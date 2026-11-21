La locura de "Galo" con sus fanáticos previo a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (@atletico-Instagram)

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Llegó la final de la Copa Sudamericana 2026: Atlético Mineiro buscará ser el principal protagonista en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla frente a Boca Juniors de Argentina, uno de los equipos históricos y coperos del continente.

Por este motivo, tras dos años de ausencia de una final continental, Atlético Mineiro quiere levantar la “Gran Conquista” (apodo de la Copa Sudamericana) y en este contexto, “Galo” está en la Costa Caribe colombiana para animar a los hinchas del excampeón de América en 2013 frente al Olimpia de Paraguay.

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Galo y su momento de euforia cuando eliminaron al Santos de Brasil (Tiago Trindade-REUTERS)

El 20 de noviembre de 2026, la cuenta oficial del Atlético Mineiro publicó un video en el cual se ve a “Galo” corriendo junto a la multitud de hinchas del cuadro brasileño, acompañando la fiesta que también adorna a Barranquilla junto a los banderazos de la hinchada de Boca Juniors de Argentina.

En el video se observa a “Galo” con juegos pirotécnicos y saltando mientras los hinchas brasileños cantan en la noche barranquillera. Este fue el mensaje que dejó:

“¡Estás loco! ¡Qué fiesta! 🖤🤍¡Vamos a darlo todo! ¡VAMOS, GALLO! 🐔“.

El "Galo" se tomó Barranquilla, previo a la final de la Copa Sudamericana (@atletico-Instagram)

Esta es la historia de “Galo”, la mascota del Atlético Mineiro

"Galo" también estuvo presente con los niños en Barranquilla (Cris Mattos-REUTERS)

Es importante recordar que, “Galo” traduce al español la palabra gallo.

El Galo, mascota y uno de los principales símbolos del Clube Atlético Mineiro, nació de una asociación entre la identidad futbolística del equipo y la imagen de los gallos de pelea. Durante la década de 1930, un gallo negro y blanco que se imponía en las riñas de Belo Horizonte se convirtió en una referencia popular. La prensa y los hinchas compararon esa actitud combativa con la del Atlético en el campo.

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La representación gráfica llegó en 1945. El diario A Folha de Minas encargó al dibujante Fernando Pieruccetti, conocido como Mangabeira, la creación de mascotas para los clubes de Minas Gerais. Para el Atlético eligió un gallo fuerte, desafiante y vengador. La idea resumía una percepción extendida sobre el equipo: un conjunto de “raza”, que no se rendía frente a sus adversarios.

La identificación se consolidó en los años 1950. El futbolista Zé do Monte, que jugó para el club durante esa década, entraba al campo con un gallo real. A la vez, el Atlético obtuvo cinco títulos consecutivos del Campeonato Mineiro entre 1951 y 1955. Ese ciclo ayudó a instalar el grito de “Galo” en las tribunas y transformó al animal en un nombre alternativo del club.

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El Atlético también incorporó al Galo a sus rituales de estadio. En 1976 lanzó la primera mascota caracterizada, que acompañaba a niños y jugadores antes de los partidos. Con el tiempo aparecieron distintas reinterpretaciones, entre ellas el Galo Volpi y el Galo de Ziraldo.

En 2005, el personaje volvió con una imagen renovada y recibió el nombre de Galo Doido, una versión de superhéroe que expresa la pasión de la “Massa Atleticana”, como se conoce a la hinchada. Desde entonces, el Galo funciona como emblema de identidad: aparece en el estadio, en la comunicación institucional, en productos del club y en las celebraciones de sus seguidores.

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Así fue la celebración de Kevin Castaño con “Galo” en la eliminación del Santos de Neymar en la Copa Sudamericana

La euforia por la eliminación del equipo de Belo Horizonte al histórico Santos se trasladó al folclor popular del fútbol brasileño en un duelo de mascotas-crédito @SC_ESPN/X

El 16 de septiembre de 2026, Kevin Castaño, volante de Atlético Mineiro, celebró la clasificación del equipo brasileño a las semifinales de la Copa Sudamericana con una publicación que aludió a Neymar, después de que el Galo eliminara a Santos en Belo Horizonte.

El conjunto dirigido por el argentino Eduardo Domínguez venció por 4-2 al equipo paulista en el estadio MRV Arena y aseguró su lugar en la siguiente ronda mediante la definición desde el punto penal.

Las burlas comenzaron al terminar el encuentro, cuando la transmisión televisiva mostró a la mascota del Atlético Mineiro conduciendo un carrito de emergencias médicas dentro del campo de juego. El vehículo arrastraba un muñeco inflable de tiburón, símbolo asociado a Santos.

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El apodo Galo, que significa gallo en portugués, identifica al club de Belo Horizonte por el nombre de su mascota. Santos, en cambio, es conocido como Peixe, pez en español, una figura central de su identidad.

Castaño publicó luego una foto de la celebración en el vestuario y escribió: “Estamos juntos”. La frase reproduce una expresión popularizada por Neymar en portugués: “Tamo junto”.

El volante celebró la clasificación del equipo de Eduardo Domínguez a las semifinales, esperando por Cienciano del Perú o Montevideo City Torque de Uruguay-crédito @kevincasta5/Instagram/

Atlético Mineiro también compartió una imagen inspirada en la película Buscando a Nemo, con el mensaje: “Buscando a Ney”. La publicación adaptó el título al portugués como “Procurando Ney”.

En la parodia, Dory fue representado como Neymar y Bruce, el villano de la película, como la mascota del club de Belo Horizonte.

“Galo” estuvo compartiendo con los niños en Barranquilla

Galo Doido (Gallo loco), como se le conoce a este personaje, disfrutó de una tarde agradable con los pequeños de esta institución educativa en la capital del Atlántico. (@SACDOGAL0/X)

También Atlético Mineiro llevó a Barranquilla una jornada social antes de la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors: su mascota Galo Doido entregó regalos y participó de actividades con alumnos de una escuela respaldada por la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira, en busca de acercarse a la comunidad anfitriona antes del partido.

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Mineiro estima que al menos 8.000 aficionados brasileños ocuparán las tribunas, aunque se prevé una mayoría de seguidores de Boca, identificados con los colores azul y oro. La llegada del plantel argentino a la capital del Atlántico ya había despertado la movilización de sus simpatizantes.

Galo Doido, la mascota oficial del club de Minas Gerais, encabezó juegos y dinámicas con los niños de la escuela Pies Descalzos. Los representantes de la institución repartieron obsequios y compartieron actividades con los alumnos junto con Sac do Galo, un medio partidario que sigue al equipo.

La delegación también visitó la sede de NU3, una organización que trabaja desde 2005 con familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica y atiende necesidades nutricionales y formativas. La presencia del club en ambos centros comunitarios recibió reconocimientos en plataformas digitales.

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El equipo apeló además a la relación de Barranquilla con Shakira, cuya estatua se encuentra en la ciudad. Sus publicaciones incluyeron la canción La La La, asociada al Mundial de Brasil 2014, mientras la hinchada de Mineiro comenzó a concentrarse en territorio colombiano.