El portal oficial y la aplicación MU Fan permiten apoyar a la candidata de Pereira antes de la ceremonia prevista en Puerto Rico (@malopezp/Instagram)

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Los seguidores de María Alejandra López pueden respaldar a la representante de Colombia antes de la gala de Miss Universo 2026 con un voto digital.

El apoyo del público es indispensable, debido a que puede otorgar a una candidata un cupo directo entre las 30 semifinalistas, por lo que el apoyo registrado en el portal oficial o en la aplicación MU Fan adquiere relevancia en la recta final del certamen.

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Paso a paso para apoyar a la candidata colombiana

La elección se realiza por Internet y está disponible para usuarios dentro y fuera del país. La organización habilitó el sitio missuniverseorg.com/vote y la aplicación MU Fan, disponible para dispositivos Android y iOS.

Para participar, los usuarios deben ingresar al portal de votaciones o descargar MU Fan desde la tienda de aplicaciones correspondiente.

Una vez dentro de la plataforma, deben ubicar la categoría de votación y buscar a Colombia en el listado de concursantes.

El siguiente paso consiste en seleccionar el perfil de María Alejandra López Pérez . Según la visualización de cada plataforma, el registro puede hacerse al pulsar su fotografía o al elegir el ícono de estrella situado debajo de la imagen.

Después, el sistema permite optar por el mecanismo gratuito o por paquetes pagos que suman una mayor cantidad de votos.

No es obligatorio realizar un pago para apoyar a la candidata colombiana . La organización contempla una modalidad sin costo, mientras que las opciones comerciales quedan a elección de quienes deseen emitir más votos a favor.

Antes de finalizar el proceso, cada usuario debe seguir las indicaciones de pantalla para confirmar que el voto fue registrado.

La representante colombiana registra experiencia previa en certámenes como Reina Hispanoamericana 2013 y Miss Grand International 2023 (Alfredo Rolon/The Grosby Group)

El respaldo popular puede llevar a una concursante al Top 30

La votación no define por sí sola a la nueva Miss Universo, pero sí puede incidir en una fase clave de la competencia. La aspirante que reúna la mayor cantidad de votos del público obtiene una plaza entre las 30 semifinalistas, instancia desde la que continuará la evaluación del jurado.

Ese beneficio representa una posibilidad adicional de clasificación para la delegada que encabece el conteo. Sin embargo, ganar el voto popular no asegura el avance a las rondas finales ni la obtención de la corona, ya que las semifinalistas deben superar las pruebas y valoraciones previstas por el certamen.

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La participación digital se mantiene como una de las herramientas con las que el público acompaña a sus representantes nacionales. En el caso de Colombia, el llamado está centrado en apoyar a López durante los días previos a la ceremonia final programada para el martes 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, sigue en su sueño y espera el respaldo del público (@malopezp/Instagram)

Datos que no sabía de María Alejandra López

La representante nacional tiene 32 años, nació en Pereira, Risaralda, el 2 de septiembre de 1994, y obtuvo el título de Miss Universe Colombia 2026 el 10 de octubre en Barranquilla. Su triunfo le permitió asumir la representación del país en la edición número 75 de Miss Universo.

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López es ingeniera industrial, carrera que cursó con una beca en la Universidad Sergio Arboleda.

Además de español, habla inglés y francés.

Parte de su infancia transcurrió en Estados Unidos, donde vivió durante 7 años.

Es hija de Luz Stella Pérez, quien participó en certámenes de belleza y fue reina de Risaralda en 1990.

Durante el desfile de trajes nacionales, la colombiana presentó una pieza titulada “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”, creada por el diseñador Randy Severiche. La propuesta tomó como referencia la relación del país con las esmeraldas, uno de sus símbolos de reconocimiento internacional.

Su imagen con el vestuario inspirado en la majestuosidad de las esmeraldas colombianas se viralizó en redes sociales por su belleza imponente.

Este traje nacional combina formas cristalinas, destellos dorados y una imponente capa que refleja la riqueza natural, identidad y talento artesanal, una propuesta que convierte a la riqueza más preciada del país en un símbolo de esperanza, unión y orgullo nacional.

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El vestuario combinó un top asimétrico con hombreras facetadas, una falda con cola, guantes con pedrería y una corona (@missuniversecolombiaoficial /Instagram)

La coronación será el martes en San Juan

La edición de 2026 reúne a 116 candidatas en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. La gala de coronación está prevista para el martes 24 de noviembre, cuando la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, entregue la corona llamada “El Resplandor del Legado Eterno”.