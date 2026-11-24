El proyecto de ley de rescate o reforma tributaria debe estar aprobado antes del 16 de diciembre para evitar problemas financieros al Gobierno - (Colprensa)

Guardar

El Partido Conservador condicionó su respaldo al proyecto de ley de rescate fiscal o reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella a que el Congreso de la República excluya nuevos gravámenes sobre productos de consumo popular y trabajadores independientes. A cambio, la colectividad propuso una sobretasa de 5 puntos en renta, durante cuatro años, para las 10.000 empresas más grandes del país.

La posición del partido busca condicionar su participación en el debate legislativo a un cambio en las fuentes de recaudo previstas para la iniciativa. Con exactitud, el Partido Conservador rechaza impuestos a bienes de la canasta familiar, mayores cobros a gaseosas y cerveza, un aumento del IVA para motocicletas y patinetas eléctricas, y una mayor cotización en salud de los trabajadores independientes.

PUBLICIDAD

Por medio de un comunicado, la colectividad descartó acompañar tributos sobre alimentos de la canasta familiar y aumentos a bebidas como gaseosas y cerveza. También objetó que se eleve el IVA a vehículos eléctricos pequeños y que se impongan nuevos cobros de parafiscalidad a pequeñas y medianas empresas.

El Partido Conservador informó que no apoyará los impuestos propuestos para productos de la canasta familiar, gaseosas y cerveza, ni el incremento de los aportes a salud de los trabajadores independientes contemplados en la ley de rescate fiscal - (Partido Conservador)

Otra objeción conservadora apunta a los aportes de salud de los trabajadores independientes. Efraín Cepeda, como presidente del Partido Conservador, rechazó que la cotización pase de 12,5% a 14,5%, al señalar que esas personas no cuentan con un empleador que asuma parte de ese costo.

Alternativas de recaudo que propone el conservatismo

La principal fuente alternativa planteada por el partido es una sobretasa temporal de cinco puntos sobre el impuesto de renta de las 10.000 empresas más grandes de Colombia. La medida tendría vigencia de cuatro años y, según el cálculo de la colectividad, podría aportar entre $7 y $8 billones.

PUBLICIDAD

El partido pidió:

Mantener en 35% la tarifa de renta corporativa y dejar sin efecto las reducciones progresivas contempladas a 33% o 31%. También propuso que el Estado evalúe la venta de activos públicos, incluidas participaciones en la empresa ISA, operación que la colectividad estima entre $9 y $10 billones y que, según el planteamiento, podría involucrar a la Financiera Nacional como compradora.

Tener una salida negociada para personas y empresas con obligaciones pendientes ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), con un recaudo previsto de al menos $500 billones.

Que los medicamentos pasen de la categoría de bienes exentos a excluidos del impuesto al valor agregado (IVA), con cambios en la cadena de producción y comercialización.

Ampliar el Régimen Único de Grandes Inversiones (Ruge) para cubrir nuevas inversiones de empresas ya establecidas en Colombia.

A diferencia de los tributos que rechaza, el partido ratificó su respaldo al IVA sobre las apuestas en línea.

En el debate fiscal, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó su disposición a aportar hasta $48,8 billones entre 2025 y 2030 para apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas y del sistema de salud. El texto que recoge esa posición menciona un promedio de $12 billones anuales, sin presentar ese dato como un cálculo de la colectividad conservadora.

Con la ley de rescate fiscal se buscarían recaudar más de $40 billones - (Leonardo Muñoz/EFE)

Fragilidad de las finanzas públicas

Sobre esto, el senador Efraín Cepeda sostuvo que su bancada reconoce la fragilidad de las finanzas públicas, pero no aceptará que el ajuste recaiga sobre hogares, pequeños negocios o trabajadores sin empleador. “Defenderemos el bolsillo de los colombianos, pero también dijimos que entendemos la coyuntura que atraviesa el país”, afirmó a Blu Radio.

PUBLICIDAD

Cepeda dijo que la debilidad de la caja pública se debe al manejo del Gobierno anterior, la corrupción y el gasto excesivo, una interpretación política expresada por el dirigente conservador.

“Imposible recaudar $7 billones de pesos de la cerveza cuando las empresas todas unidas tienen utilidades por menos de $3 billones”, dijo al medio. Advirtió que esa carga podría llevar a quiebras y afectar a tenderos y negocios de la economía popular.

El exsenador Efraín Cepeda defendió que el cobro recaiga sobre las utilidades y no sobre el patrimonio de las compañías. “Si yo me gano $10, pues le doy 50 centavos al Gobierno nacional”, explicó al argumentar que un gravamen ligado a las ganancias resulta más viable para las empresas que un impuesto sobre sus activos.

PUBLICIDAD

Advertencia del Gobierno y las cifras de recaudo

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la necesidad de aprobar la denominada ley de rescate económico. Lo hizo el 24 de noviembre, durante las mesas de trabajo con las bancadas políticas. En la reunión con el Partido Verde participó el vicepresidente José Manuel Restrepo, junto con los ministros del Interior, Alejandro Ordóñez, y de Justicia, Iván Cancino, además del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Andrés Felipe Velásquez.

Los senadores del Partido Liberal precisaron que es urgente adoptar medidas para enfrentar la situación fiscal del país - (Ministerio de Hacienda)

Las bancadas Verde y Liberal reconocieron la necesidad de adoptar medidas frente a la situación fiscal. Los verdes propusieron apoyo al campo, una revisión de los bienes estatales y el fortalecimiento de la Dian. Mientras tanto, los liberales respaldaron la reducción del gasto público y plantearon proteger la economía popular y el sector agropecuario.

PUBLICIDAD

Acuerdos entre las fuerzas políticas

Gómez Martínez sostuvo que la iniciativa es necesaria para recuperar la estabilidad fiscal y pidió acuerdos entre las fuerzas políticas. El ministro alertó que la falta de recursos elevaría el endeudamiento hasta un punto que podría comprometer la situación financiera del país. “Si no lo hacemos, la explosión del nivel del endeudamiento nos llevará irremediablemente a una crisis profunda”, afirmó.

Durante la jornada, la Dian informó que superó la meta de $2,7 billones prevista por medio de alivios tributarios y alcanzó $3,1 billones, informó el ministro. El Gobierno prevé destinar esos recursos al Fondo Milagro después de incorporarlos al Presupuesto General de la Nación de 2026.

PUBLICIDAD

El ministro también solicitó apoyo para una adición presupuestal destinada a la atención de adultos mayores, subsidios de energía eléctrica, asignaciones de retiro de las Fuerzas Militares y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Las comisiones económicas conjuntas proyectaron votar el proyecto en primer debate durante la primera semana de diciembre.