La CUT descartó que el 38% sea su propuesta oficial para el salario mínimo (Colprensa)

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El sindicato de mayor representación en la negociación salarial anticipó que no respaldará un reajuste inferior al 10% para 2027. A cuatro días de la instalación de la mesa de concertación, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirmó que defenderá un incremento de dos dígitos, aunque aplazó hasta el 10 de diciembre la presentación de su cifra definitiva.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nelson Alarcón, descartó que el 38% mencionado en versiones de prensa constituya la posición formal de las organizaciones obreras. “No es institucional”, dijo al referirse a ese porcentaje.

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La negociación tendrá su apertura formal el 27 de noviembre con participación del Gobierno nacional, los gremios empresariales y los representantes de trabajadores.

La discusión ocurre en un escenario en el que las partes llegan con puntos de partida distantes sobre el ajuste que recibirá el salario mínimo el próximo año.

La mesa salarial arrancará con distancia entre empresarios y centrales obreras (Sergio Acero/Colprensa)

La bancada sindical definirá su número el 10 de diciembre

Alarcón indicó que la CUT aún no fijó una cifra oficial. La propuesta se construye junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y dos confederaciones de pensionados.

El vocero explicó que el documento conjunto será presentado conforme al calendario definido por el Ministerio de Trabajo. Hasta entonces, cualquier número atribuido a la bancada sindical carece de carácter vinculante, según sostuvo.

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Pese a la ausencia de un porcentaje, el dirigente estableció un límite para la negociación. “Debe estar en dos dígitos”, señaló al ser consultado sobre la posibilidad de aceptar un aumento de un solo dígito, alternativa que han planteado sectores empresariales.

La distancia entre las posiciones abre una etapa de negociación en la que los representantes deberán confrontar sus argumentos sobre costos laborales, inflación, productividad y condiciones de vida de los hogares. La CUT insistirá en una mirada basada en el mandato constitucional.

Sindicatos advierten que cuestionarán un decreto con alza inferior al 10% (Colprensa)

La CUT pide aplicar el concepto de salario mínimo vital

Para las centrales, el debate debe superar la definición de una cifra anual. Alarcón afirmó que la referencia será el artículo 53 de la Constitución Política, que contempla el derecho a una remuneración mínima vital y móvil.

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“Debe ser un salario mínimo vital”, manifestó. El planteamiento sindical busca que el reajuste responda a la capacidad de compra de las familias y a sus gastos básicos, más allá de las variables que suelen integrar el análisis económico.

Según explicó, la iniciativa apunta a reducir desigualdades y ofrecer mejores condiciones materiales a quienes reciben el ingreso mínimo. La organización espera que el valor permita cubrir de forma más amplia la canasta familiar.

El dirigente incluyó entre las necesidades que deben considerarse el acceso a educación, salud, vivienda y recreación. “No solo para lo mínimo”, expresó, al cuestionar que la remuneración apenas alcance para cubrir obligaciones esenciales.

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La CUT promete permanecer en la mesa hasta el final para buscar un acuerdo salarial (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sindicatos anuncian disposición para negociar

Aun con las diferencias iniciales, el presidente de la CUT afirmó que las centrales mantendrán abierta la posibilidad de lograr un acuerdo. “Buscaremos consensos”, aseguró.

La negociación salarial tiene un plazo limitado y, si no existe coincidencia entre las partes, el Gobierno puede establecer el aumento por decreto. Por esa razón, las sesiones suelen concentrar la discusión entre los datos económicos y las exigencias de cada sector.

Alarcón dijo que los delegados sindicales participarán hasta el cierre de las conversaciones. “No nos vamos a levantar de la mesa”, afirmó al señalar que insistirán en una salida concertada.

El dirigente reconoció que existen diferencias con el Gobierno y con el empresariado. No obstante, sostuvo que la argumentación de los trabajadores buscará acercar posturas alrededor del aumento que consideran compatible con un ingreso vital.

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Alarcón manifestó que el sindicato no acompañaría una decisión gubernamental que fije por decreto un incremento inferior al 10%, en caso de que fracase la concertación. “No lo compartiríamos”, advirtió.

La CUT dejaría constancia de su desacuerdo y examinaría alternativas desde el ámbito legal y jurídico. El presidente de la central no anticipó qué acciones podrían promoverse ni las autoridades ante las cuales acudirían.