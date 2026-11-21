Once Caldas recibe a Atlético Nacional este sábado 21 de noviembre, a las 8:15 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Palogrande de Manizales, por la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll .
El Grupo A también está integrado por Independiente Medellín e Independiente Santa Fe. Atlético Nacional terminó primero en la fase regular, con 40 puntos y 38 goles, por lo que cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos al cierre de los cuadrangulares.
El antecedente inmediato entre ambos en liga fue el empate 1-1 del 14 de noviembre. Además, Once Caldas eliminó al conjunto antioqueño en las semifinales de la Copa BetPlay tras una definición por penales.
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Cómo llega Once Caldas
El conjunto dirigido por Carlos “Panelo” Valencia contará con Felipe Gómez, que ya cumplió una fecha de suspensión. Según reportes de la prensa local, el entrenador tendría disponible a su nómina principal.
La base probable incluye a Joan Felipe Parra en el arco; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño y Juan Pablo Patiño en defensa; Jader Quiñones, Andrés Colorado y Juan Pablo Nieto en el medio; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Michael Barrios en ataque.
Once Caldas buscará hacer valer la localía y repetir la respuesta competitiva que mostró en la Copa. La recuperación tras perder 2-0 en el Atanasio Girardot fue uno de los datos que dejó la serie previa.
Cuarto cruce consecutivo
Once Caldas y Nacional llegan tras una seguidilla de enfrentamientos. Los tres anteriores terminaron igualados durante los 90 minutos:
- 1-1 en la Liga BetPlay.
- 1-1 en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay.
- 2-2 en la vuelta de la Copa BetPlay.
En la serie copera, Once Caldas eliminó a Nacional por 4-3 en los penales, después de remontar una desventaja de dos goles en Medellín. El equipo de Manizales avanzó a la final de ese torneo.
El antecedente suma tensión al debut en los cuadrangulares: Nacional busca dejar atrás la eliminación, mientras que Once Caldas intentará sostener la racha positiva ante el equipo antioqueño.