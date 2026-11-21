Los "Cafeteros" llegaron hasta la fase de dieciseisavos de final en la edición de 2025 (también disputada en el mismo país del Medio Oriente) y perdieron ante la selección de Francia (Federación Colombiana de Fútbol)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de debut de la selección Colombia frente a Japón en el Mundial Sub-17 de Qatar.

El juego se disputará el 21 de noviembre de 2026 a partir de las 7:30 a. m. (hora de Colombia) en el campo de entrenamiento Aspire Zone (cancha 9) y se podrá ver a través de Caracol HD2, RCN, Dsports 2, como en sus aplicaciones digitales.

El árbitro del partido será el francés Willy Delajod.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasarán en los 90 minutos de juego.