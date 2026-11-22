Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que ganan un salario mínimo al mes, según el Dane - (Tannen Maury/EFE)

Guardar

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió a la concertación del aumento del salario mínimo de 2027. Pidió que la subida se fije con criterios técnicos para no comprometer la reducción de la inflación el año siguiente y permitir al Emisor aliviar el carácter restrictivo de su política monetaria. Estimó el cierre inflacionario del año en torno al 6,5% y 6,7%.

Villar insistió en que la discusión no debe concentrarse solo en la inflación con que cierre 2026 (cerró en 6,30% en octubre, según el Dane), sino también en su trayectoria futura. Para el directivo, un ajuste compatible con la reducción de precios en 2027 daría margen al banco central para operar con menos restricciones.

PUBLICIDAD

“Es un mensaje muy importante y, por lo tanto, debemos retornar a ajustes acordes con la situación económica, donde se tenga en cuenta no solamente que la inflación, que podría terminar este año alrededor de 6% o 7%, sino que también debería hacerse un esfuerzo para que el próximo año retornemos a una inflación más baja. Creo que sería muy importante para que el Banco de la República no tenga que mantener una política tan restrictiva”, afirmó durante el lanzamiento del Economic Survey: Colombia 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, mostró preocupación por el alto índice inflacionario de Colombia - (Luisa González/Reuters)

Precisó su estimación del cierre inflacionario entre 6,5% y 6,7%, y resaltó que una trayectoria descendente de los precios ampliaría el margen del emisor. “Sería muy importante para que el Banco no tenga que funcionar con una política tan restrictiva”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Inflación y productividad en el ajuste salarial

Villar recordó que el incremento tiene un límite constitucional: no puede quedar por debajo de la inflación observada y debe reconocer el aumento de la productividad. “Ahora, ¿cuál es el marco para eso? Es claro que hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que el aumento del salario mínimo debe ser, cuando menos, igual a la inflación observada. A eso debe sumarse un componente que reconozca el aumento de la productividad”, resaltó.

También puso el foco en el poder adquisitivo real de los trabajadores durante 2027, que dependerá de la evolución de los precios a lo largo de ese año. “Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el salario real depende de lo que ocurra con la inflación durante el año siguiente. Si la inflación logra bajar, el salario real aumentará con mayor fuerza que si las decisiones terminan generando presiones inflacionarias al alza. Ese es un aspecto que debe ser considerado por quienes participan en esta discusión”, señaló.

PUBLICIDAD

La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6% - Dane

Aumento cercano al 7%

Otro que se refirió al futuro del salario mínimo fue el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, que propuso un incremento próximo al 7%, condicionado a la inflación definitiva de 2026 y al comportamiento de la productividad. El exfuncionario rechazó que la decisión responda a cálculos políticos. “No un aumento político, sino una decisión económica responsable”, dijo por medio de un video en redes sociales.

El exfuncionario alertó sobre el riesgo de estanflación, que asoció con bajo crecimiento, inflación persistente y deterioro del empleo. Precisó que la inflación anual llegó a 6,3% en octubre y que el Banco de la República proyectó un cierre de 2026 en 7,1%. “Es una combinación especialmente peligrosa porque castiga primero a los más pobres”, agregó el abogado y economista.

PUBLICIDAD

También advirtió que el 54,5% de los trabajadores colombianos se encuentra en la informalidad. Según él, un incremento desconectado de la productividad podría elevar los costos de contratación, presionar los precios y desalentar la inversión, mientras millones de personas permanecen sin seguridad social, prestaciones ni pensión.

Rubén Darío Lizarralde, exministro de Agricultura, señaló que "estamos ante el riesgo de una estanflación: una economía que pierde crecimiento, con inflación persistente y empleo debilitado. No podemos combatir la pobreza con decisiones políticas que terminen destruyendo oportunidades laborales" - (@LizarraldeRuben/X)

Lizarralde también cuestionó los efectos del incremento aplicado en 2026. Consideró que elevó los ingresos de quienes conservaron sus puestos, pero aumentó los costos laborales. “Sus consecuencias sobre el empleo deben evaluarse”, anotó. Pidió que las centrales obreras contemplen la situación de los desempleados, los trabajadores informales y los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral.

PUBLICIDAD

Sostuvo que Colombia requiere disciplina fiscal, inversión y mayor productividad para ampliar la creación de empleo formal. “El verdadero progreso social no consiste solamente en aumentar el salario mínimo”, afirmó, al plantear que el objetivo debe incluir mejores ingresos, prestaciones y pensión. “No podemos repartir una riqueza que todavía no hemos producido”, concluyó.

Fechas y posiciones clave para el aumento del salario mínimo de 2027

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) tiene previsto iniciar el 26 de noviembre las sesiones técnicas sobre productividad. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, encabeza la instancia que reunirá de manera formal a representantes de los empresarios y los sindicatos de trabajadores desde el 27 de noviembre.

PUBLICIDAD

(Ministerio del Trabajo Colombia)

El calendario establece que:

9 de diciembre: se presentarán las cifras oficiales de inflación y las perspectivas económicas.

10 de diciembre: cada sector deberá presentar su propuesta formal de incremento para 2027.

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) aún no planteó una cifra. Su presidenta, María Elena Ospina, indicó que esperarán los datos definitivos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al considerar que el salario mínimo impacta numerosos costos indexados (ligados) para millones de colombianos. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) defendió la necesidad de un “salario mínimo vital y móvil” que permita recuperar capacidad de compra y reducir la desigualdad. El planteamiento contrasta con la cautela empresarial ante el comportamiento definitivo de la inflación y la productividad.

Entretanto, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) sugirió que el aumento no supere el 9%, bajo el criterio de inflación más productividad, mientras algunos analistas calculan un reajuste cercano al 8,4%. La negociación deberá definir cuánto puede mejorar el ingreso de los trabajadores sin comprometer la creación de empleo formal, la inflación y la capacidad de la economía para sostener esos mayores costos.

PUBLICIDAD