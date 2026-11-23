En lo corrido de 2026 las casas acumulan 10,22%, por encima del 8,35% de los apartamentos - (VisualesIA)

Guardar

El precio de la vivienda nueva en Colombia subió 9,97% anual durante el tercer trimestre de 2026, según el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (Ipvn) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La variación trimestral fue de 2,98%, la más alta registrada en lo que va del año, por encima del 2,79% del primer trimestre y del 2,41% del segundo.

El avance trimestral superó en 1,09 puntos porcentuales (pp= el 1,89% observado en el mismo período de 2025. En la comparación anual, el 9,97% rebasó en 0,47 puntos el 9,50% registrado un año antes. La medición abarca 53 municipios y calcula el precio de venta por metro cuadrado de proyectos residenciales “en proceso de construcción y/o hasta la última unidad vendida”. El valor incluye lote, urbanismo, costos de obra, financiación, ventas y la utilidad del constructor, aunque excluye el garaje.

PUBLICIDAD

Apartamentos y casas avanzaron a ritmos similares en el trimestre: los primeros subieron 2,99% y las segundas, 2,98%. En 12 meses, los apartamentos tomaron la delantera con 10,01%, frente a 8,66% de las casas.

La variación trimestral de la vivienda nueva está cerca del 3%, tanto para casas como para apartamentos - Dane

Sin embargo, en lo corrido de 2026 las casas acumulan 10,22%, por encima del 8,35% de los apartamentos, tras recuperarse de una caída de 1,41% en el cuarto trimestre de 2025 con alzas de 3,23% y 3,68% en los dos primeros trimestres de este año.

Ciudades con mayores alzas en vivienda nueva

El área metropolitana de Cúcuta encabezó el crecimiento anual, con 15,19%, seguida por:

Neiva: 14,03%.

Ibagué: 13,14%.

Pereira: 12,19%.

Manizales: 11,98%.

Municipios de Cundinamarca incluidos en la medición: 11,56%.

En la variación trimestral, nueve áreas superaron el 2,98% nacional:

Cúcuta: 6,91%,

Neiva: 4,46%,

Bogotá y Soacha: 4,22%

Pasto: 4,12%.

Dentro de las principales ciudades, Bogotá y Soacha subieron 11,19% en 12 meses. Le siguieron:

Barranquilla: 10,26%

Medellín: 9,54%.

Cali: 8,26%.

Cúcuta y su área metropolitana registraron la mayor variación trimestral en el precio de la vivienda en Colombia en el tercer trimestre de 2026 - (Dane)

Las menores variaciones anuales correspondieron a:

Villavicencio: 5,18%.

Pasto: 6,20%.

Y en lo corrido del año el menor avance fue el de Armenia, con 4,51%. Manizales fue el único mercado urbano con retroceso trimestral: “El área urbana de Manizales fue la única que registró una disminución en los precios”, con -0,53% frente al segundo trimestre.

PUBLICIDAD

Los estratos bajos concentran los mayores aumentos

El análisis por estrato, disponible para siete municipios principales, muestra que la presión se concentra en la oferta de menor valor.

Cali: la vivienda nueva de estratos 1, 2 y 3 se encareció 26,38% anual, el mayor incremento entre las ciudades y segmentos medidos.

Barranquilla: 21,79%.

Pereira: 20,83% en ese mismo segmento.

Estos estratos son los que, según la definición del Dane, “son subsidiados por los estratos altos y comerciales” en el régimen de servicios públicos establecido por la Ley 142 de 1994.

En lo que va de 2026, el estrato bajo es uno de los más golpeados por el aumento en el precio de las viviendas nuevas - Dane

El contraste dentro de Cali fue marcado: la vivienda nueva de estratos cinco y seis subió apenas 1,55% anual, mientras que el segmento bajo saltó 15,62% solo en el tercer trimestre. En Bogotá, el estrato cuatro avanzó 12,93% anual, levemente por encima del 12,86% del estrato bajo y muy por encima del 7,27% de los estratos altos. Bucaramanga fue la excepción: la vivienda de estratos bajos acumula una caída de 8,24% en lo corrido del año.

PUBLICIDAD

Cómo subió el precio de la vivienda nueva en 2025

En el tercer trimestre de 2025, el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) en Colombia aumentó 1,89 % frente al trimestre anterior y 9,50 % frente al mismo periodo de 2024, según datos del Dane

Variación trimestral (tercer trimestre de 2025 frente al segundo trimestre de 2025): 1,89% (0,48 puntos porcentuales por debajo del 2,37 % registrado en el tercer trimestre de 2024).

Variación anual (tercer trimestre de 2025 frente al tercer trimestre de 2024): 9,50 % (0,87 puntos porcentuales menor que el 10,37 % del tercer trimestre de 2024).

Aunque mostró una leve desaceleración frente a 2024, el alza anual continuó ubicándose por encima de la inflación general del país.