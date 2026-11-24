El restaurante QUN arranca una nueva etapa en Bogotá con una carta firmada por Álvaro Clavijo, el chef detrás de El Chato —elegido el mejor restaurante de América Latina en 2025.

Guardar

Álvaro Clavijo, el cocinero detrás de El Chato —elegido el mejor restaurante de América Latina en 2025 según los premios Latin America’s 50 Best Restaurants— diseñó la carta con la que QUN abre una nueva etapa en Bogotá, una propuesta que toma la cocina nikkei como punto de partida y la interviene con ingredientes colombianos del Pacífico, el Atlántico y la Amazonía.

QUN, inaugurado en 2019 en la capital colombiana, se reinaugura con una propuesta que su equipo define como “nikkon”: la fusión japonesa-peruana de la tradición nikkei, reformulada con producto local. El restaurante opera ahora en la calle 90 con carrera 11, en Chapinero, dentro de un corredor gastronómico que concentra algunas de las mesas de autor más activas de la ciudad entre las calles 85 y 93.

PUBLICIDAD

Clavijo diseñó la carta; el equipo de QUN la opera

Álvaro Clavijo diseñó la carta, peo la operación del restaurante y su cocina están a cargo del equipo propio de QUN.

La participación de Clavijo fue acotada pero central: diseñó la carta. La operación del restaurante y su cocina están a cargo del equipo propio de QUN, encabezado por el chef corporativo Hames Restrepo. Según Restrepo, la carta está conformada en alrededor del 70% por pescado y productos de mar, y se apoya en una propuesta de coctelería que incorpora destilados, infusiones, clarificaciones y variaciones de temperatura y textura.

Para Clavijo, el eje de la propuesta fue siempre el mismo. “El ingrediente, cien por ciento”, dijo el chef. También explicó que la combinación entre la tradición peruana y los ingredientes colombianos era una posibilidad que lo había atraído desde hace tiempo: “Siempre me ha parecido que mezclar Perú con ingredientes colombianos es algo que puede funcionar”.

PUBLICIDAD

La carta es, además, un reconocimiento a la historia gastronómica de Bogotá. Los restaurantes peruanos, recuerda Clavijo, fueron de los primeros en impulsar la cultura de salir a comer en la ciudad. “Es rendirle un tributo a lo que pasó y que hace que restaurantes como este existan”, afirmó.

El crudo de atún lleva sandía ahumada y gremolata de algas

Uno de los platos más llamativos de la nueva carta es el crudo de atún del Pacífico, cortado en cubos y trabajado con aceite de hongos y aceite picante.

Uno de los platos más llamativos de la nueva carta es el crudo de atún del Pacífico, cortado en cubos y trabajado con aceite de hongos y aceite picante. La ralladura de limón aporta aroma sin cocer el pescado; el jugo se agrega al final, porque —explica el chef— si se pone antes, “ahí se empieza a volver pálido”. Lo acompañan algas y sandía deshidratada y ahumada, con una textura similar a la de un jerky vegetal. “El ahumado de la sandía con el atún funciona muy bien”, señaló Clavijo. El plato quedó en carta como crudo de atún con gremolata de algas, amaranto y sandía.

PUBLICIDAD

El paiche llega a la mesa con camote confitado y ají peruano

Otro protagonista de la propuesta es el paiche, también conocido como pirarucú, un pez amazónico de pesca artesanal que Clavijo sitúa entre sus favoritos. El chef señala que el animal ha estado mal aprovechado en la cocina, pese a sus posibilidades. Recordó además la particularidad de su captura: el paiche debe subir a la superficie para respirar, y los pescadores leen ese ritmo para atraparlo. En la carta, la pesca paiche se sirve con camote confitado y salsa de ají peruano.

