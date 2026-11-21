El cabildante divulgó registros ciudadanos sobre altos niveles de sonido y reclamó controles para proteger a los residentes de sectores vecinos (@JAIROAVELLANEDA/ X)

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El concejal de Bogotá Jairo Avellaneda denunció que residentes de los barrios La Esmeralda, Salitre El Greco y Pablo VI reportaron niveles altos de ruido, congestión vial y dificultades de movilidad tras el concierto Megaland, realizado en el escenario Vive Claro.

Según el cabildante, algunas mediciones ciudadanas alcanzaron los 122,3 decibeles, un dato que deberá ser contrastado por las autoridades ambientales competentes.

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La queja se conoció luego del evento realizado el 19 de noviembre. De acuerdo con Avellaneda, vecinos del sector enviaron mensajes en los que alertaron sobre las afectaciones que continuaban después de la medianoche, incluida la detonación de juegos pirotécnicos al cierre del espectáculo.

El concejal cuestionó la respuesta de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ante los reclamos de la comunidad y solicitó información sobre los controles ejercidos durante el evento. También advirtió que una ambulancia habría tenido dificultades para transitar entre la congestión registrada en las vías cercanas al escenario.

Concejal denunció ruido de hasta 122 decibeles tras Megaland en Vive Claro (Vive Claro - @JAIROAVELLANEDA/ X)

“Vean eso. Más de 100 decibeles. Las normas permiten hasta 60. Y nadie dice nada”, expresó el cabildante al divulgar los registros compartidos por residentes. La cifra difundida por Avellaneda corresponde a una medición ciudadana y no a un informe técnico divulgado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

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La normativa fija límites distintos según el horario y el sector

La Resolución 0627 de 2006 establece estándares máximos permisibles de emisión de ruido. Para sectores residenciales, el límite es de 65 decibeles durante el día y de 55 decibeles en horario nocturno, que inicia a las 9:01 p. m. La norma contempla además parámetros para el ruido ambiental, que en la noche no debe superar los 50 decibeles en áreas residenciales.

Avellaneda señaló que las denuncias de los vecinos requieren verificación oficial para establecer si existieron incumplimientos durante Megaland. También pidió conocer las medidas adoptadas frente a los reportes de ruido, pólvora, movilidad y acceso de vehículos de emergencia.

Residentes afirmaron que las afectaciones continuaron después de la medianoche tras el concierto del 19 de noviembre (Prensa concejal Jairo Avellaneda)

La ubicación de Vive Claro ha generado preocupación entre algunos residentes por la cercanía con el Hospital Universitario Nacional de Colombia y el Hospital Central de la Policía. El concejal sostuvo que la contaminación auditiva y las dificultades de movilidad pueden afectar a pacientes, familiares y personal médico de esas instituciones.

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La Secretaría Distrital de Ambiente tiene entre sus funciones el seguimiento a emisiones sonoras y la atención de denuncias relacionadas con contaminación acústica. Entre enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, la entidad realizó 1.799 operativos a establecimientos de comercio, industria y servicios, además de 81 mediciones con su Laboratorio Ambiental. La entidad aseguró que mantiene monitoreo sobre los eventos que demandan atención especial por sus niveles de ruido.

Los vecinos ya habían expuesto reclamos por conciertos y cierres viales

Las denuncias posteriores a Megaland se suman a inconformidades expresadas por habitantes de Teusaquillo y sectores próximos al parque Simón Bolívar. En octubre, durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, residentes y concejales pusieron sobre la mesa las quejas por ruido, aglomeraciones, basuras, cierres viales y dificultades de acceso a viviendas durante grandes eventos.

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La concejal María Victoria Vargas mencionó entonces afectaciones en barrios como La Esmeralda, Rafael Núñez y Salitre El Greco. La discusión incluyó la necesidad de fortalecer la coordinación entre entidades distritales, organizadores y autoridades de movilidad para anticipar los impactos de los espectáculos masivos.

La Secretaría de Ambiente informó en ese debate que las peticiones, quejas y reclamos por ruido disminuyeron 21,4% entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo de 2025. La reducción representó 1.084 reportes menos. Aun así, los reclamos de las comunidades cercanas a escenarios de conciertos siguen presentes en las sesiones del Concejo y en las mesas de diálogo con las autoridades.

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Los habitantes de la zona han solicitado ajustes a los horarios, mayor control de pruebas de sonido, presencia policial, rutas de acceso garantizadas y mejor información sobre cierres. También han pedido una distribución de los eventos masivos en distintos sectores de la ciudad para reducir la presión sobre Teusaquillo.

Avellaneda pidió respuestas por la operación del escenario

El concejal también mencionó reclamos de residentes que atribuyen al funcionamiento del escenario afectaciones sobre sus viviendas y una eventual pérdida de valor de los inmuebles. Además, señaló que recibió información de trabajadores de Vive Claro sobre presuntas fallas estructurales, una afirmación que deberá ser verificada por las autoridades y la operación del lugar.

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Avellaneda solicitó claridad sobre una posible asociación público-privada para el parque Simón Bolívar. El cabildante planteó que cualquier decisión sobre el uso de esos espacios debe explicar las condiciones de operación, el impacto sobre la comunidad y las garantías para los residentes de los sectores aledaños.

El concejal divulgó mediciones ciudadanas que alcanzaron hasta 122,3 decibeles (@JAIROAVELLANEDA/ X)

Por ahora, la denuncia se concentra en los hechos reportados por vecinos tras Megaland. La verificación de los niveles de ruido, las condiciones de movilidad y el tránsito de vehículos de emergencia corresponde a las entidades distritales con competencia en ambiente, seguridad y movilidad.