Así es el personaje de John Leguizamo en GTA VI y su reacción al trabajo de voz (VisualesIA Infobae - Rockstar Games)

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El actor colomboestadounidense John Leguizamo forma parte del elenco de voces de Grand Theft Auto VI. Su participación no está ligada a uno de los personajes principales de la historia, sino a la programación radial que acompaña los recorridos de los jugadores por Leonida, el estado ficticio donde se desarrolla la nueva entrega de la franquicia.

Leguizamo interpreta a Enrique “El Enigma” Romero, conductor de El Otro Lado, un espacio de llamadas en español incluido en la emisora ficticia The Wipe Talk Radio. Los créditos oficiales del videojuego, publicados tras el lanzamiento, confirmaron su presencia junto a otros nombres vinculados a esa estación, como la cantante brasileña Anitta y la actriz Janelle James.

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La participación del actor nacido en Bogotá amplía la presencia de voces latinas en el universo del juego. Sin embargo, no se trata de una emisora musical latina. El Otro Lado forma parte de una señal de programas hablados, con un formato centrado en intervenciones telefónicas y conversaciones entre el presentador y los oyentes.

Leguizamo calificó como divertida su experiencia al grabar para el videojuego (@johnleguizamo/ Instagram)

Al referirse a su trabajo en la producción, el actor aseguró que fue “una experiencia muy divertida darle voz al animador de autos”. El mensaje del intérprete despertó interés entre los seguidores de la franquicia, que comenzaron a identificar las voces conocidas presentes en las emisoras y programas disponibles dentro del videojuego.

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‘El Otro Lado’ integra una emisora con Anitta y Janelle James

The Wipe Talk Radio reúne tres programas. La cantante Anitta presta su voz a la doctora Nita en Ask Dr. Nita, mientras que Janelle James interpreta a Tish en She Got Assets. Leguizamo encabeza el tercer espacio, El Otro Lado, bajo el personaje de Enrique Romero.

La presencia del actor se conoció después de que Rockstar Games difundiera los créditos completos de GTA VI. El juego incorporó además a figuras de la música, la televisión y el cine en sus estaciones de radio y contenidos de audio.

Entre las voces incluidas en la programación aparecen Bad Bunny, Lana Del Rey, Keith Richards, Jeremy Irons, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Jason Sudeikis, Robyn y “Weird Al” Yankovic. La franquicia mantuvo así una de sus características habituales: utilizar las radios ficticias como parte de la ambientación, la sátira y la construcción del mundo abierto.

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La radio de ‘GTA VI’ reúne voces famosas y canciones de artistas colombianos

Las estaciones de Grand Theft Auto VI abarcan géneros como pop, hip hop, rock, salsa, reggae, música electrónica, jazz, country y música latina contemporánea. La programación de las emisoras vuelve a ser parte de la experiencia de juego, con conductores ficticios, comerciales satíricos, llamadas de oyentes y una selección de canciones que acompaña los trayectos por Leonida.

Karol G aparece en GTA VI con 'El Makinón', su colaboración con Mariah Angeliq (Visuales IA Infobae - RockStar Games)

Entre las figuras vinculadas al dial está Bad Bunny, que interpreta a El Martillo en Cocoteo FM, una señal enfocada en música latina urbana. Allí se escuchan bachata, merengue, dembow y reggaetón, con artistas de distintas generaciones y países. La estación también concentra parte de la presencia colombiana dentro del videojuego.

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Karol G aparece con El Makinón, la canción que grabó junto a Mariah Angeliq e incluyó en su álbum KG0516. El tema hace parte de la programación de Cocoteo FM, donde comparte espacio con artistas asociados a la música urbana latinoamericana.

En la misma emisora suena Chorrito pa las ánimas, de Feid. La inclusión del cantante paisa sitúa una de sus canciones dentro de una selección que reúne propuestas de reggaetón y otros sonidos contemporáneos de la región.

La representación de Colombia también alcanza la salsa. Radio La Ola, una de las emisoras musicales del juego, incorporó Rebelión (No le pegue a la negra), de Joe Arroyo y La Verdad. La canción, publicada en 1986 dentro del álbum Musa original, permanece como una de las composiciones más reconocidas del repertorio del artista cartagenero y lleva un clásico de la música tropical colombiana al universo de Vice City y Leonida.

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GTA VI suma música colombiana: Feid y Kali Uchis tienen presencia en el juego (Imagen ilustrativa - Visuales IA Infobae - Rockstar Games)

La lista suma a Kali Uchis, cantante estadounidense de ascendencia colombiana. Su colaboración con Helado Negro, Lárgate, aparece en Grand Theft Auto VI: The Album, el disco oficial asociado al lanzamiento del videojuego.

El álbum reúne 34 canciones originales de artistas como Justice, Travis Scott, Cardi B, Dua Lipa, Lana Del Rey, Rauw Alejandro, Camila Cabello y Keith Richards. La participación de Kali Uchis se incorpora a esa producción paralela, distinta de la lista de canciones licenciadas que suenan en las emisoras durante las partidas.