David González explicó lo que ocurrió con Kevin Londoño y recrimino su gesto que hizo merecerlo a la tarjeta roja (Dimayor-YouTube)

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El técnico David González cuestionó la expulsión de Kevin Londoño durante el empate 2-2 de América de Cali ante Atlético Bucaramanga, en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, el 20 de noviembre de 2026 .

El delantero del cuadro “Leopardo” dejó al equipo con un jugador menos en el estadio Américo Montanini al minuto 90+1, tras una acción en la cual hizo el gesto de la “B” (haciendo alusión a los cinco años que duraron los “Diablos Rojos” en la segunda) y en la que el entrenador consideró inadeacuda en un partido de alta intensidad.

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La expulsión de Londoño y el llamado a la reflexión

David González arremetió en contra de Kevin Londoño (Andrés López-Colprensa)

González fue consultado en la conferencia de prensa posterior al partido por el comportamiento de Londoño, que derivó en la tarjeta roja. El entrenador rechazó el gesto, aunque admitió que las emociones pueden condicionar las decisiones de los futbolistas.

“Después el tema de la expulsión es definitivamente un gesto que no va”, expresó.

El entrenador explicó que intenta comprender las reacciones de sus jugadores cuando la exigencia del encuentro eleva la tensión.

“Yo siempre trato de entender un poco a los jugadores de fútbol y muchas veces cuando los ánimos están a 1.000 y las pulsaciones a 1.000, muchas veces uno se puede equivocar y puede terminar haciendo este tipo de cosas”.

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Kevin Londoño hizo el gesto de la "B" a los jugadores del América, situación que provocó su expulsión (@wilangiron-X)

La evaluación sobre lo ocurrido, consideró González, deberá partir del propio volante.

“Yo creo que es más de él, de pronto hablar y de pronto reconocer cómo se siente después de lo que hizo. No me parece que me corresponda a mí”.

Ahora, América deberá preparar ahora el clásico vallecaucano frente a Deportivo Cali, correspondiente a la segunda jornada de los cuadrangulares. González afirmó que el plantel tendrá tres días para recuperar energías antes de ese encuentro.

“La motivación está a tope. Ahora lo único que necesitamos es recuperarnos en estos tres días, recuperar lo que más podamos para poder estar con toda la energía”, señaló el técnico.

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David González recriminó el gesto de Kevin Londoño y que provocó la molestia en los jugadores escarlatas (@ColHinchas-X)

Por su parte, el defensor Dany Rosero, que acompañó al técnico en la rueda de prensa, también se refirió al incidente. Aseguró que la intención de los jugadores fue contener la situación para evitar que afectara aún más al conjunto escarlata.

“Son pulsaciones, ¿no?, de cada partido, de nada de otro mundo. Tratar de lo más posible que si hay tarjeta sea para ellos y no para nosotros, calmar a los compañeros y poder seguir jugando”, manifestó Rosero.

Un punto visitante y el retroceso tras la ventaja

América ahora afrontará el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali (Jorge Cuéllar-Colprensa)

González valoró el resultado conseguido en Bucaramanga por la capacidad del rival y por las oportunidades que ambos equipos generaron.

“Yo creo que es un buen resultado, un resultado importante, sobre todo considerando el tipo de rival que estamos enfrentando y las buenas cosas que hace”,

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América tuvo dos o tres situaciones en el primer tiempo para ampliar su ventaja: una pelota que impactó en el palo y otra definición de Muri por encima del arco. Bucaramanga también creó opciones, por lo que el entrenador entendió que el desenlace fue equilibrado entre dos equipos que buscaron atacar.

El aspecto que el cuerpo técnico buscará corregir está relacionado con la reacción posterior al primer gol. González reconoció que América retrocedió más de lo previsto y permitió que el equipo santandereano encontrara la igualdad.

“Al haber hecho el primer gol nos hundimos un poco más de lo que hubiéramos querido y nos llegó el gol del empate de ellos. De pronto eso, mejorar un poco eso de tratar de mantenernos igual de altos como veníamos a pesar de ir ganando”.

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“Leopardos” y “Diablos Rojos” protagonizaron un vibrante empate en el Américo Montanini

La ventaja deportiva del punto invisible ubicó al equipo de David González en el primer puesto del Grupo B (Jaime Moreno-Colprensa)

El América de Cali igualó 2-2 con Atlético Bucaramanga en su estreno en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026 y quedó como líder por la ventaja deportiva del punto invisible.

El equipo dirigido por David González desperdició una ventaja inicial, reaccionó para nivelar el marcador antes del descanso y resistió las ocasiones del local en el segundo tiempo.

El encuentro en el estadio Américo Montanini tuvo cuatro goles en los primeros 38 minutos y un desarrollo opuesto tras el entretiempo. América propuso más en ataque durante la primera mitad, mientras que Bucaramanga asumió el control en el tramo final y estuvo cerca de imponerse ante su público.

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La visita avisó desde el minuto cinco con un remate de Luis Quiñones que golpeó el palo y otro disparo cruzado de Yeison Guzmán que pasó junto al poste derecho de Cristopher Fiermarin. Bucaramanga respondió a los siete minutos con un intento de media distancia de Carlos Romaña que pasó por encima del arco defendido por Jean Fernandes.

El arquero Jean Fernandes contuvo los remates de Fabián Sambueza y Emerson Batalla durante la segunda mitad (Jaime Moreno-Colprensa)

El marcador se abrió un minuto después. Quiñones recuperó la pelota en la salida del conjunto local y habilitó a Jhon Murillo, quien avanzó hasta quedar frente al arquero uruguayo y definió para el 1-0.

Bucaramanga tuvo más posesión después de ese golpe y encontró la igualdad a los 18 minutos. Fabián Sambueza envió un centro desde la derecha, Luciano Pons controló el balón en dos tiempos y convirtió el empate.

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Pons volvió a aparecer a los 33 minutos tras recibir un pase largo de Emerson Batalla, acercarse al área y sacar un remate cruzado que puso en ventaja al equipo santandereano. América respondió con una oportunidad de Murillo que se elevó sobre el travesaño.

La igualdad definitiva llegó a los 38 minutos. Quiñones y Guzmán combinaron por el costado izquierdo, este último envió un pase hacia el centro del área y Tomás Ángel solo tuvo que empujar la pelota para establecer el resultado final.

El ritmo descendió en la segunda parte, cuando ambos equipos priorizaron el orden defensivo y la circulación colectiva. Sambueza exigió a Fernandes a los 60 minutos, mientras que Batalla remató cerca del área seis minutos más tarde y la pelota pasó junto al ángulo superior derecho.

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La ocasión más clara del complemento ocurrió a los 79 minutos. Aldair Gutiérrez envió un centro desde la derecha, Pons remató de primera dentro del área y el disparo impactó en el palo izquierdo del arco de Fernandes, lo que evitó la derrota del conjunto escarlata.

Así va el cuadrangular B de la Liga BetPlay

América de Cali: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Atlético Bucaramanga: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Deportivo Cali: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Millonarios FC: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0)