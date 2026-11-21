Alfredo Morelos - Atlético Nacional vs. Once Caldas - Fútbol colombiano (David Jaramillo - Colprensa)

Once Caldas recibe a Atlético Nacional este sábado 21 de noviembre, a las 8:15 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Palogrande de Manizales, por la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll .

El Grupo A también está integrado por Independiente Medellín e Independiente Santa Fe. Atlético Nacional terminó primero en la fase regular, con 40 puntos y 38 goles, por lo que cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos al cierre de los cuadrangulares.

El antecedente inmediato entre ambos en liga fue el empate 1-1 del 14 de noviembre. Además, Once Caldas eliminó al conjunto antioqueño en las semifinales de la Copa BetPlay tras una definición por penales.