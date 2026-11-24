"El objetivo es hacer una buena presentación en la Copa Libertadores, la Superliga y la estrella 13. La meta es superar a Comesaña en 1994, donde llegaron a las semifinales": Jorge Bava, entrenador de Junior - (Junior)

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Jorge Bava, el director técnico uruguayo, fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Junior el lunes 23 de noviembre de 2026, en Barranquilla, con una hoja de ruta inmediata y una ambición internacional que remite a uno de los capítulos más altos de la historia del club.

El entrenador asumirá la preparación del equipo para la temporada 2027, en la que Junior disputará la Superliga, buscará la estrella número 13 y jugará la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

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Bava explicó que su propuesta estará atravesada por una idea ofensiva, dinámica y adaptada al entorno futbolístico de la región. “El fútbol es cultura y uno tiene que estar en la obligación de adaptarse a la cultura futbolística de cada lugar”, afirmó durante la rueda de prensa. Aunque reconoció que su formación está ligada a Uruguay y a la Costa, sostuvo que su intención es construir un equipo que represente a Barranquilla y que pueda competir en todos los frentes.

Jorge Bava aseguró que su objetivo con Junior en la Copa Libertadores es superar las semifinales alcanzadas por Julio Comesaña - (Junior/Dimayor)

“El fútbol de esta área es alegre, dinámico, de ir para adelante”, señaló. Bava anticipó que pretende un conjunto con iniciativa y situaciones de gol, sin desatender la fase defensiva. “Me gusta más la idiosincrasia de ir hacia adelante, de mucha dinámica, jugar, tener muchas situaciones de gol”, expresó.

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Para el técnico, defender también será una obligación cuando el desarrollo de los partidos lo exija: “Hay rivales que de repente por momentos te pueden superar, que uno lo tenga que defender y hacerse fuerte defendiendo”.

La presentación oficial de Jorge Bava como director técnico del Junior de Barranquilla y sus acompañantes en el cuerpo directivo - (Junior)

La referencia de Julio Comesaña y la Copa Libertadores de 1994

La meta continental de Bava tiene un nombre propio: Julio Comesaña, el entrenador más ganador de Junior. El técnico uruguayo condujo al equipo a las semifinales de la Copa Libertadores de 1994, la mejor actuación del club barranquillero en el torneo. Junior quedó eliminado ante Vélez Sarsfield, de Argentina, en una serie definida por penales después de que cada equipo ganara uno de los dos partidos por 2-1. Vélez luego conquistó aquella edición de la Libertadores.

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Bava situó ese antecedente como el horizonte de su nuevo ciclo. “La Copa Libertadores me ilusiona mucho”, dijo, antes de explicar que la competencia fue uno de los motivos que lo convencieron de aceptar la propuesta de Junior. “El anhelo es superar, creo que me tengo que ir al año 94, las semifinales con el profesor Julio Comesaña, y ponernos esa meta y tratar de superarla”, agregó.

Comesaña, nacido en Uruguay, dirigió a Junior en diez etapas a lo largo de cuatro décadas. Su vínculo con la institución comenzó antes de su carrera como técnico: fue jugador del plantel que ganó el campeonato colombiano de 1977. Como entrenador, construyó el palmarés más amplio de la historia del club y dejó una marca que Bava buscará superar en el plano internacional.

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Julio Comesaña dirigió a Junior en 10 ocasiones desde 1991 hasta 2022, consiguiendo cinco títulos - (Colprensa)

El palmarés de Comesaña como director técnico de Junior

Además de cinco títulos, Comesaña llevó a Junior a la semifinal de la Copa Sudamericana de 2017 y a la final de ese mismo certamen en 2018. Sin embargo, la Copa Libertadores de 1994 conserva un lugar particular: fue la única vez que el equipo alcanzó las semifinales del principal torneo de clubes de Sudamérica. Superar esa instancia implicaría llegar a la final de la edición de 2027 o conquistar el título.

Campeonato colombiano de 1993.

Copa Colombia de 2017.

Torneo Finalización de 2018.

Torneo Apertura de 2019.

Superliga de Colombia de 2020.

Antes de poner la mirada en esa aspiración, Bava planteó objetivos de corto plazo. “El más cercano es hacer una muy buena preparación, por eso estamos acá con antelación”, explicó. Luego enumeró los desafíos oficiales: “La Supercopa, la estrella número trece y, obviamente, la Copa Libertadores”.

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El nuevo entrenador también se refirió a la conformación del plantel. Consultado por los futbolistas que terminan contrato, anticipó que, hasta ese momento, “la mayoría de los jugadores que terminan contrato no irían a continuar”. Bava y Junior comenzarán ahora a definir salidas, eventuales renovaciones e incorporaciones para un proyecto que pretende recuperar protagonismo local y perseguir una marca internacional que permanece vigente desde 1994.