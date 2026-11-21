Este sábado 21 de noviembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el escenario del concierto Juntos de Nuevo – Misión Campín, un evento que reunirá a nueve artistas y agrupaciones representativas del vallenato romántico colombiano.

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Los organizadores del concierto “Juntos de Nuevo – Misión Campín” dieron a conocer un cambio en su alineación de artistas para el sábado 21 de noviembre. Mediante un comunicado, anunciaron que el cantante Luis Mateus se sumará a la alineación.

Con más de 25 años de trayectoria, se trata de una de las voces más reconocidas del vallenato romántico. Nació en San Vicente de Chucurí, Santander, un dato que marca una diferencia respecto al origen de la mayoría de sus colegas de cartel, en un género asociado de manera histórica a la región Caribe.

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Su repertorio incluye canciones como Muero por verla, Adiós amor y Quiéreme, temas que lo conectaron con el público colombiano y con las comunidades latinas en Estados Unidos y Europa.

El cantante Luis Mateus se sumó a la alineación del concierto Juntos de Nuevo en el Estadio El Campín (cortesía Oficina Gus Rincón)

La presencia de Mateus se da a la vez que se confirma la ausencia de Jean Carlos Centeno, que no podrá presentarse este sábado por motivos de salud, según pudo conocer Infobae Colombia por parte de los portaveces de “Juntos De Nuevo”.

Este espectáculo, que reúne a nueve voces representativas del vallenato romántico colombiano, y salvo la ausencia de Centeno ratifica el resto de su cartel que completan Alex Manga, líder histórico de Los Diablitos y hoy solista; El Binomio de Oro de América, la agrupación fundada en 1976 por Israel Romero y Rafael Orozco y en la que ahora el vocalista es Israel David, el hijo del “pollo Irra”; y Nelson Velásquez, voz que surgió de Los Inquietos del Vallenato.

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También se presentarán Hebert Vargas; Miguel Morales, cofundador de Los Diablitos en los años 80; Daniel Calderón al frente de Los Gigantes del Vallenato; Amín Martínez, fundador de Los Chiches Vallenatos; y Alex Martínez, quien en 2026 lanzó el álbum Nueva temporada.

Un concierto que estuvo en duda por el calendario del fútbol

El evento es una producción de Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos, concebida como un repaso por distintas etapas del vallenato romántico en una sola noche. Su realización estuvo en vilo por el estado del terreno de juego de El Campín y la coincidencia con los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, donde participan Millonarios e Independiente Santa Fe.

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El sorteo de los cuadrangulares definió que ambos equipos jugarán como visitantes en la primera jornada, lo que liberó el estadio para el sábado 21 de noviembre. Los responsables del montaje deberán coordinar el desmontaje de las estructuras antes del regreso de los partidos de fútbol.

Los organizadores detallan los cierres viales, los puntos de ingreso y las recomendaciones para los asistentes

La Secretaría de Movilidad y los organizadores dispusieron cierres viales en la Transversal 28 y la Calle 53B bis (Diomar Garcia/Instagram)

Para la jornada del sábado 21 de noviembre, los organizadores del concierto informaron los cierres viales y los accesos habilitados en los alrededores del Estadio El Campín. Se dispondrán cierres en la Transversal 28, a la altura de la Calle 57, y en la Calle 53B bis, mientras que la circulación se habilitará por la Diagonal 61C, la Calle 57A, la Avenida Carrera 30, la Avenida NQS, la Carrera 28 y las calles 53 y 53A.

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El ingreso al recinto contará con cinco puntos de acceso diferenciados según el tipo de localidad. El primero, ubicado sobre la Diagonal 61C, cerca del parqueadero norte, concentrará los palcos Oro, Plata, las sillas Platino y las localidades Norte Alta (puerta 11) y Norte Baja (puerta 14), además de un punto de información y taquilla.

El segundo acceso, sobre la Calle 57 y la Transversal 28, dará paso a las localidades Oriental Alta (puerta 30) y Oriental Baja (puertas 26, 27 y 28). Por la Carrera 28 ingresarán los invitados especiales del costado oriental, con los palcos alfombra roja y diamante de ese sector, habilitados por la puerta 34.

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El cuarto punto, sobre la Avenida NQS, corresponde a los invitados especiales del costado occidental, con los palcos alfombra roja y diamante occidental, de ingreso por zona mixta. El quinto acceso, sobre la Avenida Carrera 30, concentrará las localidades Occidental Alta (puerta 7), Occidental Alta VIP (puerta 2) y Occidental Baja (puertas 3, 4 y 5).

El acceso a El Campín cuenta con cinco puntos de entrada distribuidos de acuerdo con la localidad adquirida (Diomar Garcia/Instagram)

Tuboleta confirmó que la apertura de puertas en el Estadio El Campín será a las 3:00 p. m., mientras que el inicio del concierto está previsto para las 7:00 p. m. La taquilla, por su parte, estará habilitada desde las 9:00 a. m. del día del evento. tuboleta.com y sus puntos de venta oficiales son el único medio autorizado para la compra de boletas, y se recomienda a los asistentes acordar un punto de encuentro con sus acompañantes y revisar el plano esquemático del recinto antes de llegar.

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Durante el concierto, el público deberá dirigirse a la entrada indicada en su boleta, entre las opciones de Norte Baja, Norte, Oriental Baja, Oriental Alta, Occidental Baja, Occidental Alta, Occidental Alta VIP, sillas Platino, palco Plata, palco Oro, palco Diamante, alfombra roja e invitados especiales. El ingreso será exclusivo para mayores de edad y se pide no obstruir entradas, salidas ni pasillos.

Entre los elementos permitidos figuran bolsos pequeños, ropa cómoda, celular y baterías portátiles pequeñas, además de la recomendación de movilizarse en transporte público. Por el contrario, no se permitirá el ingreso de comida, bebidas, sombrillas, cámaras profesionales o semiprofesionales, objetos cortopunzantes, correas con hebillas contundentes, personas en estado de embriaguez o bajo sustancias psicoactivas, mujeres con más de cinco meses de gestación ni menores de edad.

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Al finalizar el show, los organizadores pidieron a los asistentes atender las indicaciones del personal de logística, desalojar el lugar con calma, cuidar sus objetos personales, prestar atención a adultos mayores y personas con limitaciones, y entregar las llaves a un conductor elegido en caso de haber consumido alcohol.