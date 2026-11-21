El delantero antioqueño habló sobre el buen presente que vive con el equipo argentino y entregó su concepto sobre volver a Colombia (@ESPNColombia-X)

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La mesa está servida para el plato futbolero: Barranquilla será la anfitriona de la gran final de la Copa Sudamericana 2026 cuando Boca Juniors y Atlético Mineiro visiten el estadio Metropolitano Roberto Meléndez para buscar el título del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Además, el duelo entre el cuadro “Xeneize” y el “Galo” tendrá aroma cafetero por ambos equipos con Sebastián Villa, Álvaro Montero, Kevin Castaño y Mateo Cassierra.

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En este contexto, uno de los protagonistas como Sebastián Villa habló sobre lo que significa regresar.

Sebastián Villa tendrá la posibilidad de ganar su primer título internacional con Boca Juniors (Rodrigo Valle-REUTERS)

Sebastián Villa destacó el vínculo entre Colombia y Boca Juniors antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, partido que se jugará el 21 de noviembre de 2026, a las 5:30 p. m., hora de Colombia, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

En diálogo con ESPN, el delantero colombiano atribuyó parte de la identificación de los aficionados de su país con el club argentino al paso de Mauricio Serna, Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez. También habló de su momento deportivo, el análisis del rival brasileño y la disposición para ocupar cualquier puesto.

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“Por lo que hizo Chicho, Óscar, el Patrón. La verdad que han dejado un legado muy, muy grande en Argentina. Me pone muy contento de que Colombia sea bostera. Mañana será un partido también muy especial para mí y esperamos estar a la altura y conseguir el título, que es lo más importante para todos”.

El delantero se refirió a Mauricio Serna, Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez, integrantes de los equipos de Boca durante la década de 1990 y los primeros años del 2000 y que ganaron la Copa Libertadores y la Intercontinental.

La definición en Barranquilla suma un componente personal para Villa, que disputará una final continental en su país con la camiseta de Boca frente a Atlético Mineiro.

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Tras ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, Sebastián Villa regresó a Boca Juniors (Rodrigo Valle-REUTERS)

El atacante explicó que su vuelta a Boca implicó un cambio respecto de las responsabilidades que asumía en Independiente Rivadavia. Según dijo, el plantel le permite repartir funciones con futbolistas de jerarquía.

“He vuelto a mi casa, a un plantel diferente, con jugadores de muchísima jerarquía, donde ya no tengo que hacer lo que tanto hacía en Independiente Rivadavia, sino que mis compañeros lo hacen. Estoy muy contento con mi presente”.

Villa señaló que la final llega en un tramo en el cual se destaca con su buen rendimiento deportivo. En los cinco encuentros previos, acumuló un gol y cuatro asistencias.

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“Vengo de menos a más y esta final me encuentra en un presente bonito, con mucha confianza y con el respaldo que me dan todos mis compañeros. Espero mañana poder tener una linda tarde”.

El colombiano espera trasladar ese rendimiento al partido ante Atlético Mineiro. Su aspiración es aportar directamente en ataque para que Boca pueda quedarse con el trofeo.

“Estoy haciendo las cosas muy bien, con muchas ganas, ilusión, humildad y confianza. Espero que mañana no sea la excepción, que también pueda hacer gol o asistir a mis compañeros para lograr el título que tanto queremos”.

Atlético Mineiro y la disputa por la pelota

Tomás Cuello es una de las cartas en el ataque para el cuadro brasileño (Rodrigo Viera Amaral-REUTERS)

Villa anticipó que Boca deberá responder al juego de posesión de Atlético Mineiro. El extremo sostuvo que la concentración será uno de los factores que pueden definir la final.

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“Sabemos que todo equipo brasileño juega muy bien a la pelota. Nosotros tenemos que contrarrestar eso, tener la pelota y cometer menos errores. Creo que el que menos errores cometa tendrá más opciones de ganar el partido”.

El futbolista indicó que el grupo buscará una actuación que represente a quienes acompañarán al equipo en la definición continental.

“Esperamos hacer un gran partido, no solo por nosotros, sino por toda la gente que ha venido a apoyarnos, por nuestras familias. Mañana será un partido muy importante que quedará en la historia de nosotros”.

Consultado sobre la posibilidad de modificar su posición habitual en la izquierda, Villa dejó claro que priorizará la necesidad del equipo durante la final.

“Donde me toque jugar. Mañana es un partido especial y, si me toca jugar de lateral, voy a correr por mis compañeros. Esperamos estar a la altura, afrontar esa final de la mejor manera y poder obtener el título”.

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El colombiano afirmó que Boca deberá mantener la calma para resolver un encuentro que puede darle un título internacional al club.