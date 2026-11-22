La operación Neptuno dejó cinco presuntos integrantes del ELN muertos tras un bombardeo en la vereda La Elsa de Dagua. (Composición fotográfica Colprensa y @ABDELAESPRIELLA / X)

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Las autoridades del Valle del Cauca expresaron su respaldo al bombardeo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que dejó cinco presuntos integrantes de esa guerrilla muertos en la vereda La Elsa, en zona rural de Dagua. La acción, denominada operación Neptuno, fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella y se dirigió contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez.

La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, calificó la intervención como un resultado de la coordinación entre las instituciones nacionales y regionales para recuperar el control territorial en sectores afectados por grupos armados ilegales.

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“El contundente golpe contra la estructura del ELN en la vereda La Elsa, en Dagua, a través de la operación Neptuno demuestra la importancia de una acción articulada del Estado para recuperar el control territorial y enfrentar a las organizaciones criminales”, afirmó la mandataria.

Toro pidió sostener la estrategia de seguridad en el Pacífico

Para la gobernadora, la operación militar debe formar parte de una política sostenida de seguridad en los municipios del Pacífico colombiano. Toro sostuvo que el departamento ha afrontado durante años amenazas de organizaciones armadas y que los gobiernos locales requirieron un mayor acompañamiento de la Nación.

La gobernadora Dilian Francisca Toro solicitó consolidar una política sostenida de seguridad en los municipios del Pacífico colombiano. (@DilianFrancisca / X)

La mandataria agradeció al presidente De la Espriella y al Gobierno Nacional por el apoyo a las acciones de la fuerza pública en el departamento. Según expuso, las regiones enfrentaron en distintos momentos la expansión de grupos ilegales con recursos y capacidades limitadas.

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“Agradezco al presidente y al Gobierno nacional este respaldo decidido a una lucha que durante mucho tiempo hemos librado desde las regiones, muchas veces con esfuerzos aislados”, señaló Toro en su pronunciamiento.

La gobernadora también destacó el papel de los uniformados en las operaciones contra las estructuras armadas. “La valentía, entrega y compromiso de nuestros soldados y policías nunca han estado en duda; por el contrario, han sido nuestra fortaleza y quienes han defendido al Valle. Pero hoy ellos tampoco están solos”, manifestó.

En su mensaje, Toro insistió en que las autoridades deben conservar la coordinación institucional para evitar que las organizaciones ilegales recuperen capacidad en los corredores rurales y en áreas cercanas a la conexión entre el interior del departamento y el puerto de Buenaventura.

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Las autoridades departamentales respaldaron las acciones militares para asegurar el corredor vial que conecta con el puerto de Buenaventura. (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Cada acción que golpea a los criminales es un acto de soberanía y un respiro para nuestra gente”, expresó la gobernadora. Añadió que el Pacífico requería una estrategia de seguridad y que las operaciones deben continuar con el objetivo de proteger a las comunidades.

La alcaldesa de Dagua destacó la protección de las comunidades rurales

La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, también se refirió a los resultados de la operación Neptuno. La mandataria local resaltó el despliegue de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en el municipio, donde habitantes de varios corregimientos habían advertido sobre la presencia de hombres armados.

Las alertas se concentraron en zonas próximas a la antigua vía al mar, un corredor que conecta áreas rurales de Dagua con el litoral vallecaucano. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las comunidades habían expresado preocupación por los riesgos para la población civil ante la llegada de integrantes del ELN.

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“Nos solidarizamos con las familias afectadas por la violencia en nuestro territorio. Nuestra prioridad sigue siendo la protección de las familias, en especial a los niños, niñas y adolescentes”, indicó Villarejo.

La alcaldesa Karol Villarejo priorizó la protección de las familias campesinas y de los menores de edad ante la presencia armada. (Alcaldía De Dagua / Facebook)

La alcaldesa sostuvo que la seguridad corresponde a la fuerza pública, aunque aseguró que la administración municipal mantendrá el trabajo conjunto con las instituciones encargadas de atender la situación de orden público. Su declaración puso el foco en los efectos que la presencia de grupos armados puede tener sobre la población rural y, en particular, sobre menores de edad.

Milonaria recompensa por alias Bertha

Según el balance divulgado por el Gobierno nacional, el bombardeo afectó cerca del 25% del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN. Los cinco hombres muertos en la intervención pertenecerían a la estructura que las autoridades atribuyen a alias Bertha o Berta, una de sus cabecillas.

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La siguiente prioridad de las autoridades en esta zona es la captura de esa jefa guerrillera. Por información que permita ubicarla, se ofrece una recompensa de hasta $787 millones, según lo informado por el presidente De la Espriella.

La fuerza pública ofreció una recompensa de hasta 787 millones de pesos por la ubicación de la cabecilla alias Bertha. (@ABDELAESPRIELLA/X)

El Gobierno atribuye a esa estructura 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores de edad, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados. También la señala por la incineración de seis tractocamiones en la vía Loboguerrero-Buenaventura y por afectaciones que alcanzaron a más de 300 familias en Dagua.

Durante la operación Neptuno, las autoridades informaron la incautación de seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos. El material quedó bajo custodia de las instituciones que participaron en el procedimiento.

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La continuidad de las operaciones contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez y la búsqueda de alias Bertha quedaron entre los siguientes objetivos de la fuerza pública en el occidente del Valle del Cauca.