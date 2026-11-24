Aspirantes consultan las vacantes disponibles en la plataforma del Banco de Instructores Sena 2027 (Sena)

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió la convocatoria nacional para conformar el Banco de Instructores Sena 2027, con más de 20.000 oportunidades para profesionales, técnicos, tecnólogos y expertos que quieran impartir formación en los Centros de Formación de la entidad. Las inscripciones estarán habilitadas del 23 al 30 de noviembre de 2026 en la plataforma bancodeinstructores.sena.edu.co.

La convocatoria busca identificar personas con conocimientos técnicos, experiencia laboral y capacidad pedagógica para atender las necesidades de formación en distintos sectores y regiones de Colombia. Los aspirantes deben postularse a través de la sección Empleabilidad de www.sena.edu.co, mediante el botón “Banco de Instructores Sena 2027”.

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El proceso está dirigido a perfiles de diversas áreas del conocimiento. La entidad prevé que los instructores seleccionados aporten su experiencia a la formación de aprendices y a los requerimientos que reporten los centros, las empresas y los territorios.

La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos, tecnólogos y expertos de distintas áreas (Sena)

“El proceso es nacional, abierto y sin intermediación política”, señaló Ana María Yepes, directora de Empleo y Trabajo del Sena. Según la funcionaria, la evaluación se centrará en el mérito, la trayectoria de los postulantes y su capacidad para enseñar.

La plataforma permite consultar las vacantes antes de inscribirse

El Banco de Instructores 2027 contará con un aplicativo para registrar hojas de vida, cargar documentos y revisar las necesidades de instructores informadas por cada Centro de Formación. Desde el 23 de noviembre, los interesados pueden consultar los perfiles requeridos antes de formalizar su aspiración.

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La herramienta también permitirá actualizar la información del candidato y contrastar sus capacidades con los criterios definidos para cada perfil. La oferta disponible depende de las necesidades reportadas por los Centros de Formación, por lo que los requisitos pueden variar según el área técnica o académica.

El director general del Sena, Fray Ricardo Torres, invitó a profesionales y expertos a revisar las opciones publicadas y completar el registro en el portal institucional. La entidad indicó que el objetivo es disponer de talento que responda a demandas concretas de formación en las regiones.

El registro para integrar el Banco de Instructores estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2026 (Colprensa)

Quienes participaron en procesos anteriores deben tener en cuenta una condición central: deben crear un nuevo registro y volver a cargar todos sus soportes. El Sena no trasladará datos, hojas de vida ni documentos desde la plataforma utilizada en convocatorias previas.

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Cada aspirante puede elegir un solo perfil y un único centro

La inscripción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, cada persona podrá registrar su aspiración para un solo perfil en un único Centro de Formación. Por ello, conviene revisar con anticipación las vacantes y los requerimientos de la alternativa elegida.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran los soportes de formación académica, experiencia profesional o técnica, competencias laborales, idiomas y capacitación pedagógica. Los archivos deben ser legibles y pueden cargarse en formatos como PDF, JPG o PNG.

Los requisitos puntuales dependen del perfil. En términos generales, las vacantes pueden exigir formación como técnico profesional, tecnólogo o profesional en el área relacionada. También pueden requerir experiencia técnica vinculada con la especialidad y, cuando corresponda, experiencia docente o como instructor.

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Los Centros de Formación del Sena reportarán sus necesidades de instructores mediante el nuevo aplicativo (Sena)

La formación pedagógica es otro criterio que puede ser valorado en los perfiles. Los interesados deben consultar la Circular del Banco de Instructores Sena 2027 y los Términos y Condiciones de Participación, donde se detallan las disposiciones aplicables a la convocatoria.

El proceso de verificación se realizará entre el 4 y el 20 de diciembre

Una vez cierre el registro, el Sena adelantará la revisión de documentos y la preselección de aspirantes. La verificación de requisitos y la preselección están programadas entre el 4 y el 20 de diciembre de 2026, de acuerdo con los criterios establecidos para cada necesidad de formación.

La inclusión en el Banco de Instructores no equivale a una contratación. La entidad aclaró que una eventual vinculación dependerá de la planeación institucional, la disponibilidad presupuestal, los requisitos legales y contractuales, y las necesidades de cada Centro de Formación.

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Asimismo, la inscripción, el cumplimiento de requisitos, la preselección o la selección no generan derechos adquiridos ni obligan al Sena a contratar al participante. Al aceptar electrónicamente las condiciones del aplicativo, el ciudadano deja constancia de que conoce esas reglas.

Los participantes de convocatorias anteriores deberán crear un nuevo registro y cargar nuevamente sus documentos (Sena)

El registro debe utilizarse únicamente para los fines de esta convocatoria y está sujeto a los términos definidos por la entidad. Los aspirantes que deseen participar deberán completar el trámite dentro del plazo establecido y conservar los soportes que respalden la información reportada.