Los establecimientos deberán mantener operativos sus controles de emisiones y no podrán recurrir a diésel ni carbón como respaldo, mientras la autoridad refuerza inspecciones en las áreas intervenidas y realizará operativos en las vías. (@Ambientebogota/X)

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La Alcaldía de Bogotá declaró en la mañana del sábado 21 de noviembre de 2026 la Alerta Fase 1 por contaminación del aire en Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito, tras 36 horas consecutivas con calidad del aire regular en cuatro estaciones de monitoreo.

La medida impone restricciones temporales a ciertas actividades industriales y recomienda reducir la exposición de la población a las partículas contaminantes.

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La decisión abarca cuatro Unidades de Planeamiento Local del suroccidente de la capital. Las estaciones de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy detectaron un aumento de partículas PM10, capaces de ingresar a las vías respiratorias cuando son inhaladas.

Los vientos débiles dificultaron la dispersión de contaminantes, mientras que las bajas temperaturas de la madrugada favorecieron su acumulación cerca del suelo. La Secretaría Distrital de Ambiente también identificó una posible influencia del humo procedente de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.

Claudia Gordillo, secretaria de Ambiente encargada, explicó que los registros de las cuatro estaciones motivaron la declaratoria. Las partículas pueden originarse en el polvo levantado por vehículos, las obras de construcción, las actividades industriales y el humo de incendios.

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Restricciones a calderas y controles vehiculares

La administración local activó la Fase 1 después de que cuatro puntos de medición del suroccidente registraran concentraciones elevadas de PM10, favorecidas por vientos débiles y bajas temperaturas nocturnas durante la madrugada. (Alcaldía de Bogotá)

Las calderas y otros equipos industriales que operan con combustibles sólidos o líquidos tendrán limitada su actividad entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m.. La restricción comenzó el sábado y podría extenderse durante la semana siguiente, de lunes a sábado, si persisten las condiciones atmosféricas.

Las industrias deberán mantener activos sus sistemas de control de emisiones y suspender los mantenimientos que obliguen a detenerlos. Tampoco podrán usar combustibles sólidos o líquidos de respaldo en equipos capaces de funcionar con otras fuentes de energía: una caldera que opera con gas no podrá cambiar a diésel o carbón mientras siga vigente la alerta.

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La Secretaría Distrital de Ambiente reforzará los controles sobre las industrias ubicadas en las zonas afectadas y realizará operativos en las vías para verificar las condiciones de los vehículos. El monitoreo ambiental y meteorológico continuará para determinar si las medidas deben modificarse o prolongarse.

La alerta se levantará cuando las estaciones de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registren niveles bajos o moderados de contaminación durante el mismo lapso exigido para su declaración.

Menores, embarazadas y adultos mayores entre los grupos de mayor riesgo

Los vientos débiles y el humo de incendios forestales regionales aumentaron la concentración de partículas PM10 en la capital. (@CamiloPrietoVal/X)

Los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben evitar el ejercicio al aire libre. Para el resto de la población, la recomendación es reducir las actividades físicas intensas o prolongadas en los sectores bajo alerta.

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Antes de programar actividades fuera de casa, los habitantes deben consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud, conocido como Iboca. También se aconseja evitar permanecer cerca de vías con alto tráfico, obras de construcción, industrias y canteras.

Cuando sea necesario transitar por esos lugares, la recomendación es utilizar tapabocas N95. En las viviendas, las autoridades pidieron reducir fuentes de humo como el tabaco, los cigarrillos electrónicos, las velas, el incienso y las estufas de leña.

Las autoridades aconsejan suspender el ejercicio al aire libre a niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años. (Alcaldía de Bogotá)

Para las labores de limpieza se aconseja usar trapos húmedos en lugar de barrer en seco, con el fin de no levantar partículas de polvo. También se recomienda disminuir el uso de vehículos particulares o compartirlos para reducir las emisiones.

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Las personas con enfermedades crónicas deben continuar sus tratamientos médicos y vigilar cualquier cambio en su condición. La Secretaría indicó que quienes presenten dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o fatiga inusual deben acudir a un servicio de urgencias.

En bebés y niños pequeños, las señales de alarma incluyen respiración acelerada, hundimiento de las costillas al respirar o rechazo de los alimentos. La ciudadanía también puede comunicarse con la línea 137.