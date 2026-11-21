El delantero samario sigue dulce con el gol y así anotó en la goleada (@TalkFoot-X)

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El 21 de noviembre de 2026, el delantero samario Camilo Durán volvió a anotar en la fecha 14 de la Premiership de Escocia (primera división de dicho país) en la goleada por 4-1 ante el St. Mirren.

De esta forma, el atacante que pasó por la última fecha FIFA ante Chile y en la cual sumó 79 minutos, se volvió a reportar con su club y llegó a los 8 goles, cifra que lo coloca en la cima de la tabla de goleadores.

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Camilo Durán volvió a anotar con el Celtic (Russell Cheyne-REUTERS)

Camilo Durán aprovechó su oportunidad en el Celtic. El atacante marcó uno de los goles en la victoria por 4-1 ante St Mirren, participó de la ráfaga ofensiva que definió el partido antes del entretiempo y tuvo otras dos celebraciones anuladas por posición adelantada.

El Celtic afrontó el encuentro con las bajas por lesión de Mika Baur y Benjamin Nygren. En ese contexto, Durán integró una formación que encontró respuestas rápidas en ataque y construyó una ventaja de tres goles en apenas nueve minutos durante el primer tiempo.

Alex Oxlade-Chamberlain fue figura en la goleada del Celtic (Russell Cheyne-REUTERS)

Alex Oxlade-Chamberlain abrió la cuenta, Luke McCowan amplió la diferencia y Durán completó la secuencia con su definición antes del descanso. El delantero pudo haber terminado con una cifra mayor: convirtió dos veces más, pero el árbitro anuló ambos tantos por fuera de juego.

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St Mirren descontó mediante un penal de Killian Phillips, luego de una infracción del arquero Sam Johnstone dentro del área. El equipo visitante intentó acercarse en el complemento, aunque Johnstone respondió ante remates de Samuel Ramos e Ismeal Kabia.

Con el 4-1, el Celtic sumó tres puntos que aumentaron la presión sobre Rangers en la pelea por la parte alta de la Scottish Premiership.

A continuación, así va la tabla de goleadores:

Camilo Durán (Colombia - Celtic): 8 goles y 6 asistencias Jacob Murrel (Estados Unidos - Falkirk): 8 goles y 0 asistencias Benjamin Nygren (Suecia - Celtic): 6 goles y 4 asistencias Ryan Naderi (República Checa - Rangers): 6 goles y 4 asistencias Kevin Nisbet (Escocia - Aberdeen): 6 goles y 3 asistencias

Estadísticas de Camilo Durán en la Premiership de Escocia

Camilo Durán lleva una buena racha goleadora en el Celtic (Russell Cheyne-REUTERS)

Con la anotación que marcó en la Liga de Escocia, Durán llegó a los 14 goles en la temporada en todas las competencias (Premiership, Europa League, Champions League y Copa de la Liga de Escocia) en 1.633 minutos.

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El gol que anotó ante el St. Mirren es el octavo en su cuenta personal.

A continuación, el listado de sus goles:

15 de octubre de 2026 — UEFA Europa League: Benfica 4-1 Celtic — anotó un gol.

19 de agosto de 2026 — Clasificación para la UEFA Champions League: Celtic 3-0 LASK — anotó dos goles.

9 de agosto de 2026 — Scottish Premiership: Kilmarnock FC 1-5 Celtic — anotó un gol.

29 de agosto de 2026 — Scottish Premiership: Celtic 2-1 Falkirk FC — anotó dos goles.

2 de septiembre de 2026 — Scottish Premiership: Celtic 3-0 Aberdeen FC — anotó un gol.

5 de septiembre de 2026 — Scottish Premiership: St. Mirren 1-2 Celtic — anotó un gol.

11 de octubre de 2026 — Scottish Premiership: Motherwell FC 0-2 Celtic — anotó un gol.

18 de octubre de 2026 — Scottish Premiership : Celtic 7-1 Heart of Midlothian — anotó un gol.

25 de octubre de 2026 — Scottish Premiership: Hibernian FC 1-2 Celtic — anotó un gol.

28 de octubre de 2026 — Scottish Premiership: Celtic 2-2 Dundee United — anotó un gol.

8 de noviembre de 2026 — Scottish Premiership: Celtic 1-0 Kilmarnock FC — anotó un gol.

21 de noviembre de 2026 — Scottish Premiership: Celtic 4-1 St. Mirren — anotó un gol.

Próximos partidos del Celtic de Escocia

Celtic volverá a la acción en la Europa League (Russell Cheyne-REUTERS)

El próximo partido del Celtic será en la UEFA Europa League, el 26 de noviembre de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria.

Así cerrará el Celtic el mes de noviembre:

26 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League: Torreense (Portugal) vs. Celtic

29 de noviembre de 2026 - Premiership de Escocia: Hearts vs. Celtic