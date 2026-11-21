Cinco espectáculos musicales concentraron el mayor volumen de búsquedas digitales en Colombia durante noviembre según las mediciones de Google Trends (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Colombia vive la última semana de noviembre de 2026 con una agenda de conciertos que incluye a Chayanne, Juanes, Anuel AA, Beéle y el festival Salsa al Parque, cinco nombres que concentraron el mayor volumen de búsquedas relacionadas con música en vivo durante el mes, de acuerdo con la data recabada por Google Trends.

El gráfico de interés a lo largo del tiempo, medido en una escala de 0 a 100 desde el 20 de octubre, muestra que los cinco términos se mantuvieron en niveles bajos y estables, entre 10 y 25 puntos, durante la mayor parte del mes pasado. La curva comenzó a acelerarse a partir del 9 de noviembre, cuando Chayanne inició su tramo por el país con cuatro fechas, hasta alcanzar un primer pico de 100 puntos entre el 10 y el 16 de noviembre.

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Chayanne fue el más buscado durante noviembre de 2026 en materia de conciertos en Colombia (Google Trends)

El puertorriqueño cierra este 21 de noviembre a las 8:00 p. m. su gira Bailemos Otra Vez Tour en el Coliseo MedPlus de Bogotá, última de las cuatro fechas que el cantante puertorriqueño cumplió en el país, tras presentarse el 12 de noviembre en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, el 14 de noviembre en el estadio de béisbol Édgar Rentería de Barranquilla y el 19 de noviembre en la DaviArena de Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín.

El mapa de interés por subregión ubica a Bucaramanga, Boyacá y Cundinamarca como las zonas de mayor actividad, en línea con las ciudades recorridas por la gira. Entre las consultas relacionadas en ascenso, “esposa chayanne” encabeza el listado, seguida de “concierto de chayanne en colombia”, “concierto chayanne bucaramanga 2026”, “esposa de chayanne” y “bailemos otra vez chayanne”, lo que indica que el interés de los usuarios no se limita a la logística del show, sino que también alcanza la vida personal del artista.

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Las consultas de los usuarios sobre Chayanne incluyeron términos sobre su vida personal además de las fechas de sus presentaciones (Google Trends)

Juanes se ubica en el segundo lugar de la tendencia general, y siguió una trayectoria similar, con un repunte que lo llevó a un máximo cercano a los 90 puntos antes de que ambas curvas cayeran de forma abrupta hacia el 16 de noviembre, se estabilizaran en valores de entre 25 y 30 puntos, y volvieran a repuntar hacia el 19 de noviembre, con una tendencia al alza que se mantiene hasta la fecha.

El cantante antioqueño estrenó el 14 de noviembre la DaviArena de Sabaneta con el primer concierto celebrado en ese escenario y continuó los días 19 y 20 de noviembre en El Corazón de Bogotá Arena, con lo que completó su paso por el país durante el mes.

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El departamento de Antioquia registró la mayor concentración de búsquedas relacionadas con las presentaciones y boletas de Juanes, en línea con el estreno de la DaviArena (Google Trends)

El mapa de interés por subregión ubica a Antioquia como el epicentro de las búsquedas, con una intensidad que se extiende hacia el centro del país. Las consultas relacionadas en ascenso reflejan esa doble sede: “juanes medellín 2026” encabeza la lista, seguida de “concierto de juanes medellín”, “concierto de juanes en medellín”, “boletas juanes bogotá” y “boletas concierto juanes”.

Anuel AA aparece en el tercer lugar del listado. El puertorriqueño se presenta este sábado 21 de noviembre en Vive Claro, Bogotá, dentro de su gira Real Hasta La Muerte Tour 2026, concebida como antesala del lanzamiento de Real Hasta La Muerte 2.

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El repunte de búsquedas coincide con un ajuste reciente en su agenda: según un comunicado conjunto de Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta, difundido la noche del 18 de noviembre, el concierto que el artista tenía programado para el 22 de noviembre en la DaviArena de Sabaneta se reprograma para 2027, sin fecha definida, debido a ajustes en la agenda de la gira. Las boletas ya adquiridas servirán para la nueva fecha sin trámites adicionales, mientras que la función de Bogotá se mantiene sin modificaciones.

El mapa de interés por subregión ubica a Bogotá y el eje cafetero como las zonas con mayor volumen de búsquedas, y las consultas relacionadas en ascenso incluyen “nicky jam”, “anuel aa yeezy”, “boletas anuel aa bogotá”, “anuel aa real hasta la muerte” y “anuel aa sola”.

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Beéle figura en cuarto lugar, con un interés que se concentra en el centro del país según el mapa de subregión, pese a que su presentación del 28 de noviembre, dentro de la gira Borondo Detone Abandone Tour, está programada para la DaviArena de Sabaneta y no para Bogotá.

Beéle ocupa el cuarto puesto en las búsquedas de conciertos y concentra el interés de los usuarios en el centro de Colombia (Google Trends)

La producción, a cargo de Alive Production, Breakfast Live y Megalive, confirmó apertura de puertas a las 5:00 p. m. y arranque del espectáculo a las 7:00 p. m., con un repertorio que incluye La Plena, Mi Refe, No Tiene Sentido, Vagabundo, Loco, Frente al Mar, Si Te Pillara, Top Diesel y Hasta Aquí Llegué. Entre las consultas relacionadas en ascenso, “anuel” ocupa el primer lugar, en referencia cruzada con el otro artista de la lista, seguido de “beéle concierto bogotá”, “blessd”, “beéle no tiene sentido” y “beéle antes”, lo que sugiere que buena parte del interés de los usuarios apunta hacia una ciudad distinta de la sede confirmada del show.

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Salsa al Parque cierra el listado de conciertos más buscados. El festival, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se realiza el 28 y 29 de noviembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, con entrada libre y exclusiva para mayores de 18 años, en su edición número 27 bajo el lema La Revolución Que Nunca Deja de Sonar.

Idartes confirmó cinco agrupaciones distritales seleccionadas a través de la Beca Festival Salsa al Parque 2026: Cris en la Salsa Band, El Turco Perro, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony, además de varias parejas y colectivos de baile. El mapa de interés por subregión marca, sin embargo, un punto de concentración en el departamento de Casanare, en los Llanos Orientales, una zona alejada de la sede del evento. Las consultas relacionadas en ascenso incluyen “salsa al parque 2026 quienes van”, “programación salsa al parque”, “programación de salsa al parque” y “salsa al parque 2026”, esta última con un incremento del 40%. El listado completo de artistas nacionales e internacionales todavía no fue revelado por la organización.

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