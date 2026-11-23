Los allanamientos simultáneos permitieron decomisar armas, vehículos, teléfonos, joyas y más de USD 105 mil que estaban en poder de una organización investigada por una ruta marítima caribeña (Armada Ncional)

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La Armada Nacional de Colombia y las autoridades de República Dominicana informaron la captura de 22 presuntos integrantes de una red transnacional de narcotráfico que, según la investigación, utilizaba una ruta marítima desde La Guajira hacia el Caribe para abastecer mercados ilegales en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

El operativo incluyó allanamientos simultáneos en zonas urbanas de diferentes provincias. Las diligencias se realizaron el 19 de noviembre de 2026, con participación del Ministerio Público dominicano y la Dirección Nacional de Control de Drogas (Dncd).

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De los detenidos, 21 fueron ubicados mediante órdenes judiciales y uno fue arrestado en flagrancia, de acuerdo con el comunicado de la Armada. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales de República Dominicana, que deberán definir su situación procesal.

La red coordinaba el transporte, el acopio y la distribución de droga

La investigación señala que la organización tenía funciones asignadas para movilizar cargamentos, proteger las operaciones, recibir la droga y distribuirla en los puntos de tránsito. El esquema comenzaba en La Guajira, en el norte de Colombia, y continuaba por vía marítima hacia territorio dominicano.

La Armada de Colombia y autoridades dominicanas capturaron a 22 presuntos miembros de una red transnacional de narcotráfico. (Armada de Colombia)

Desde allí, la estructura habría usado a Puerto Rico como otro punto de paso antes de enviar los estupefacientes a Estados Unidos y Europa. La Armada indicó que la intervención afectó el corredor marítimo empleado por la organización para conectar la costa colombiana con República Dominicana.

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Las autoridades no divulgaron las identidades de los detenidos ni precisaron las cantidades de droga que la red habría transportado. Tampoco se conocieron detalles sobre la jerarquía interna de los presuntos integrantes o el período durante el cual habrían operado.

El comunicado oficial sostiene que la estructura realizaba actividades relacionadas con “el transporte, la seguridad, el acopio y la distribución” de sustancias estupefacientes. Esas tareas permitían sostener el traslado de cargamentos a través de una ruta que conectaba varios países y jurisdicciones.

Los allanamientos dejaron armas, vehículos y dinero incautados

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 10 armas de fuego, 45 vehículos, 28 teléfonos celulares y otros equipos electrónicos. También decomisaron 26 joyas y prendas de valor que serán analizadas dentro de la investigación.

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La organización utilizaba una ruta marítima desde La Guajira hacia República Dominicana para enviar droga a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. (Armada de Colombia)

El material hallado incluyó RD$ 2.327.000 y USD 105.002 en efectivo, según el reporte divulgado por la Armada Nacional. La información oficial no estableció el origen específico de esos recursos, aunque el operativo estuvo dirigido contra una estructura investigada por narcotráfico.

La Armada señaló que la operación buscó impactar la capacidad logística, financiera y de seguridad de la organización. El decomiso de vehículos, armas, dinero y equipos de comunicación apunta a desarticular recursos que, presuntamente, facilitaban el funcionamiento de la red en República Dominicana.

Las capturas se realizaron en cinco puntos de República Dominicana

Los registros se concentraron en Higüey, en la provincia de La Altagracia; Santa Cruz de El Seibo, en El Seibo; y San Francisco de Macorís, en Duarte. También hubo procedimientos en Santo Domingo y en Santo Domingo Este.

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La distribución territorial de los allanamientos sugiere una operación con presencia en distintas zonas del país caribeño. La actuación simultánea permitió ejecutar las órdenes judiciales en varios puntos y evitar posibles alertas entre los investigados.

Las autoridades ejecutaron 21 detenciones mediante órdenes judiciales y arrestaron a una persona en flagrancia durante los operativos. (Armada de Colombia)

La coordinación entre organismos de ambos países permitió avanzar sobre una estructura que, según la información oficial, operaba en una ruta internacional de tráfico de drogas.

La Armada Nacional afirmó que mantendrá los mecanismos de cooperación con autoridades de países aliados para perseguir redes criminales que utilizan el Caribe como corredor de salida, tránsito y distribución de estupefacientes.

El proceso quedó en manos de la justicia dominicana

Los 22 detenidos y los bienes decomisados fueron entregados a las autoridades judiciales competentes de República Dominicana. El proceso deberá establecer las responsabilidades individuales de los sospechosos y la relación de cada uno con las actividades investigadas.

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Las autoridades colombianas y dominicanas no informaron si existen solicitudes de extradición, vínculos con otras organizaciones criminales o nuevas órdenes de captura relacionadas con este caso. Tampoco se divulgó si la investigación contempla actuaciones en otros países de la ruta señalada.