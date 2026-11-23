Pacto Histórico pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada por presentar títulos y tarjeta profesional falsa (Pacto Histórico)

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Una semana después de que estallara el escándalo contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada, señalada de acceder a contratos públicos con un título universitario falsificado, la Procuraduría General de la Nación tomó una drástica decisión.

Y es que la Congresista fue apartada de sus funciones en el Congreso de la República mientras se esclarece con exactitud si Estrada acudió a documentación falsificada de su título de bachiller, además del de ingeniera de Minas supuestamente emitido por la Universidad Nacional de Colombia.

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La orden fue impartida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, que halló material suficiente para decretar una suspensión provisional para la representante por el departamento de Antioquia.

Según el auto emitido por el despacho de Esiquio Sánchez, procurador delegado, y conocido por la revista Semana, el proceso disciplinario contra Estrada se abrió el 19 de noviembre. De acuerdo con el expediente, la congresista habría falsificado en 2021 su título profesional de ingeniera de minas, la tarjeta profesional que la acreditaba en esa área y otros documentos relacionados con su formación académica.

Esos documentos habrían sido utilizados por Estrada cuando se desempeñó como contratista de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). También, al parecer, fueron aportados ante el Congreso de la República.

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La indagación busca establecer las circunstancias en que fueron elaborados y presentados los documentos, así como el uso que habrían tenido en los trámites y vínculos laborales de la representante.

La suspensión podrá regir durante tres meses mientras avanza el proceso

La Procuraduría explicó que el Código General Disciplinario permite ordenar una suspensión provisional por un término de tres meses cuando los hechos bajo análisis pueden constituir una falta grave o gravísima. Para adoptar esa cautela, además, debe existir riesgo de que la permanencia de la investigada en el cargo afecte el desarrollo de la actuación, permita la continuidad de la conducta o facilite su reiteración.

Según el auto publicado por Semana, la entidad recordó que la Corte Constitucional ha avalado este tipo de decisiones como medidas de protección de principios y valores del Estado. El tribunal ha precisado que una suspensión provisional no equivale a una decisión de fondo ni anticipa una eventual sanción, por lo que no desconoce la presunción de inocencia, la buena fe ni el derecho al buen nombre.

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De acuerdo con los criterios citados en el auto, la medida procede durante la etapa de investigación, respecto de conductas que puedan calificarse como graves o gravísimas y cuando existan “serios elementos de juicio” que justifiquen separar temporalmente al funcionario de sus funciones.

El auto advierte un posible riesgo de interferencia en la recolección de pruebas

En el caso de Estrada, el procurador delegado consideró que la naturaleza de los hechos investigados y el cargo que ocupa permiten concluir que existen circunstancias objetivas para inferir que su permanencia en la Cámara podría interferir en el trámite disciplinario.

“Existen circunstancias objetivas que permiten deducir de manera seria y razonada que su permanencia en el cargo puede dar lugar a que la disciplinada interfiera en el trámite de la actuación”, señaló la Procuraduría en la decisión.

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La entidad sostuvo que la cautela cumple los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad definidos por la Corte Constitucional. Su propósito es impedir que la congresista pueda usar su investidura para ocultar, alterar u obstaculizar la entrega de documentos que puedan servir como prueba dentro de la investigación disciplinaria.