En su intervención durante la audiencia judicial, la exfuncionaria pidió perdón a sus familiares, allegados y personal del centro universitario - crédito Captura de Video

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Sigue la polémica en redes sociales luego de que el lunes 23 de noviembre, Juliana Guerrero denunció que la difusión de imágenes de su asistencia a un concierto en Riohacha podía comprometer su seguridad y su intimidad, después de que su presencia en una celebración de vallenato despertara críticas semanas después de su condena por fraude procesal por el caso de los títulos académicos falsos emitidos por parte de la Fundación Universitaria San José.

La sentencia no implicó su ingreso inmediato a prisión. Aunque fue condenada a 36 meses de cárcel, el juzgado le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que evitará un establecimiento carcelario mientras cumpla las condiciones fijadas por el despacho judicial, una de las decisiones que más controversia generó entre dirigentes políticos y la misma ciudadanía, que reprochó que no hubiera tenido que pasar un solo día tras las rejas.

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“Publicar dónde estoy o qué estoy haciendo puede poner en riesgo mi seguridad y la de quienes me acompañan. También tengo derecho a vivir en paz y a que respeten mi intimidad”, escribió Guerrero en su cuenta de X.

Juliana Guerrero cuestiona en una publicación de la red social X la difusión periodística sobre su vida privada y solicita respeto a su intimidad. (@J_Guerrero_J/X)

Por lo anterior, y antes las dudas de algunos usuarios en redes sociales que no entendían cómo es que Guerrero pudo salir de fiesta sin ningún problema, el abogado y docente universitario Juan Sebastián Perilla señaló por medio de un video desde su perfil de Instagram el por qué ella pudo salir sin ningún problema, y ante la indignación de algunos internautas.

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“Resulta que esta delincuente cometió fraude procesal. Repito, delincuente, nada de presunta delincuente, porque ya tiene una sentencia en su contra”, inicia la explicación el docente, que recordó el caso judicial entre Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Perilla dijo que “aunque este delito contempla un montón de años en la cárcel, igual el montón de años que querían clavarle a Uribe Vélez en ese caso promovido por Cepeda, la señorita hizo un preacuerdo con la Fiscalía y desde una perspectiva muy reprochable, el juez aceptó ese preacuerdo, fijando entonces la pena en tres años”.

Declaraciones del docente univeristario y creador de contenido Juan Sebastián Perilla (@profeperilla/IG)

El creador de contenido y profesor universitario calificó que “tres años es algo tan ridículo que ni siquiera es la mitad de lo que uno se demora haciendo una carrera en la universidad”.

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“Y como tanto la Fiscalía como el juez aceptaron este preacuerdo, hicieron que este delito quedara como excarcelable, lo que significa que si usted tiene una pena de menos de 48 meses, no necesariamente tiene que ir a la cárcel”, continuó con la exposición Perilla.

No obstante, en este punto el académico añadió: “Y uno diría: ‘No, pues entonces prisión domiciliaria’. Tampoco, sino que lo dejan a usted en libertad condicional y puede hacer lo que quiera, incluso salir de fiesta, y ya no con un rosario en la mano y casi que burlándose de medio país en la cara”, recordó el docente, al traer a colación la grabación que compartió Guerrero en redes sociales el 10 de septiembre de 2026.

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La joven, que será condenada por tramitar títulos falsos, aseguró que se le tildó de ladrona y que se le acusó de tener nexos con grupos armados sin que se presentaran pruebas al respecto - crédito @j_guerrero_j/IG

Al final, Perilla concluyó (teniendo en cuenta el otro caso que salpicó al Pacto Histórico, tras la revelación de que los títulos académicos de la representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín resultaron ser falsos), que “quizás por eso ya no nos sorprende que la izquierda cada vez saque más y más títulos falsos, porque pese a todo, mire cómo la pasa de divertido una delincuente”.