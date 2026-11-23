Video registrado al interior de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en Bosa mostró los momentos posteriores a un altercado en el que un conductor del servicio TransmiZonal resultó herido con arma cortopunzante tras increpar a un hombre señalado de hurto (@JD_Quinteror / X)

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Un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) fue herido con un arma cortopunzante después de que reclamara a un hombre señalado de haber cometido un hurto mientras se movilizaba por el sector de El Recreo, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá.

El hecho ocurrió dentro de un bus TransmiZonal y terminó con la atención médica tanto del trabajador como del presunto agresor que fue golpeado por los pasajeros y transeúntes que lo atacaron al ver cómo dejó al funcionario del sistema.

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De acuerdo con las versiones conocidas tras el hecho, el conductor increpó al hombre luego de que este fuera relacionado con un robo en el sector; en medio de la discusión, el señalado sacó un arma blanca y atacó al empleado del servicio público que sufrió lesiones en una de sus manos cuando intentó cubrirse el rostro.

En un video grabado después de ser trasladado a un centro asistencial, el conductor mostró la herida de su mano izquierda y relató que el ataque pudo haber tenido consecuencias más graves: “Me dio dos puñaladas a la cara y me tocó poner la mano para protegerme, si no pa’ ahí me jode”.

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El trabajador recibió lesiones en la mano al protegerse de dos puñaladas dirigidas a su cara dentro de un bus del Sitp, según relató en un video tras ser trasladado a un centro asistencial (@JD_Quinteror / X)

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran parte de la reacción de los usuarios que estaban en el vehículo. Tras el ataque, el hombre señalado del brutal acto bajó del automotor y fue perseguido por pasajeros, que pidieron ayuda a transeúntes para detenerlo.

Varias personas lograron retenerlo en inmediaciones del lugar y en los videos se observan golpes con puños, patadas y cascos contra el hombre, como un nuevo caso de justicia por mano propia. El presunto responsable también fue llevado a un centro hospitalario luego de resultar lesionado.

Piden protección para trabajadores y usuarios del sistema

El concejal de Bogotá Juan David Quintero utilizó sus redes sociales para difundir el episodio y rechazar los ataques en contra de los trabajadores: “Los conductores del Sitp no pueden seguir expuestos así”.

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En su mensaje publicado en X agregó un llamado a la Administración distrital: “Alcalde @CarlosFGalan, primero balazos a Transmilenio y ahora esto 😡 ¿Cómo pretendemos que más bogotanos usen el transporte público si ni siquiera quienes lo operan están seguros? La inseguridad en el SITP y TransMilenio es una deuda pendiente de esta Administración. No basta con invertir en infraestructura para carros particulares: si no hay control, presencia policial efectiva y protocolos reales de protección para conductores y usuarios, la gente seguirá prefiriendo el carro. Por eso proponemos blindar sí o sí el transporte público, ya tenemos un proyecto en el Concejo”.

Juan David Quintero rechazó agresiones en contra de los conductores del Sitp y pidió medidas de seguridad a la Alcaldía de Bogotá (@JD_Quinteror / X)

En medio del rechazo a los ataques contra los trabajadores de Transmilenio y Sitp, el caso volvió a poner sobre la mesa las reacciones ciudadanas frente a hechos de inseguridad en el transporte público.

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La retención y agresión de personas señaladas de cometer delitos han abierto discusiones sobre la necesidad de que los procedimientos queden en manos de la Policía y de la justicia, con el fin de evitar lesiones adicionales y preservar las garantías de todos los involucrados.

Un conductor del Sitp resultó herido con arma blanca tras reclamar a un presunto ladrón en la localidad de Bosa (Colprensa/Camila Díaz)

En Bogotá continúan los operativos contra delitos en el sistema masivo

En un informe divulgado en octubre de 2026, la Policía Nacional indicó que el Grupo de Transporte Masivo Transmilenio había efectuado 1.568 capturas en flagrancia por diferentes delitos durante lo corrido del año.

La cifra incluye actuaciones en la red de Transmilenio y sus servicios asociados, donde las autoridades mantienen operativos para prevenir hurtos y otras conductas que afectan a pasajeros, trabajadores y bienes públicos. El dato revela que la seguridad sigue siendo una de las preocupaciones recurrentes entre los usuarios del transporte de la capital.

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La Policía reiteró que las personas pueden alertar sobre delitos o comportamientos sospechosos mediante la Línea de Emergencias 123. La información suministrada de manera oportuna puede facilitar la llegada de los uniformados, la verificación de los hechos y la activación de los procedimientos previstos para cada caso.

Las autoridades también insistieron en que las denuncias permiten avanzar en la identificación de responsables y en el seguimiento de patrones delictivos. En este caso, se espera que las investigaciones definan las circunstancias del ataque contra el conductor y determinen si existen responsabilidades penales por lo ocurrido dentro y fuera del bus.

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