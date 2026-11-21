Claudia Bahamón lloró por la eliminación de Verónica Orozco en 'MasterChef Celebrity' (Cortesía Canal RCN)

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La actriz Verónica Orozco quedó fuera de MasterChef Celebrity Colombia después de presentar una cazuela de fríjoles que no convenció por completo al jurado. Su despedida provocó la emoción de los participantes y de la conductora Claudia Bahamón, quien rompió en llanto durante el momento final en las cocinas.

Orozco había llegado al grupo de los 10 mejores concursantes. En el reto de eliminación, los participantes debían preparar platos tradicionales de la gastronomía colombiana, entre ellos sancocho bifásico, cazuela de mariscos, costillas BBQ, cazuela de fríjoles y mondongo.

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La asignación de cada preparación estuvo a cargo de Pautips. Emiro recibió el sancocho bifásico, Julieta Piñeres las costillas BBQ, Sebas Vega el mondongo y Orozco la cazuela de fríjoles.

La cazuela de fríjoles tuvo observaciones del jurado

Los chefs reconocieron el sabor de los fríjoles que presentó la actriz, aunque marcaron fallas que afectaron la evaluación final. Consideraron que al plato le faltaba sal y que necesitaba otros componentes para tener una preparación más completa.

También señalaron la ausencia de arroz y huevo, dos acompañamientos que podían aportar consistencia a la cazuela. Durante la degustación, la chef Belén Alonso añadió sal al plato para comprobar el cambio en el sabor.

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Verónica Orozco explicó que suele cocinar con poca sal y expresó que la cantidad incorporada durante la prueba era superior a la que utiliza habitualmente. Pese a las correcciones, los jurados valoraron que no hubo errores graves entre los platos presentados en el reto.

Ante la duda por el plato, Belén quiso probar el plato agregándole un poco más de sal. “Para que hagamos el experimento, voy a traer un salero porque con sal sí se eleva el sabor (...) A mí no me gusta señalar errores sin que se den cuenta porque es parte de un aprendizaje”, dijo la chef mexicana.

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Belén agregó la sal y aseguró que el plato ya tenía un sabor más intenso. Sin embargo, a la hora de que Orozco probó el plato, aseguró que lo sentía pasado de sal. “Me parece demasiado salado para mi gusto, pero son gustos”, aseguró la actriz mientras defendía su plato.

La decisión se definió a partir de la preparación que menos los convenció dentro de un grupo de platos con resultados parejos. Finalmente, los chefs comunicaron que la actriz debía abandonar la competencia.

Los compañeros bajaron del balcón para despedirla

La eliminación generó una reacción inmediata entre los concursantes. Antes de que Orozco dejara las cocinas, sus compañeros descendieron del balcón para abrazarla y acompañarla en la despedida.

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Los jurados destacaron su actitud, su evolución dentro del programa y la energía que mantuvo durante su participación. Claudia Bahamón se mostró afectada y le agradeció por el vínculo que construyeron durante las grabaciones.

Orozco, por su parte, afirmó que la experiencia le permitió salir de la comodidad que sentía en su carrera actoral. También sostuvo que el concurso le devolvió una motivación personal y que se iba satisfecha por haber alcanzado el top 10.

Claudia rompió en llanto al conocer la salida de la actriz

La presentadora se mostró afectada por la salida de Verónica Orozco. Desde el inicio de la temporada, ambas construyeron una amistad que trascendió las grabaciones del programa. En publicaciones en redes sociales aparecieron juntas en distintos momentos, por lo que la conductora no pudo contener el llanto durante la despedida.

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Después de que los chefs explicaron su decisión y recordaron algunos momentos de Verónica Orozco en el reality, llegó el turno de Claudia Bahamón para despedir a la actriz. "