Andrea Petro cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella, por el atentado que sufrió Villavicencio en las últimas horas, dejando personas heridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Andrea Petro reaccionó al carro bomba en Villavicencio con un mensaje que apunta directamente a las políticas de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella: “Lamentable en lo que están volviendo al país. De todas maneras, eso era lo que querían”, escribió la hija del expresidente Gustavo Petro en una historia de Instagram.

Compartiendo la cobertura sobre el atentado que sacudió la capital del Meta en la noche del lunes 23 de noviembre, la frase, aunque breve, llega cargada de un contexto político álgido.

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Semanas antes, Andrea Petro había sido una de las voces críticas ante los gestos militaristas del mandatario, quien protagonizó una controvertida escena al firmar una bomba de 460 kilos —con el mensaje “Bienvenidos a la Patria Milagro”— antes de que fuera lanzada sobre un campamento del Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Andrea Petro comparte una noticia sobre un atentado con explosivos en la Gobernación del Meta, en Villavicencio, en una historia de Instagram con un contundente mensaje. (@andreapetro91/IG)

La acción generó rechazo de la oposición, juristas y militares retirados, que la calificaron como una ruptura con la tradición civil del cargo.

El atentado destruyó la Gobernación del Meta y dejó 23 heridos

El atentado en Villavicencio ocurrió pasadas las 9:30 p. m. del lunes, cuando un carro bomba detonó frente a la Gobernación del Meta, ubicada junto a la Plaza Los Libertadores en el centro de la ciudad.

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La explosión dejó al menos 23 heridos, destruyó la sede departamental, dañó gravemente la Catedral Nuestra Señora del Carmen y dejó un inmenso cráter en la vía. El centro de la ciudad quedó sin electricidad y en caos, con personas corriendo por las calles, fachadas destruidas, vidrios rotos y autos destrozados en las vías aledañas.

De la Espriella descartó diálogos y prometió respuesta del Estado

El presidente rechazó el atentado contra la Gobernación del Meta y aseguró que su Gobierno enfrentará a los responsables sin recurrir al diálogo. (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella reaccionó desde sus redes y descartó cualquier posibilidad de negociación: “En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, afirmó, y tachó a los responsables de “miserables y cobardes”. El mandatario atribuyó el ataque a grupos narcoterroristas que, según dijo, buscan intimidar a su administración para presionar la apertura de un nuevo proceso de paz.

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Anunció además que viajará a Villavicencio este martes para reunirse con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Ningún grupo armado se adjudicó el ataque hasta el momento de esta publicación.

En su mensaje en X, el mandatario escribió: “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”.

La explosión de un vehículo en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en la Plaza Los Libertadores de Villavicencio dejo afectaciones materiales. (captura de video)

En el mismo texto, De la Espriella atribuyó el ataque al narcoterrorismo y lo encuadró dentro de su narrativa de gobierno: “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”.

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El presidente fue más enfático en un segundo trino: “¡Miserables y cobardes! Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune”. Agregó que el Gobierno desplegará toda la capacidad del Estado para perseguir, desarticular y dar de baja a las organizaciones responsables.

La Defensoría pidió reforzar la protección civil después del ataque en Villavicencio (@DefensoriaCol/X)

De la Espriella cerró su pronunciamiento con una advertencia directa: “No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder”.

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La Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto de los ataques que se perpetraron en la capital del departamento de Meta: “Rechazamos enérgicamente estos hechos y otros que se han presentado en estos días y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Villavicencio y del departamento del Meta”.