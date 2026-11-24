La hipertensión arterial encabezó las condiciones de salud con mayor número de atenciones, con 173.875 registros (Colprensa)

Guardar

Más de 735.000 personas recibieron los medicamentos o procedimientos médicos que tenían pendientes como resultado del plan de choque del Gobierno para atender las barreras de acceso al sistema de salud. Sin embargo, el balance de la estrategia todavía muestra un rezago importante: menos de la mitad de los registros identificados al comienzo de la intervención han sido resueltos.

El informe del Ministerio de Salud, divulgado el 24 de noviembre con corte al día 17 de ese mes, reportó 2.009.709 registros solucionados, equivalentes a un avance del 44,55%. Aunque la cifra supera los dos millones de casos, todavía queda más de la mitad de los compromisos por cerrar.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud reportó más de 16,7 millones de unidades de medicamentos entregadas a pacientes incluidos en el plan de choque (@MinSaludCol/X)

La estrategia está dirigida a pacientes que, al 20 de septiembre de 2026, tenían dificultades para acceder a servicios esenciales. El propósito es que las respuestas reportadas por las EPS se conviertan en entregas de tratamientos y procedimientos efectivos, especialmente para quienes llevan tiempo esperando atención.

Los resultados, además, muestran diferencias importantes entre los componentes del plan. Mientras la entrega de medicamentos presenta un avance superior al 58%, la realización de procedimientos médicos todavía se mantiene en el 40%. Esta distancia refleja que las dificultades de acceso no están teniendo el mismo ritmo de solución.

Medicamentos avanzan más que los procedimientos

En el componente farmacéutico, el Ministerio contabilizó 16.772.269 unidades entregadas. De ese total, 651.208 fueron distribuidas durante la última semana incluida en el reporte. Con estos resultados, el cumplimiento de las solicitudes identificadas al inicio de la estrategia llegó al 58,7%.

PUBLICIDAD

La cartera también informó que 340.506 personas lograron resolver sus pendientes relacionados con medicamentos. La entrega de estos productos resulta fundamental para pacientes que necesitan mantener sus tratamientos y que habían encontrado obstáculos para recibir las fórmulas prescritas dentro del sistema de salud.

El panorama es distinto cuando se revisan las intervenciones médicas. En este frente se realizaron 1.613.789 procedimientos, de los cuales 89.116 correspondieron a la última semana reportada. Ese incremento permitió que el indicador de cumplimiento pasara del 34% al 40%. En total, el Ministerio señaló que se cerraron 1.396.887 registros pendientes relacionados con este componente.

Los procedimientos médicos alcanzaron un cumplimiento del 40%, por debajo del avance reportado en la entrega de medicamentos (Colprensa/El Colombiano)

No obstante, el reporte presenta dos mediciones diferentes: el número de procedimientos realizados y la cantidad de registros cerrados. El documento no detalla la relación entre ambos indicadores, por lo que no permite establecer una equivalencia directa entre las atenciones efectuadas y los casos solucionados.

PUBLICIDAD

La diferencia entre los avances de medicamentos y procedimientos alcanza los 18,7 puntos porcentuales. Esto significa que, aunque ambos componentes registran resultados positivos, la atención de las intervenciones médicas continúa más rezagada dentro de la estrategia.

Hipertensión y cáncer, entre las condiciones con más atenciones

Al revisar los resultados por condiciones de salud, la hipertensión arterial encabezó los registros, con 173.875 atenciones. Le siguieron los pacientes con cáncer, que sumaron 86.698, y quienes recibieron servicios relacionados con salud mental, con 83.423.

También aparecen otros grupos que requieren seguimiento médico y continuidad en sus tratamientos. El balance incluyó 32.047 atenciones para personas con diabetes, 31.941 para pacientes con enfermedades huérfanas, 23.165 relacionadas con gestación y 15.050 para personas con VIH.

PUBLICIDAD

El Ministerio destacó la importancia de estos resultados debido a que se trata de condiciones que demandan controles periódicos, suministro de medicamentos y acompañamiento permanente. Para estos pacientes, las demoras pueden afectar la continuidad de la atención y el seguimiento de sus tratamientos.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que el Gobierno continuará trabajando para garantizar que los pacientes reciban atención oportuna y puedan acceder a sus tratamientos (@MinSaludCol/X)

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, destacó el impacto que tienen las respuestas del plan sobre quienes esperaban una solución a sus necesidades médicas. “Detrás de cada una de estas cifras hay una persona, una familia y una oportunidad de vivir con menos dolor”, dijo la funcionaria al presentar el balance.

También aseguró que el Gobierno mantendrá los esfuerzos para reducir los tiempos de espera y garantizar que los servicios requeridos lleguen a los pacientes. “Por eso seguimos trabajando para que la atención llegue a tiempo y para que ninguna necesidad urgente de salud tenga que esperar”, señaló.

PUBLICIDAD

El Ministerio continuará acompañando la resolución de los casos pendientes, mientras la Superintendencia Nacional de Salud mantiene las labores de inspección, vigilancia y control sobre los compromisos adquiridos por las EPS.