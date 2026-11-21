¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido de debut de la selección Colombia frente a Japón en el Mundial Sub-17 de Qatar.
El juego se disputará el 21 de noviembre de 2026 a partir de las 7:30 a. m. (hora de Colombia) en el campo de entrenamiento Aspire Zone (cancha 9) y se podrá ver a través de Caracol HD2, RCN, Dsports 2, como en sus aplicaciones digitales.
El árbitro del partido será el francés Willy Delajod.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasarán en los 90 minutos de juego.
Últimas actualizaciones
¡Gooooooooooooooool de Colombia!
Minuto 4: ¡Que jugada! Juan Fori desborda por la banda derecha y logra superar la marca japonesa, tira un centro para Miguel Agamez que define en soledad y con la pierna izquierda adelanta a los “Cafeteros”.
¡Comenzó el partido!
Minuto 1: Japón comenzó con el saque de la pelota desde el mediocampo.
¡Saludo entre equipos y ya vendrá el sorteo entre los capitanes!
¡Suena el himno de Colombia en Doha!
¡Suena el himno de Japón! Actos de ceremonia
¡Salen los equipos al campo de juego!
Formación de la selección Japón
- Portero: Kosei Oshita
- Defensores: Anthony Motosuna, Koki Kurahashi, Chimezie Ezemuokwe
- Volantes: Takeshi Wada, Tafuku Satomi, Maki Kitahara, Riku Nakashima, Kazato Kimura, Sosuke Hoshi
- Delanteros: Kakerua Saito
- Banco de suplentes: Rento Kida, Koki Takahashi, Riku Hashimoto, Yuzo Takeuchi, Atsuki Sameshima, Sora Iwatsuchi, Yoshiki Fujimoto, Ryo Igarashi, Arata Okamoto, Eito Takaki
- Director técnico: Shingi Ono
Titular de Colombia para enfrentar a Japón
- Portero: Samuel Martínez
- Defensores: Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Valeccilla, Anderson Murillo
- Volantes: Eider Carrillo, Miguel Agámez, Luis Maturana
- Delanteros: Matías Caicedo, José Escorcia, Adrián Mosquera
- Banco de suplentes: Camilo Blandón, Luigi Ortiz, Jhan Moreno, Weiner Martínez, Simón Rojas, Juan José Palacio, Samuel Martínez, Santiago Romaña, Edwin Echeverría, Jacky Muñoz
- Director técnico: Fredy Hurtado
Listado de jugadores para el Mundial Sub-17: la Tricolor no contará con Gorka Abascal
El volante del Real Madrid Gorka Abascal se perderá el Mundial de Qatar por una lesión muscular. A continuación, los detalles de su lesión y la convocatoria actualizada con la ausencia del futbolista en mención:
“El futbolista presentó una lesión muscular de grado II del músculo oblicuo interno derecho”.
Porteros
- Luigi Joel Ortiz Mañunga (AC Deportivo Cali)
- Samuel Martínez Valencia (Envigado)
- Camilo Blandón Arriaga (CD Estudiantes FC)
Defensas
- Jhan Carlos Moreno Córdoba (Atlético Nacional)
- Santiago Vallecilia González (AC Deportivo Cali)
- Edwin Estrella de la Rosa (CF Arco Zaragoza)
- Anderson Yair Murillo Mosquera (Independiente Medellín)
- Weiner Andrés Martínez (Envigado FC)
- Juan José Fori Viveros (CD Estudiantes FC)
Volantes
- Simón Alejandro Rojas Merchán (Atlético Nacional)
- Eider Luis Carrillo Córdoba (Independiente Medellín)
- Juan José Palacio (Envigado FC)
- Samuel Martínez Correa (Atlético Nacional)
- Jacky Yoel Muñoz Yerena (Barranquilla FC)
- Santiago Romaña Chaverra (Fortaleza FC)
- Miguel Ángel Agámez Cabarcas (Atlético Junior)
- Luis Eduardo Maturana Moreno (Independiente Medellín)
- José Rafael Escorcia de la Cruz (Atlético Nacional)
Delanteros
- Matías Caicedo Sinisterra (Atlético Huila)
- Adrián Felipe Mosquera Bello (Independiente Medellín)
- Edwin Fernelis Echeverría Muñoz (Atlético Nacional)
Los campeones de América debutan en el grupo L
La selección Colombia viene conquistar el Sudamericano disputado en Paraguay, en el cual goleó por 0-4 a Argentina en la sede deportiva de Conmebol.
Con el doblete de Miguel Agamez al minuto 45+15 y 58, la anotación del volante Matías Caicedo al 54 y de José Escorcia al 83, los “Cafeteros” lograron levantar el título, segundo en la historia.
Para lo que fue la preparación para este torneo, Colombia jugó el torneo amistoso de la UEFA Friendship Cup frente a Inglaterra, Corea del Sur y Egipto.
Por su parte, la selección japonesa tuvo tres partidos de preparación de cara a este Mundial: en su último juego, los “Samuráis Azules” golearon por 0-4 a Islas Feroe.
En la categoría, este será el primer duelo que tendrán.