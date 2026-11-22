La campaña impulsada por la bancada de Mira busca ordenar las alertas ciudadanas sobre roedores en Bogotá (@NicoRomero_17_/X)

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La bancada del Partido Político Mira en el Concejo de Bogotá lanzó la campaña #ChaoRatones, una plataforma que busca reunir información de la ciudadanía sobre presencia de roedores, ubicar los lugares afectados y hacer seguimiento a la atención de las entidades distritales.

Los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra impulsan la herramienta con el propósito de ordenar las alertas que suelen llegar de forma aislada. Cada registro permitirá señalar el sitio, la fecha en que se observó el problema y las condiciones del entorno, como acumulación de residuos, daños en redes o cercanía a caños. La iniciativa no pretende elaborar un censo de animales ni medir toda la ciudad, sino construir una base de casos comunicados por habitantes.

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Puentes señaló que la intención es transformar las quejas generales en información verificable para las autoridades. “Queremos pasar del ‘hay ratones en mi barrio’ a tener información que permita exigir una respuesta concreta”, afirmó el concejal, al explicar que los datos permitirán identificar si hubo intervención previa y qué entidad asumió el caso.

Cinco localidades reunieron la mitad de los focos controlados en 2025

La campaña parte de cifras distritales divulgadas en febrero de 2026 sobre las acciones realizadas el año anterior. Según ese registro, Suba concentró el 14% de los focos de roedores controlados durante 2025, seguida por Engativá, con 11%. San Cristóbal y Ciudad Bolívar representaron 9% cada una, mientras que Usme alcanzó 7%.

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Suba concentró el 14% de los focos de roedores controlados por el Distrito durante 2025 (Carlo Allegri / REUTERS)

En conjunto, esas cinco localidades agruparon el 50% de los focos atendidos reportados por el Distrito. Sin embargo, las cifras describen las intervenciones efectuadas y no determinan cuántos puntos siguen activos ni cuántos presentaron nuevas apariciones después de la atención.

Ese vacío es uno de los aspectos que la bancada busca examinar. Bedoya sostuvo que el seguimiento debe ir más allá de la aplicación de controles puntuales. “Necesitamos saber qué pasa después de cada intervención: si se limpia el lugar, si se corrigen los daños y si el problema vuelve”, indicó.

La información recolectada por la campaña será contrastada con las respuestas de las entidades responsables. Para Mira, el objetivo es conocer los tiempos de atención, las medidas aplicadas y las posibles reincidencias en los sectores donde la comunidad advierta presencia recurrente de roedores.

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La Contraloría pidió reforzar limpieza y manejo de residuos

Como antecedente, la Contraloría de Bogotá consignó en la Auditoría 140, publicada en abril de 2025 y referida a la vigencia de 2024, que durante el segundo semestre de ese año se realizaron 41 intervenciones conjuntas relacionadas con el control de roedores. El cumplimiento de las actividades programadas llegó al 84%.

Los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra presentaron la iniciativa de seguimiento ciudadano (Concejo de Bogotá)

El informe señaló que la prevención exige fortalecer labores de limpieza, mantenimiento de infraestructura y manejo adecuado de residuos. Estas condiciones son relevantes porque la disponibilidad de alimento, la acumulación de basuras, las grietas y los espacios deteriorados pueden favorecer la presencia de estos animales.

La bancada solicitará un reporte actualizado a 2026 que permita comparar los datos disponibles. La petición incluirá definiciones homogéneas sobre puntos atendidos, tiempos de respuesta, verificaciones posteriores a las intervenciones y casos en los que el problema haya reaparecido.

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Los concejales plantean que los avisos ciudadanos pueden complementar los registros de las entidades, siempre que se diferencien los avistamientos de los focos confirmados por la autoridad sanitaria. Por esa razón, los registros deberán revisarse para detectar duplicados antes de incorporarlos a la base de seguimiento.

La plataforma pide ubicación, descripción y prueba visual

La herramienta está disponible en chaoratones.vercel.app. Para enviar la información, la persona debe activar la ubicación de su celular, marcar el punto en el mapa e incluir su nombre y número de contacto. También puede añadir una descripción sobre el sitio y las circunstancias observadas.

Las autoridades recomiendan sellar grietas y mantener los alimentos en recipientes cerrados para prevenir la presencia de roedores ( Sofía Toscano/Colprensa)

El formulario requiere al menos una fotografía o un video y admite hasta seis archivos. La campaña recomienda tomar las imágenes a distancia y evitar cualquier contacto con animales, madrigueras, trampas o cebos. “Cada reporte nos ayuda a ubicar el problema; el seguimiento permitirá conocer qué se hizo y qué falta por resolver”, indicó la bancada.

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La atención depende del tipo de lugar. En espacios públicos y casos de interés sanitario, los habitantes pueden acudir a la Secretaría Distrital de Salud y a las subredes integradas de servicios de salud. En viviendas, conjuntos residenciales, establecimientos comerciales y otros predios privados, el control corresponde al propietario, tenedor o administrador, conforme a la Ley 9 de 1979.

Las autoridades recomiendan eliminar fuentes de alimento y refugio, disponer los residuos en los horarios establecidos, conservar los alimentos en recipientes cerrados y sellar grietas o ductos. También advierten que los rodenticidas deben mantenerse fuera del alcance de niños, mascotas y fauna silvestre.

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