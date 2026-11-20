ChocQuibTown regresó con 'Trinidad I', tres canciones que abordan el amor (Paola España Comunicaciones - Prensa ChocQuibTown)

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ChocQuibTown regresó como agrupación con Trinidad I, una entrega de tres canciones que marca el reencuentro de Goyo, Tostao y Slow Mike después de una pausa en la que cada integrante desarrolló proyectos por separado.

El lanzamiento incluye Se Puede, Todo Contigo y En la sopa, temas que ponen el foco en el amor, los ritmos tropicales y las influencias afro-latinas que han atravesado la trayectoria del grupo colombiano.

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La agrupación presentó el proyecto este 20 de noviembre como la primera parte de una serie de tres lanzamientos. Bajo el concepto “Romantic Style”, el repertorio busca abordar distintas expresiones del afecto, desde la posibilidad de dejar atrás el orgullo hasta la intención de compartir la vida con otra persona.

El regreso reúne otra vez a Gloria Martínez, conocida como Goyo; Carlos Valencia, llamado Tostao; y Miguel Martínez, identificado artísticamente como Slow Mike. Los tres retomaron el trabajo conjunto después de un periodo en el que se concentraron en búsquedas individuales y propuestas musicales propias.

ChocQuibTown regresó con “Trinidad I”, su primera producción conjunta después de una pausa (Juan Moore)

Trinidad I plantea el regreso de una identidad colectiva que llevó sonoridades vinculadas al Pacífico colombiano, el hip-hop y otros géneros latinoamericanos a escenarios internacionales. La nueva etapa llega con el mensaje + Amor - Orgullo, que funciona como eje conceptual de las canciones.

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La canción elegida como eje de la entrega es Se Puede, una composición que utiliza el merengue como ritmo principal. El tema propone una invitación a disfrutar, bailar y dejar de lado el orgullo en las relaciones afectivas.

El videoclip fue grabado en Medellín y presenta una propuesta urbana con bailarines, color y coreografías. La dirección estuvo a cargo de Edgar Esteves, mientras que Ana Peláez asumió la producción. Blank Square Productions realizó el video. La producción musical de Trinidad I estuvo a cargo de ChocQuibTown junto a Andrés Castro y Shafik Palis Jr. El proyecto une sonidos tropicales con referencias del Pacífico y recursos de la música afro-latina contemporánea.

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Goyo, Tostao y Slow Mike retomaron el proyecto que los reunió durante más de dos décadas (Juan Moore)

El lanzamiento mantiene elementos que han identificado al grupo desde sus primeros trabajos: la combinación de ritmos bailables, letras de tono cotidiano y una conexión con referencias culturales de Colombia. Esta vez, el repertorio está orientado hacia el vínculo afectivo y la celebración de los encuentros personales.

‘Todo Contigo’ y ‘En la sopa’ completan la primera entrega

Todo Contigo aborda el deseo de compartir experiencias y proyectos con una persona cercana. La canción reúne las voces y perspectivas de los tres integrantes, con una interpretación centrada en las distintas formas de asumir el amor.

La segunda pieza profundiza en una idea de cercanía y compromiso. El grupo presenta el tema como una composición que busca conectar con quienes asocian una relación sentimental con la posibilidad de construir una vida compartida.

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Por su parte, En la sopa toma una expresión coloquial para describir el estado de alguien que piensa de manera constante en otra persona. La canción utiliza juegos de palabras y un tono humorístico, recursos que han aparecido en otros momentos de la discografía de ChocQuibTown.

Las tres canciones funcionan como una unidad temática, aunque cada una propone un tratamiento diferente. Se Puede se inclina por el baile, Todo Contigo se acerca a una mirada más sentimental y “En la sopa” recurre a una expresión popular para contar un enamoramiento.

El repertorio retoma los ritmos bailables y las referencias culturales que han definido al grupo (Juan Moore)

La agrupación prepara dos nuevas entregas y una gira

Trinidad I será la primera de tres partes. Según informó el grupo, Trinidad II y Trinidad III mostrarán otros enfoques de su propuesta sonora, entre ellos el dancehall latino y una vertiente más conectada con las raíces afro que también han marcado su repertorio.

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La banda adelantó que estas próximas entregas retomarán sonidos cercanos a canciones como De dónde vengo yo y Morena, dos de los temas que consolidaron su reconocimiento en Colombia y otros países de América Latina.

Además de la publicación de nueva música, los integrantes anunciaron que preparan encuentros con el público, un espectáculo y una gira. Por ahora, no se divulgaron fechas, ciudades ni detalles de la producción en vivo.

La nueva imagen de esta etapa incluye elementos de estética futurista. Para su construcción visual, los integrantes trabajaron con el fotógrafo Juan Moore y el estilista Iván Ramírez. Las fotografías y el material audiovisual acompañan la propuesta de este lanzamiento.

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Goyo, Tostao y Slow Mike retoman una historia ligada al Pacífico colombiano

ChocQuibTown se formó en el departamento del Chocó y construyó una carrera a partir de una mezcla entre hip-hop, música urbana, ritmos del Pacífico, salsa y jazz latino. A lo largo de su recorrido, el grupo convirtió la identidad afrodescendiente en uno de los ejes de su propuesta artística.

La agrupación obtuvo un Latin Grammy, sumó varias nominaciones a esos galardones y recibió dos postulaciones a los Grammy. Su repertorio llevó referencias de la cultura chocoana y del litoral Pacífico colombiano a públicos de otros países.

La pausa de la banda se extendió por casi cuatro años. Goyo y Tostao terminaron su relación sentimental en 2021, después de más de una década juntos. Pese a la separación, los integrantes mantuvieron los compromisos profesionales durante alrededor de un año y medio. El último concierto de ChocQuibTown antes del receso tuvo lugar el 2 de enero de 2023.

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Durante la pausa, Goyo lanzó su carrera solista, Tostao desarrolló proyectos propios y Slow Mike siguió como productor (Juan Moore)

Los tres volvieron a compartir escenario en agosto de 2026, durante el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida, realizado en Bogotá. Esa presentación anticipó el reencuentro que ahora se formaliza con el lanzamiento de Trinidad I.

Durante el receso, cada integrante siguió un camino profesional propio. Goyo consolidó su carrera solista con el álbum Pantera, Tostao desarrolló proyectos musicales individuales y Slow Mike continuó su trabajo como productor. Con la nueva entrega, esas experiencias vuelven a confluir en una producción compartida que abre un capítulo para el grupo.