

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El mandatario aseguró que los responsables enfrentarán a la Justicia. “Los culpables van a pagar y vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, declaró.

El mandatario señaló a Antonio Medina como responsable

De la Espriella responsabilizó del ataque a Antonio Medina, a quien identificó como integrante de las disidencias de las Farc. “El señor, el bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable y vamos a ir tras él”, sostuvo, sin aportar detalles sobre los elementos que sustentan esa acusación.

El presidente cuestionó las políticas de seguridad del gobierno anterior y aseguró que el atentado responde a las operaciones contra grupos armados. “Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas, todas salen y se riegan. Es lo que están haciendo”, afirmó al referirse a las disidencias.

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“No vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo”, agregó el mandatario.

La explosión dejó personas heridas y daños en vehículos, establecimientos comerciales y edificaciones cercanas a la Gobernación del Meta (@nelsoncubides/X)

Andrea Petro cuestionó las políticas de seguridad del Gobierno tras el atentado en Villavicencio

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, reaccionó al carro bomba que explotó frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, con un mensaje dirigido a las políticas de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.

La declaración fue publicada en una historia de Instagram junto con una noticia sobre el atentado ocurrido durante la noche del lunes 23 de noviembre. “Lamentable en lo que están volviendo al país. De todas maneras, eso era lo que querían”, escribió.

El pronunciamiento se produjo en medio de las críticas que Andrea Petro ya había expresado contra las posturas militaristas del mandatario. Semanas antes, cuestionó la decisión de Abelardo de la Espriella de firmar una bomba de 460 kilos antes de que fuera utilizada contra un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en el Catatumbo, Norte de Santander.

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El episodio fue rechazado por sectores de la oposición, juristas y militares retirados, quienes consideraron que la actuación rompió con la tradición civil asociada al cargo presidencial.

Andrea Petro comparte una noticia sobre un atentado con explosivos en la Gobernación del Meta, en Villavicencio, en una historia de Instagram con un contundente mensaje. (@andreapetro91/IG)

El ataque abrió un nuevo capítulo de tensión en torno a la estrategia de seguridad del Gobierno y profundizó la confrontación política entre el presidente Abelardo de la Espriella y sectores cercanos al expresidente Gustavo Petro. Mientras el Ejecutivo anunció medidas para atender las consecuencias y prometió perseguir a los responsables, las críticas de Andrea Petro reflejaron el debate sobre el uso de la fuerza y sus efectos en el conflicto armado.

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