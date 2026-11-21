Abelardo de la Espriella defendió el apoyo estatal a pequeños empresarios colombianos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva convocatoria de la Ruta Milagro para apoyar a hasta 12.000 emprendedores colombianos en la venta de productos por Internet, en alianza con Mercado Libre.

El anuncio se produjo durante un encuentro con Luis Felipe Yagüe, vendedor de panela de Florencia de 74 años, cuya despensa se convirtió en el primer caso acompañado por el programa oficial.

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En un video difundido en X, el mandatario destacó que la iniciativa prevé tres meses de ventas sin comisión, asesoría especializada y la posibilidad de que los participantes creen una tienda propia en la plataforma. Las condiciones, los requisitos y el cronograma de inscripción serán definidos en la convocatoria.

“Quiero que muchos más pequeños empresarios puedan aprovechar las posibilidades que ofrece el comercio electrónico”, afirmó De la Espriella. El presidente sostuvo que los pequeños negocios requieren “seguridad, reglas claras y condiciones favorables” para trabajar y crecer.

Abelardo de la Espriella destacó el caso de un comerciante de Florencia (@ABDELAESPRIELLA/X)

La despensa de Luis sumó a 36 familias campesinas del Caquetá

El acto tuvo como eje la experiencia de Luis, un emprendedor de Florencia, en el departamento de Caquetá, quien recibió acompañamiento estatal durante 120 días para fortalecer su actividad comercial y ampliar sus canales de venta.

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De la Espriella señaló que el empresario fue el primer beneficiario de la Ruta Milagro, un programa creado por el Ministerio de Comercio y iNNpulsa para facilitar la formalización de pequeños negocios, mejorar sus procesos de producción y comercialización, y buscar alternativas de financiación.

Según el presidente, 36 familias campesinas del Caquetá ya se vincularon a la iniciativa impulsada por Luis, con el objetivo de encontrar nuevas vías para vender sus productos. “El Gobierno puede acompañarlo, ayudarlo y abrirle nuevas oportunidades, pero este negocio lo ha construido usted con su trabajo, su inteligencia y su perseverancia”, expresó.

El mandatario indicó que en el proceso participaron también ProColombia, Bancóldex, la Cámara de Comercio de Florencia y otras entidades. El acompañamiento incluyó medidas para avanzar en la organización administrativa del negocio y reforzar la comercialización de los artículos que ofrece la despensa.

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Abelardo de la Espriella anunció una convocatoria para crear tiendas virtuales (César Carrión/Presidencia de la República)

Los productos de la despensa podrán venderse a través de Internet

Durante su intervención, De la Espriella informó que una selección de productos de la despensa de Don Luis estará disponible en Mercado Libre. La incorporación permitirá que el comercio, que hasta ahora ofrecía sus artículos de forma directa en calles de Florencia, pueda llegar a compradores de otras ciudades del país.

“Hoy recibimos otra noticia maravillosa. Una empresa como Mercado Libre se ha vinculado a esta iniciativa y una selección de los productos de la despensa de don Luis podrá venderse a través de esta plataforma”, dijo el jefe de Estado.

El presidente mencionó de forma particular la panela y otros alimentos comercializados por el emprendedor. También señaló que la expansión digital podría abrir una oportunidad para que los productores rurales relacionados con el negocio accedan a una mayor demanda.

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La alianza anunciada entre la Ruta Milagro y Mercado Libre busca replicar ese modelo entre miles de pequeños empresarios. Los beneficiarios podrán recibir orientación para publicar sus artículos, gestionar una tienda virtual y acceder a un período inicial de ventas sin cobro de comisiones, según explicó el mandatario.

Abelardo de la Espriella anunció tres meses de ventas sin comisión para emprendedores (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El presidente recordó el origen político de la historia de Luis

De la Espriella vinculó el caso de Luis con un episodio que, según relató, hizo pública la situación del comerciante. El presidente recordó que un profesor dejó de comprarle productos luego de conocer su voto en las elecciones presidenciales.

“En Colombia tenemos que aprender a respetarnos, aunque pensemos distinto. Las diferencias políticas no deben convertirnos en enemigos”, manifestó. Añadió que le gustaría que aquella persona retomara el vínculo comercial con Luis y volviera a adquirir productos de su despensa.

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El mandatario dijo que su Gobierno buscará ampliar las oportunidades para los emprendedores y defendió la necesidad de reconocer el aporte de los negocios de menor escala a la economía nacional. “Un pequeño empresario merece tanta atención y respeto como un gran inversionista”, afirmó.

Al cierre, De la Espriella aseguró que seguirá respaldando a los comerciantes que desarrollan sus proyectos con recursos propios y pidió que el caso de Luis sirva de referencia para otros productores. “Se puede salir adelante sin renunciar a las propias convicciones”, concluyó.