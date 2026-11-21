El abogado David Espinosa ofrece una declaración desde su oficina sobre el envío de los resultados de una prueba de talio a la Fundación Santa Fe. Durante la grabación, indica que el laboratorio remitió los documentos por correo electrónico y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el paradero del reporte médico - (Suministrado)

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El abogado David Espinosa, representante de la familia de Alicia Graham, denunció que un resultado positivo de talio en sangre tomado durante la hospitalización de Graham en 2021 no llegó a manos de los médicos que la atendían. La Fundación Santa Fe de Bogotá reconoció que el documento figuraba en la historia clínica de la paciente, pero atribuyó su ausencia en el envío a un aparente error del área de archivos médicos.

“Y el laboratorio nos reporta que efectivamente ellos sí fueron dirigentes y ellos sí enviaron esa prueba de talio a la Fundación Santa Fe. La enviaron a través de los correos electrónicos en donde solían enviar todas las pruebas de laboratorio que procesaban y que tramitaban. Tenían la verificación de que el correo había sido recibido en la Fundación Santa Fe pero este fue el único que no llegó, el único que se desapareció”.

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El análisis de las muestras, que se tomaron el 3 de agosto de 2021, regresó diez días después, pero no habría sido conocido por el equipo médico (David Espinosa Acuña & Asociados S.A.S / Facebook)

La irregularidad denunciada consiste en que una prueba de laboratorio arrojó un resultado positivo para talio, pero el equipo médico no habría tenido acceso a ese dato durante la atención. La Fundación Santa Fe señaló que el resultado estaba archivado en la historia clínica y que una falla al descargar la información impidió incluirlo entre los documentos enviados.

La familia considera que la falta de acceso oportuno a ese examen afectó las decisiones médicas cuando Graham se encontraba en estado crítico. Esa conclusión forma parte de su denuncia y no equivale a una determinación judicial sobre la causa de muerte ni sobre una eventual responsabilidad penal.

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La prueba de talio que no llegó a los médicos

Abogado de la familia denunció irregularidades de la Fundación Santa Fe en la entrega de un resultado positivo de talio en sangre a la esposa de Juan de Bedout - (Fundación Santa Fe)

Los problemas de salud de Graham comenzaron en enero de 2021, cuando sufrió dolores abdominales que dificultaban su movilidad. Tras varios exámenes, su médico detectó niveles de talio en el organismo y relacionó ese elemento con el cuadro clínico, incluido el compromiso hepático, según conversaciones citadas por la familia.

La paciente y sus allegados buscaron explicaciones sobre una posible exposición al talio. Graham contempló, entre otras hipótesis, que la sustancia pudiera provenir del agua que consumía en una finca de Ubaté, Cundinamarca, o de una bebida adulterada, mientras recibía tratamiento para reducir los niveles detectados.

Los resultados posteriores mostraron una disminución de la concentración de talio y Graham viajó a Estados Unidos durante más de un mes. Al regresar a Bogotá, reaparecieron molestias abdominales, pérdida de sensibilidad, picazón, dolor en los pies y problemas de equilibrio, de acuerdo con los mensajes que intercambió con su médico.

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Un nuevo episodio llevó a su hospitalización en la Fundación Santa Fe. Una primera prueba de laboratorio fue registrada como “No detectable”, resultado que, según conversaciones citadas en el expediente familiar al que accedió Semana, alivió al empresario Juan de Bedout, esposo de Graham, ante la posibilidad de descartar una nueva intoxicación.

Una internista que atendía a la paciente ordenó nuevas pruebas ante la falta de explicación para su deterioro. Las muestras se tomaron el 3 de agosto de 2021 y, según la cronología expuesta por la familia, los resultados regresaron diez días después con un hallazgo positivo de talio que no habría sido conocido por el equipo médico.

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La Fundación Santa Fe reconoció que el documento figuraba dentro de la historia clínica. “Se constató que el resultado objeto de indagación de esta petición efectivamente se encuentra archivado con la historia clínica de la paciente”, señaló la institución, que atribuyó su ausencia en el envío a un aparente error durante la descarga de información de archivos médicos.

Para Espinosa y los familiares, conocer ese resultado durante la hospitalización habría permitido revisar el tratamiento y establecer si la muerte podía obedecer a una causa distinta de la natural. También sostienen que la prueba habría servido para determinar el origen de la sustancia detectada, aunque esas posibilidades no han sido establecidas por una decisión judicial.

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La denuncia de la familia ante la Fiscalía

Fiscalía citó a testigos para declarar por la muerte de Alicia Graham, madre de una de las niñas envenenadas con talio - (Alicia Graham Sardi/LinkedIn)

La familia presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia en la que plantea que Graham pudo haber sido víctima de un homicidio encubierto como muerte natural. El expediente, entregado junto con la investigación privada contratada por los allegados, incluye declaraciones, audios, chats, respuestas de laboratorios y la comunicación de la Fundación Santa Fe sobre el documento archivado.

Según los familiares, el material llegó hace más de ocho meses al despacho de un fiscal de la unidad de vida de la seccional de Bogotá. El abogado Espinosa cuestionó que no haya avances conocidos en la indagación y reclamó que las autoridades determinen si existió una intoxicación deliberada, quién pudo causarla y de dónde procedía el talio.

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