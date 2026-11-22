Las autoridades de Egipto retuvieron la embarcación por deudas de combustible, impuestos y pagos a proveedores. (REUTERS/Alexandra Ulmer/File Photo)

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El ingeniero naval cartagenero Juan Carlos Cabeza López recuperó la libertad tras permanecer retenido por las autoridades de Egipto, en medio de una situación que se prolongó por cerca de cinco meses a bordo del buque carguero Caribbean Pearl, en el Canal de Suez.

El colombiano permanecía con otros tres tripulantes latinoamericanos, sin posibilidad de abandonar la embarcación ni regresar a su país de origen.

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La liberación se produjo luego de las gestiones del abogado Fernando José Fonseca que, en diálogo con Semana, explicó la forma en la que asumió la representación de los tripulantes y estableció contacto con autoridades egipcias para remitir la documentación requerida.

El ingeniero naval Juan Carlos Cabeza recuperó la libertad tras permanecer cinco meses en el Canal de Suez a bordo del buque Caribbean Pearl. (Captura de Video El Bolivarense/Facebook)

El jurista sostuvo ante el diario citado que la retención de la nave obedecía a deudas por combustible, impuestos y compromisos con proveedores y agencias, pero que esa situación no justificaba impedir la salida de la tripulación. “El fin de ellos era tripular un buque de carga, que cuando llegó al puerto de Egipto fue retenido. Les retuvieron sus documentos y quedaron a la deriva”, indicó el representante de la familia del cartagenero al medio de comunicación.

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Fonseca afirmó que sustentó su solicitud en una posible vulneración de derechos humanos. Tras el trámite, el Gobierno de Egipto autorizó la liberación de los cuatro hombres y la agencia que conservaba sus pasaportes los devolvió. El propietario de la empresa para la que trabajaban asumió la compra de los pasajes aéreos para que cada uno volviera a su país.

“Hoy, gracias a Dios, puedo dar la gran noticia de que fueron liberados (...) Hoy ganó la libertad, ganó la justicia y sobre todo ganaron los derechos humanos. Y mientras Dios me dé la fuerza, seguiremos defendiendo a nuestra gente”, expresó.

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La defensa prepara una demanda contra la compañía empleadora y analiza acciones legales frente al Estado egipcio. (Reuters)

El abogado señaló que los trabajadores no recibieron pago durante el tiempo que estuvieron retenidos. También relató que uno de ellos enfermó, que hubo escasez de comida y medicamentos y que los tripulantes enfrentaron distintas carencias dentro del barco. La defensa proyecta demandar a la empresa contratante por los salarios y las condiciones de la retención, mientras evalúa una denuncia contra el Estado de Egipto por lo ocurrido con ciudadanos extranjeros.

“Vamos a demandar a la empresa que los contrató y también estamos estudiando la posibilidad de denunciar al Estado egipcio por no cuidar a estos ciudadanos internacionales”, manifestó.

Cabeza, jefe de máquinas retirado de la Armada Mercante, viajaba junto al cocinero Pablo Cabrera, el mecánico de motores Luis Véliz y el primer oficial Archi Vol. Los otros integrantes de la tripulación son de República Dominicana, Venezuela y Panamá, respectivamente.

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El grupo de marineros retenidos incluía tripulantes de República Dominicana, Venezuela y Panamá. (Captura de Video El Bolivarense/Facebook)

La esposa denunció que el colombiano fue contratado para operar un buque de carga

Antes de conocerse la liberación, la esposa de Cabeza había hecho pública su denuncia y pedido la intervención de las autoridades colombianas. Según relató al medio local El Bolivarense, el ingeniero aceptó un contrato de seis meses para trabajar en el barco por un salario mensual de USD 4.500, luego de que un hombre identificado como Raúl Hooker le ofreciera el empleo.

La mujer indicó que el acuerdo contemplaba el traslado de Cabeza a Brindisi, Italia, y que después quedó vinculado a la operación del Caribbean Pearl, de la empresa Happy Sea Light.

El propósito de su trabajo era desempeñarse como jefe de máquinas en una embarcación de carga, pero esta fue detenida en territorio egipcio por las obligaciones económicas que, según la información conocida, correspondían a la nave y sus responsables. “El contrato finalmente era por seis meses y mi esposo accedió al trabajo”, mencionó.

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En su denuncia, sostuvo que a su esposo le habían retenido los documentos y que no podía bajar del buque. También expresó preocupación por su estado de salud, pues padece diabetes y, de acuerdo con su testimonio, no contaba con sus medicamentos de forma regular.

La esposa del marino cartagenero alertó sobre la falta de tratamiento médico para la diabetes que padece el trabajador. (Captura de Pantalla El Bolivarense/Instagram)

“Sufre de diabetes, no se toma sus pastillas, lo tienen retenido en contra de su voluntad porque la agencia le tiene retenidos sus documentos. Ni que yo mande, este, dinero para bajarlo ni, ni nada. He propuesto todo y no, no lo dejan bajar del barco”, comentó.

Cabeza es padre de una niña de 3 años. Su esposa había asegurado que la menor preguntaba a diario por él y que la ausencia afectaba a la familia. Antes de la liberación, dirigió un llamado al alcalde de Cartagena, al gobernador de Bolívar y al presidente Abelardo de la Espriella para que gestionaran el retorno del colombiano. También denunció amenazas contra ella, su hija y su esposo, afirmaciones cuya verificación corresponde a las autoridades competentes.

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“Mi hija ya no aguanta ver más... que no vea a su papá. Mi hija necesita ver a su papá, mi hija está sufriendo y yo también como esposa”, indicó en su momento.