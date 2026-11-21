Quemaron un tractor durante una incursión armada en una finca de Jamundí (redes sociales)

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Hombres armados irrumpieron en una finca de la zona rural de Jamundí, intimidaron a trabajadores y quemaron un tractor utilizado en labores agrícolas, según denunció la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña).

El hecho ocurrió en la tarde del viernes 20 de noviembre de 2026, de acuerdo con un comunicado emitido por el gremio el 21 de noviembre. La organización no precisó la identidad de los responsables ni informó sobre capturas relacionadas con el ataque.

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Asocaña reportó 126 hechos de inseguridad contra el sector este año

La asociación afirmó que el episodio se suma a una serie de ataques contra la agroindustria de la caña en el suroccidente colombiano. Según sus registros, en lo que va de 2026 hubo 126 hechos de inseguridad contra colaboradores del sector.

El balance difundido por Asocaña incluye un trabajador asesinado, cinco heridos y siete personas secuestradas. El gremio sostuvo que estos casos han afectado a empleados y operaciones agrícolas vinculadas con sus ingenios afiliados.

La entidad indicó que los incidentes dejaron un empleado asesinado, cinco lesionados y siete secuestrados en lo corrido del año (Asocaña)

El gremio pidió acciones de seguridad en Jamundí y la región

Asocaña señaló que la violencia genera temor entre las comunidades rurales y compromete las actividades productivas. También indicó que la cadena cañera es fuente de ingresos para 286.000 familias del suroccidente colombiano.

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La entidad solicitó al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales coordinar medidas con la Fuerza Pública para proteger a los trabajadores y garantizar el derecho al trabajo en la región. Además, reclamó la identificación, captura y judicialización de quienes participaron en el ataque reportado en Jamundí.

La organización afirmó que mantendrá sus actividades y su compromiso con el desarrollo regional, aunque insistió en la necesidad de contar con garantías de seguridad para los trabajadores rurales y las comunidades cercanas a las zonas de producción.

Más de 35 camiones fueron quemados en Colombia en lo corrido del 2026

En 2026, los gremios transportadores reportaron un aumento de los ataques contra vehículos de carga en corredores de Colombia, con especial impacto en Cauca, Chocó y las vías del suroccidente.

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Tres camiones de carga fueron incinerados en el sector Peñas del Olvido, en la vía Tadó–Pereira, en un ataque atribuido a hombres armados con prendas de camuflaje del ELN - crédito red social X

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) informó el 13 de noviembre que se habían registrado más de 35 camiones quemados y más de 60 ataques con explosivos en la vía Panamericana durante el año. El gremio también reportó 20 buses incendiados, retenes ilegales y robos de vehículos de carga con secuestro de conductores.

El 17 de noviembre, un furgón que transportaba alimentos fue incendiado en el sector de El Tabor, en Tadó, Chocó, sobre la vía que comunica Quibdó con Pereira. La Confederación de Transportadores de Colombia afirmó que en los corredores Pereira-Chocó y Chocó-Medellín ya se habían contabilizado 15 vehículos quemados.

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En octubre, además, fue reportada la quema de un camión en Campoalegre, Huila, dentro de una serie de ataques contra infraestructura y vehículos en ese departamento.

En 2026, los gremios transportadores reportaron un aumento de los ataques contra vehículos de carga en corredores de Colombia, con especial impacto en Cauca, Chocó y las vías del suroccidente (Colprensa)

La expansión de los grupos armados en Colombia durante 2026

La presencia de grupos armados ilegales se extendió en Colombia durante 2026, según informes de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Pares registró presencia de al menos una estructura armada en 527 municipios, frente a los 212 identificados en 2019. La variación equivale a un aumento del 149% en siete años.

El informe señaló que nueve estructuras mantienen actividades de disputa, control territorial o influencia sobre comunidades. Entre ellas figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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La FIP estimó que las principales organizaciones armadas sumaban 27.121 integrantes al comienzo de 2026, una cifra 23,5% superior a la registrada en 2024. El crecimiento incluyó a hombres en armas y a redes de apoyo, que cumplen funciones de vigilancia, presión sobre la población y control de las actividades en los territorios.