El cerdo crocante incorpora un ají costeño poco conocido fuera de su región

Entre las preparaciones que Clavijo desarrolló durante las pruebas estuvo un cerdo cortado en láminas muy finas que conserva la piel crocante, con tamarindo, aceite de rocoto infusionado a baja temperatura y ají topito, un ají costeño de las regiones de Córdoba, Sucre y Bolívar que, según el chef, recuerda a los pimientos de Padrón. Clavijo lo describe como una especie de carpaccio o ceviche, y reconoció que nunca lo había preparado de esa manera: “Es delicioso, nunca lo he hecho”. En carta quedó como cerdo crocante con tamarindo, tomates orgánicos y pepinos.

PUBLICIDAD

El pulpo con orellanas y la torrija de pan japonés completan la propuesta

Entre los platos principales se destaca el pulpo con orellanas, una porción pensada para compartir que se termina con furikake, glasé de res y perejil.

Entre los platos principales se destaca el pulpo con orellanas, una porción pensada para compartir que se termina con furikake, glasé de res y perejil. La carta incluye también las gambas al carbón con col napa asada y salsa de vegetales, el arroz salteado con entraña, vegetales frescos, tare y hongos, y el bife parrillado con vinagreta de habas, habichuelas y zucchini.

El cierre de la experiencia también cruza culturas: la torrija de pan japonés se sirve con helado de suspiro limeño y cremosa de dulce de leche.

Para Clavijo, cada elemento del plato debe tener una razón de ser

El criterio estético de Clavijo es funcional antes que decorativo. “Las cosas que se ponen en un plato tienen un trabajo previo y tienen que tener sentido”.

El criterio estético de Clavijo es funcional antes que decorativo. “Las cosas que se ponen en un plato tienen un trabajo previo y tienen que tener sentido”, sostiene el chef, quien rechaza el uso de flores como ornamento: a su juicio, “se han vuelto como el perejil de los ochenta”. “No desperdicio nada en la cocina”, afirma, y cada componente de un plato debe justificar su presencia.

PUBLICIDAD

La carta busca un equilibrio entre sorpresa y reconocimiento. En una zona de fuerte actividad durante el mediodía, Clavijo quiso que la propuesta fuera “un poquito más riesgosa, un poquito más divertida”, pero sin perder el respeto por el paladar y la tradición. La promesa, resume, es producto muy fresco, bien logrado y de alto nivel. “Si nosotros nos divertimos, el cliente se va a divertir”, dijo.

La trayectoria de Clavijo suma Noma, Per Se y más de veinte años de oficio

Clavijo comenzó su formación en la Escuela de Hostelería Hofmann, en Barcelona, y luego se graduó en Le Cordon Bleu, en París, ciudad donde trabajó durante siete años en cocinas con estrella Michelin. Pasó también por Nueva York —en Per Se y en L’Atelier de Joël Robuchon— antes de llegar a Noma, en Dinamarca, donde afianzó su vínculo con el uso de ingredientes locales y de temporada. Con esa formación, regresó a Bogotá para abrir El Chato, con el propósito de posicionar la gastronomía colombiana en el circuito internacional.

PUBLICIDAD

Hoy, además de El Chato, Clavijo dirige Selma, que también figura entre los mejores 100 restaurantes de América Latina según los mismos premios. La elección de su nombre para el rediseño de la carta de QUN responde, según Cristian Padilla, cofundador del grupo Altas Vistas y uno de los creadores del restaurante, a “la interpretación que hace de los sabores”. Padilla explicó que buscaron al chef con convicción y que le dieron total libertad creativa: “A estos genios hay que dejarlos ser”.

QUN tiene seis años de historia y atiende todos los días desde el mediodía

El restaurante inició operaciones en 2019 y funciona de domingo a domingo, desde el mediodía hasta las 11:00 de la noche, en la carrera 11 con calle 90-49, en Chapinero, Bogotá.

El restaurante inició operaciones en 2019 y funciona de domingo a domingo, desde el mediodía hasta las 11:00 de la noche, en la carrera 11 con calle 90-49, en Chapinero, Bogotá. En cocina trabajan catorce personas distribuidas en las áreas fría, caliente y de pastelería. Padilla sostiene que Bogotá ha construido durante años las condiciones para competir con referentes regionales como Perú y México, y que la renovación de QUN es parte de esa apuesta.

PUBLICIDAD