El Ministerio de las TIC solicitó a la red social X suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro por presunta incitación a la violencia. (Presidencia de Colombia)

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La solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la red social X para suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro sigue generando reacciones políticas en Colombia.

El turno fue para el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que utilizó la red social para manifestar su inconformidad por la decisión emitida por el Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella.

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En su pronunciamiento, el congresista de oposición calificó la solicitud como “despótica”, al catalogarla como una actitud que, según él, solo se efectúa en países con dictaduras.

(@IvanCepedaCast/X)

“Solicitudes despóticas como esta son propias de las dictaduras, señor De la Espriella. Usted no podrá silenciar a la oposición ni a Gustavo Petro”, expresó.

Adicionalmente, Cepeda también llamó a la movilización social y a la desobediencia civil, una postura que ya había planteado tras perder las elecciones presidenciales en junio de 2026. “Seguiremos avanzando en la movilización, la preparación del Paro Nacional y la desobediencia civil”, comentó.

Detalles de la petición

El Ministerio informó que envió el 22 de noviembre una comunicación al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X. En ella solicitó la suspensión del perfil @petrogustavo por una posible incitación a la violencia.

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(Ministerio TIC/X)

La petición se conoció a través de una carta divulgada por la entidad, que la dirigió a la plataforma para que evaluara la cuenta del exmandatario conforme a sus normas. El MinTIC señaló que la comunicación fue enviada ese mismo día.

Desde la cuenta @petrogustavo, el exmandatario difundió el sábado 21 de noviembre de 2026, hora de Colombia, el mensaje que originó la petición, mediante el cual convocó a la ciudadanía nacional a enfrentar a su sucesor hasta lograr, según sus palabras, su derrocamiento.

“Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, fue la frase que escribió el exmandatario en la red social.

(Gustavo Petro/X)

La publicación incluyó un video de un minuto y 48 segundos, editado y difundido originalmente por la cuenta @AlejoToroAnt. El material contiene fragmentos de una intervención de Petro en Cali, realizada el 19 de noviembre, en la que llamó a movilizarse “en las calles y de inmediato”.

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En su solicitud, calificó las publicaciones como parte de un “plan antidemocrático y desestabilizador” y pidió la suspensión del perfil del exjefe de Estado.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro respondió en X y calificó la solicitud como censura. “Se llama censura de Abelardo, prohibida expresamente por la Constitución. Aquí se demuestra el grado de ilegitimidad del actual gobierno”, publicó el expresidente.

Gustavo Petro (@petrogustavo/X)

Otras reacciones políticas

Además de Iván Cepeda, la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, afirmó que la solicitud busca limitar el disenso y el debate político. Además, sostuvo que las acciones contra Petro corresponden a una persecución contra la oposición y el pensamiento crítico.

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La exsenadora María José Pizarro consideró la medida un “despropósito” y señaló que la Constitución, en su artículo 20, prohíbe la censura. También citó el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide restringir la expresión por medios indirectos.

El exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, rechazó la solicitud y la calificó de inadmisible. El senador Kevin Gómez, por su parte, denunció una persecución contra el expresidente y afirmó que la medida buscaría impedirle ejercer su vocería como presidente del Pacto Histórico.

En sentido contrario, la exsenadora y actual presidenta y vocera del Partido Republicano, María Fernanda Cabal, sostuvo que Elon Musk le haría “un favor enorme a Colombia” si actuara contra la cuenta. La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó que Petro pida sacar del cargo al presidente Abelardo de la Espriella.

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