Edwin Cardona respondió con molestia a las críticas hacia Atlético Nacional por volver a empatar con Once Caldas en la Liga BetPlay (Colprensa)

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Atlético Nacional volvió a decepcionar a sus aficionados porque pasó otro partido ante Once Caldas en el que no pudo ganar, sumado a que venía de la eliminación en la Copa Colombia contra ese rival y se esperaba revancha para iniciar de la mejor manera los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Ante las críticas por la situación del verde, uno de los jugadores que salió a defender el equipo fue Edwin Cardona, que se vio molesto en rueda de prensa por los cuestionamientos acerca de lo que le ha faltado al verde para sumar tres puntos ante los blancos, que se destacaron en estos compromisos por su orden defensivo.

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Sumado a eso, el otro tema que no dejó pasar el club fue la actuación del cuerpo arbitral, sobre todo por la expulsión de Andrés Marín en el primer tiempo que desequilibró el juego y fue algo de lo que habló no solo el técnico Lucas González, sino la institución en un comunicado en el que solicitó los audios del VAR al revisar la acción.

Este fue el comunicado de Atlético Nacional al criticar el arbitraje del juez Jhon Alexander Ospina ante Once Caldas por la expulsión de Andrés Marín (@nacionaloficial/X)

“No tenemos que ganar todos los partidos”

Desde el 10 de noviembre que comenzaron los duelos consecutivos entre Atlético Nacional y Once Caldas, pues los calendarios de la Copa Colombia y la Liga BetPlay provocaron que se vieran en las semifinales de copa, así como en la fecha 19 y cuadrangulares de liga en este periodo de tiempo.

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Luego del partido con el que abrieron el grupo A en Manizales, con igualdad sin goles, Edwin Cardona respondió a las críticas sobre el verde por las razones por las que aún no vencen a los albos: “Me voy a meter a la pregunta que hiciste, porque me parece una falta de respeto. Te lo digo con mucho cariño y mucho respeto también hacia ti, porque nosotros no jugamos solos. Nosotros estamos enfrentando a Once Caldas, ellos tampoco han podido ganarnos”.

Once Caldas y Atlético Nacional cerraron la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay (Colprensa)

“Nosotros no tenemos que ganar todos los partidos, o en el fútbol ningún equipo gana todos los partidos, ¿o sí? Uno sale a jugar y a ganar, a veces se pierde. Ellos tampoco nos han ganado, hemos enfrentado a un gran rival”, afirmó el volante, quien añadió que “a veces hablaban de que la defensa, ellos no nos metieron gol. Y tuvimos más opciones de gol nosotros para ganar el partido. Y de eso no se habla”.

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Según Cardona, esos comentarios hacia el club se deben a que Nacional es “el club más grande de Colombia. Y así lo veo yo como hincha y como jugador, con todo respeto a todos los equipos. Pero sí me duele que digan eso por mis compañeros, porque trabajo el día a día, nos esforzamos el día a día, venimos a representar esta camisa cada partido”.

Atlético Nacional venía de ser eliminado en semifinales de Copa Colombia a manos del Once Caldas en penales y en Medellín (Colprensa)

Lucas González y la crítica por la expulsión

El entrenador de Atlético Nacional hizo mucho énfasis en la expulsión de Andrés Marín que, a su parecer, cambió el partido por completo: “Es muy diferente jugar 11 contra 11 que 11 contra 10. Lo que te puedo decir hablando de un análisis es que en la primera parte Once Caldas tocó cero veces el balón en nuestra área. No tuvieron ningún toque en el área. Es más, creo que en el transcurso del partido completo, ellos tienen algo así como nueve o 10 toques en el área y nosotros creo que superamos”.

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“Me hubiera gustado ver el partido como si hubiera desarrollado 11 contra 11, pero 11 contra 10 es fundamental no perder y no perdimos por el carácter que han tenido los chicos hoy. Estoy, la verdad, muy orgulloso de mi equipo”, añadió.

Lucas González, técnico de Atlético Nacional, venía de ser blanco de críticas por la eliminación en semifinales de la Copa Colombia (Colprensa)

Para el bogotano, el Blanco Blanco hizo el encuentro que quería y es un rival de cuidado: “No subestimen a Once Caldas y no lo menosprecien porque lo están haciendo muy bien o no subestimarlo. Implícitamente, la pregunta subestima lo que ese equipo viene haciendo, más si ustedes son de aquí de Manizales. Yo creo que el partido 11 contra 11 era un gran partido de fútbol. Desafortunadamente, el partido termina 11 contra 10. Afortunadamente, por mérito de mis jugadores, el partido termina 0-0″.

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“Afortunadamente, nosotros logramos llevarnos un punto de acá. La única forma de eventualmente hacer valer ese punto invisible que tenemos es precisamente no perdiendo”, terminó de decir González, que ahora se verá con el Medellín el miércoles 25 de noviembre por la segunda fecha de los cuadrangulares.