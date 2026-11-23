Iván Cepeda reconoció el trabajo de las comunidades afectadas por el conflicto y defendió los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz en el esclarecimiento de hechos violentos (@IvanCepedaCast/X)

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se pronunció el lunes 23 de noviembre de 2026 mediante un video publicado en su cuenta de X sobre el cumplimiento de los diez años de la firma definitiva del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-EP, suscripción ocurrida el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

En su reflexión divulgada en plataformas digitales a un día de la conmemoración, el congresista del Pacto Histórico —quien durante el desarrollo de las negociaciones se desempeñó como copresidente de la Comisión de Paz del Senado y facilitador de los diálogos— presentó un balance sobre los efectos del pacto alcanzado hace una década entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”.

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De acuerdo con la declaración emitida por el legislador, el documento suscrito en noviembre de 2016 incidió en el funcionamiento institucional y en los procesos de reconciliación del país durante la última década.

Iván Cepeda afirmó: “Estamos a poco de conmemorar diez años de la firma del histórico acuerdo de paz entre lo que era la guerrilla de las Farc y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El acuerdo final de paz de 2016 ha representado una transformación histórica de la sociedad colombiana”.

El 24 de noviembre de 2016, Juan Manuel Santos y alias Timochenko firmaron el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc-EP en el Teatro Colón (Juan Páez/Colprensa)

El legislador dedicó una parte de su pronunciamiento a reconocer el papel de las comunidades, los excombatientes en proceso de reincorporación y las organizaciones de afectados por el conflicto armado en la defensa de lo pactado en los territorios.

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Cepeda destacó el papel de las víctimas y los miles de firmantes de paz

“Y es justo, en primer lugar, rendir homenaje a quienes han protagonizado la defensa y la aplicación del acuerdo, que son en primer lugar las lideresas y los líderes sociales en los territorios del país, muchos de los cuales han sacrificado su vida defendiendo este acuerdo, como también a quienes firmaron el acuerdo y se han mantenido en su palabra”, aseveró el excandidato.

El congresista del Pacto Histórico señaló: “Me refiero a más de 13.000 firmantes de paz que dejaron las armas y hoy están en los territorios, en muchos territorios del país construyendo paz”.

De igual manera, el congresista mencionó la participación de quienes sufrieron hechos victimizantes y su exigencia de esclarecimiento frente a los crímenes cometidos durante la confrontación armada en Colombia.

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En referencia al trabajo adelantado por este sector de la población, Iván Cepeda señaló en su grabación: “Y por supuesto, a las víctimas, a las víctimas que han defendido la paz, que han trabajado incansablemente porque la reconciliación sea posible con verdad y con justicia, en este caso justicia transicional”.

Iván Cepeda reconoció el papel de los líderes sociales que han defendido la implementación del acuerdo en los territorios, algunos de los cuales han sido víctimas de la violencia (@IvanCepedaCast/X)

Tierras y justicia transicional: el balance sobre la implementación del acuerdo

Dentro de los puntos específicos evaluados en su balance de los diez años, el integrante del Congreso destacó la ejecución de los componentes relacionados con el acceso a la tierra para la población rural y el funcionamiento del sistema judicial creado tras las conversaciones de La Habana (Cuba).

Respecto a la entrega de predios rurales y los resultados obtenidos en los últimos años, el senador indicó: “Hay que reconocer que en los últimos cuatro años, especialmente bajo el gobierno anterior [Gustavo Petro], hubo un trabajo enorme para que cientos de miles de hectáreas volvieran a las manos de millones de campesinos despojados en Colombia”.

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En cuanto al componente judicial derivado del acuerdo firmado en el Teatro Colón, el legislador respaldó la labor adelantada por la magistratura encargada de investigar los delitos del conflicto armado al manifestar: “Ha habido avances en materia de justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sí ha rendido resultados y hoy las víctimas tienen verdad frente a muchos de los hechos que durante décadas se mantuvieron en el silencio y también en la impunidad”.

Según Iván Cepeda, más de 13.000 firmantes dejaron las armas y permanecen en diferentes regiones del país adelantando procesos de reincorporación y construcción de paz (Europa Press)

Iván Cepeda concluyó su mensaje al señalar que la aplicación de los puntos acordados constituye una vía para tramitar las diferencias políticas y sociales sin el uso de las armas, planteando como objetivo la construcción de condiciones de equidad y justicia social para la ciudadanía que ha habitado en zonas afectadas por la pobreza y la exclusión.

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