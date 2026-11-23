Martha Isabel Bolaños presentó a su novio en su cuenta de Instagram con una serie de fotografías. (marthaisabelii / Instagram)

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La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños presentó públicamente a su novio con un carrusel de fotografías en Instagram y un mensaje en el que explicó que decidió darse una nueva oportunidad sentimental después de un período de cuidado personal y reflexión.

La intérprete, conocida por su papel de “la Pupuchurra”, Yo soy Betty, la fea, compartió imágenes junto a su pareja en distintos momentos cotidianos. Aunque prefirió no revelar su identidad ni otros detalles de la relación, dejó en claro que atraviesa una etapa de ilusión y que ambos continúan conociéndose.

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En la publicación, Bolaños explicó que había mantenido su vida amorosa en reserva mientras procuraba construir una versión de sí misma alineada con el tipo de vínculo que desea. Según escribió, durante ese proceso se concentró en fortalecer valores como la honestidad, la generosidad y la disposición para construir una relación basada en el cuidado mutuo.

Martha Isabel Bolaños habló de la ilusión que siente por su nueva relación

La actriz señaló que el comienzo de este vínculo llegó después de un tiempo en el que priorizó su bienestar y sus propios procesos. “Hoy me estoy dando una nueva oportunidad en el amor, y la estoy viviendo con una ilusión que hacía tiempo no sentía”, expresó en el texto que acompañó las fotografías.

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La actriz optó por mantener en reserva la identidad de su pareja para resguardar la intimidad del vínculo. (marthaisabelii / Instagram)

Bolaños explicó que esa confianza no parte solo de sus expectativas, sino de las actitudes que ha encontrado en el hombre que aparece junto a ella. La actriz describió a su pareja como una persona noble, con valores que admira y con una forma de acompañarla que la ha conmovido.

“Me siento afortunada de conocerlo y de descubrir todo lo hermoso que tiene para ofrecer”, escribió. A la vez, remarcó que desea que él también encuentre en ella un lugar de afecto, respeto y apoyo.

La publicación se convirtió en la primera ocasión en la que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró a su novio ante sus seguidores. La decisión provocó reacciones entre quienes siguen desde hace años su carrera en televisión, sus presentaciones como DJ de salsa y sus contenidos en redes sociales.

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La actriz decidió mantener en privado algunos aspectos del vínculo

Aunque eligió compartir varias postales junto a su pareja, Martha Isabel Bolaños aclaró que preservará parte de su intimidad. La actriz sostuvo que la relación todavía atraviesa una etapa de conocimiento mutuo y que ambos buscan consolidar bases firmes antes de exponer más aspectos de su historia.

Bolaños priorizó el cuidado personal y el fortalecimiento de valores antes de iniciar una nueva etapa sentimental. (marthaisabelii / Instagram)

“El futuro lo ponemos en manos de Dios; este presente lo vivimos con gratitud y con ganas de cuidarlo”, afirmó. Esa reflexión fue uno de los ejes de su mensaje, que combinó detalles sobre su experiencia personal con una recomendación dirigida a las personas que continúan en la búsqueda de una relación estable.

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Bolaños invitó a sus seguidores a no resignar sus expectativas afectivas por temor a la espera. En su mensaje, planteó que resulta necesario escuchar las propias necesidades y sostener los límites que permiten construir vínculos respetuosos.

La actriz también destacó que aprendió a observar los hechos y no solo las palabras al momento de reconocer una relación que puede prosperar. “Hoy miro al hombre que tengo a mi lado, sonrío y siento que valió la pena esperar”, concluyó.

El regreso de ‘la Pupuchurra’ le devolvió protagonismo en la pantalla

La confirmación de su nueva relación coincide con un período de renovada presencia pública para Bolaños. Después de 26 años, la actriz retomó el personaje de Jenny García en la tercera temporada de Betty la fea: La historia continúa.

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La actriz recomendó a sus seguidores preservar los límites individuales y evaluar los hechos por encima de las palabras al buscar pareja. (marthaisabelii / Instagram)

En declaraciones a El País, Bolaños contó que recibió la propuesta para regresar a Ecomoda mientras estaba en Cali junto a su madre. La actriz había vivido durante tres años en México, pero volvió a Colombia al inicio de la pandemia y decidió instalarse en su ciudad natal.

La invitación, según relató, la tomó por sorpresa. Sin embargo, aceptó de inmediato la posibilidad de volver a interpretar al personaje que marcó un punto de inflexión en su carrera. “Estoy agradecida con La Pupuchurra, me salvó la vida”, dijo al recordar el impacto profesional y personal que tuvo aquel papel.

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Ahora, mientras retoma a La Pupuchurra en la ficción, Martha Isabel Bolaños decidió compartir también una parte de su presente fuera de cámaras. Las fotografías junto a su novio y el mensaje sobre la espera, el cuidado y la reciprocidad marcaron una nueva etapa que la actriz prefirió mostrar con cautela.